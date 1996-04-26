NO SKAM Arrow Indicator

NO SKAM Arrow Indicator — это самооптимизирующий торговый индикатор, предназначенный для автоматической настройки генерации сигнала и уровней TP/SL в зависимости от ваших целей по производительности.





Вместо ручного тестирования сотен комбинаций параметров индикатор ищет настройки, которые лучше всего соответствуют вашим целям оптимизации, такие как:





Минимальный процент побед

Максимальная серия убытков

Минимальное количество сделок

Положительная чистая прибыль

Это может сэкономить трейдерам часы — а то и дни — ручной оптимизации.





Индикатор сочетает анализ объёма и ценовое движение для генерации качественных входных сигналов, сохраняя при этом согласованность в различных рыночных условиях.





Особенности

> Самооптимизирующиеся параметры

Автоматически корректирует настройки сигнала и TP/SL в соответствии с вашими целями оптимизации (TWEAK).





> Входы с высокой вероятностью





Используют комбинацию объёма и ценового движения для надёжных торговых установок.





> Автоматические уровни TP и SL





Каждый сигнал содержит рекомендуемые уровни Take Profit и Stop Loss.





> Подробная панель статистики





Отслеживайте важные показатели производительности, включая:





Процент побед

Серия побед

Серия поражений

Общее количество сделок

Коэффициент прибыли

Средний RR

и многое другое...

> 100% Без перекраски





Сигналы не двигаются, не исчезают и не меняются после закрытия свечи.





Как использовать

Ждите сигнала стрелки.

Индикатор автоматически рисует рекомендуемые уровни TP и SL.

В это дело вступает.

Ставьте стоп-лосс и тейк-профит на рекомендуемых уровнях.

Дождитесь, пока сделка завершится.

Почему выбрали NO SKAM?

Это экономит бесчисленные часы ручной оптимизации.

Автоматически ищет лучшие комбинации параметров.

Разработано для того, чтобы уделять приоритет последовательности, а не случайным сигналам.

Построено вокруг объёма + ценового действия, а не простого стека индикаторов.

Предоставляет чёткую статистику, чтобы вы всегда знали эффективность стратегии.

100% Без перекраски — то, что вы видите, — это то, что индикатор сгенерировал при закрытии свечи.



