No Skam

NO SKAM Arrow Indicator

NO SKAM Arrow Indicator — это самооптимизирующий торговый индикатор, предназначенный для автоматической настройки генерации сигнала и уровней TP/SL в зависимости от ваших целей по производительности.


Вместо ручного тестирования сотен комбинаций параметров индикатор ищет настройки, которые лучше всего соответствуют вашим целям оптимизации, такие как:


Минимальный процент побед

Максимальная серия убытков

Минимальное количество сделок

Положительная чистая прибыль

Это может сэкономить трейдерам часы — а то и дни — ручной оптимизации.


Индикатор сочетает анализ объёма и ценовое движение для генерации качественных входных сигналов, сохраняя при этом согласованность в различных рыночных условиях.


Особенности

> Самооптимизирующиеся параметры

Автоматически корректирует настройки сигнала и TP/SL в соответствии с вашими целями оптимизации (TWEAK).


> Входы с высокой вероятностью


Используют комбинацию объёма и ценового движения для надёжных торговых установок.


> Автоматические уровни TP и SL


Каждый сигнал содержит рекомендуемые уровни Take Profit и Stop Loss.


> Подробная панель статистики


Отслеживайте важные показатели производительности, включая:


Процент побед

Серия побед

Серия поражений

Общее количество сделок

Коэффициент прибыли

Средний RR

и многое другое...

> 100% Без перекраски


Сигналы не двигаются, не исчезают и не меняются после закрытия свечи.


Как использовать

Ждите сигнала стрелки.

Индикатор автоматически рисует рекомендуемые уровни TP и SL.

В это дело вступает.

Ставьте стоп-лосс и тейк-профит на рекомендуемых уровнях.

Дождитесь, пока сделка завершится.

Почему выбрали NO SKAM?

Это экономит бесчисленные часы ручной оптимизации.

Автоматически ищет лучшие комбинации параметров.

Разработано для того, чтобы уделять приоритет последовательности, а не случайным сигналам.

Построено вокруг объёма + ценового действия, а не простого стека индикаторов.

Предоставляет чёткую статистику, чтобы вы всегда знали эффективность стратегии.

100% Без перекраски — то, что вы видите, — это то, что индикатор сгенерировал при закрытии свечи.


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5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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One Minute Gold
Abdulkarim Karazon
4.69 (13)
Индикаторы
Одноминутное золото — это стрелочные сигналы входа, отфильтрованные по объёму, цене и тренду, которые помогают трейдерам становиться на правильную сторону рынка и находить новые возможности. Почему выбрать Одноминутное золото? TP-SL. Встроенные объекты тейк-профита и стоп-лосса отображаются на графике для каждого сигнала, чтобы трейдер мог выставить TP и SL соответственно. Логика TP и SL имеет два метода: ATR TP и SL, фиксированные точки TP-SL. Панель статистики. Информативная панель, которая по
FREE
Sure Reverse Channel
Abdulkarim Karazon
5 (3)
Индикаторы
The Sure Reverse Channel is a dynamic non repaint trend indicator with entry arrows, the indicator focuses on catching a reverse swing in the market by using channel and price action formula, the indicator comes with built-in money management . HOW TO TRADE : Open buy trade when buy arrow pops up and set your SL below arrow, for TP you have TP  which is opposite band. Open sell trade when sell arrow pops up and set your SL above arrow,   for TP you have TP  which is opposite band. band. Why is
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Scalper Arrow x
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Индикаторы
Scalper Arrow x is a buy sell arrow type indicator, the strategy behind its signals is based on the MFI indicator with trend filter using Halftrend formula, this indicator can be used alone or mixed with other tools. NOTE : THIS INDICATOR DOESN'T REPAINT OR BACK PAINT, AND ITS ARROW SIGNALS ARE NOT DELAYED. ---------------------------------------------------------------
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Supreme Arrow
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Supreme Arrow — это стрелочный индикатор для mt4, основанный на стратегии индикаторов RSI и демаркеров. стратегия подходит для трендовых рынков, но также работает и на ранжированных рынках, особенно если она используется для скальпинга. Рекомендуемый срок: любой. Рекомендуемые дополнения: 200 SMA. Индикатор Supreme Arrow не перерисовывается и не перерисовывается, а сигнал не задерживается.
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Supreme HmaSignal
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
Индикаторы
The Supreme HmaSignal indicator is an indicator for trend trading , its main character is the hull moving average colored line , and secondary is buy and sell arrows , arrows are fair but the main focus is on the colored hma , this indicator does not repaint or back paint or delay its signals. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto:   here   , and my Supreme Diamond indicator :   here Parameters:  HMA Period HMA Smoothing HMA Price (close/open) Signal Period (Arrows)
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ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Индикаторы
Основанный на индикаторе зигзаг, индикатор зигзагообразного канала максимума и минимума является инструментом, предупреждающим трейдера об изменении тренда, он очень полезен. Поскольку он заранее предупреждает об изменении текущего тренда, индикатор имеет опцию нескольких таймфреймов для торговли на более высоких или меньших таймфреймах. канал на текущем таймфрейме. Этот индикатор является дополнением к вашей системе/стратегии и может использоваться отдельно для торговли, но мы рекомендуем испол
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TMA Stochastic
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
TMA Stochastic — это индикатор, основанный на стохастическом осцилляторе и индикаторе полос tma. Этот индикатор основан на разворотной стратегии. Рекомендуемый временной интервал: 15 лет и старше. Рекомендуемые настройки: более низкие значения для скальпинга, более высокие значения для свинг-трейдинга. =============================================== ===================== Параметры: История tma: сколько баров назад, чтобы показать полосы tma на стохастике Период К (Стохастик) Период D (Ст
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BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
индикатор для бинарной торговли, основанный на пересечении 3MA с macd, он дает сигналы на покупку и продажу при открытии бара и не перерисовывается и не перерисовывается Индикатор не ориентирован на высокий процент выигрышей, поскольку он создан для торговли по мартингейлу, индикатор ориентирован на наименьшее количество проигрышных сигналов подряд. Стратегия: Минимальный депозит 1000 юнит, торговлю начинаем с 1 юнит (размер сделки 1 юнит на каждые 1000 капитала) мы удваиваем размер сделки по сл
Trend Reversal Prop
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Trend Reversal pro is a histogram type indicator that give long and short signals, the indicator can be traded on its own with following entry rules . Buy Rule, histogram gives green bar. Sell Rule, histogram gives red bar. This indicator doesn't repaint or back paint, this indicator signals are not delayed. -------------------------------------------------------
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Supreme Trend
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Supreme Trend is a reversal/continuation type Oscillator type indicator that is based on Moving average and stochastic indicators this indicator can be used in two methods : Reversal Method : short when golden arrow appear after arrows were above upper level (e.g 70) Reversal Method : long when Purple arrow appear after arrows were below lower level (e.g 30) Trend Method : long when arrows cross above 50 level line , short when arrows cross below 50 level line. use higher ma and stochastic peri
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OneShotFx
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
OneShotFX is a scalping arrow signals type indicator, an all in one arrow system with money management and filtered signals. How to trade   Buy : when up arrow prints on the chart open buy trade, set your tp and sl on colored tp and sl lines above and below the arrow signal candle. Sell: when up arrow prints on the chart open sell trade, set your tp and sl on colored tp and sl lines above and below the arrow signal candle. Why is it a good choice  Plenty of signals : no need to wait for long per
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Supreme Direction
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
Индикаторы
Supreme Direction is an indicator based on market volatility , the indicator draws a a two lined channel with 2 colors above and below price , this indicator does not repaint or back-paint and signal is not delayed. how to use : long above purple line , short below golden line. Parameters : channel period ========================================================
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Oil Master
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Oil Master indicator is a very beginner-friendly buy sell arrow type indicator that works on oil pairs, this indicator focuses on giving quick scalping signals with built-in money management in form of Take profit and stop-loss colored lines that come with each arrow signal, the indicator also has its built in Stats panel that gives signal accuracy % alongside useful info. HOW TO USE : Open trade according to arrow direction, after that use the TP and SL lines above and below the arrow and drag
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Supreme EmaCross
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Supreme EmaCross - это индикатор, основанный на пересечении двух экспоненциальных скользящих средних, он генерирует стрелки покупки и продажи на основе пересечения EMA и выдает предупреждение при появлении сигнала, индикатор не перерисовывается и не перерисовывается, а стрелки не задерживаются, индикатор имеет быстрый Панель изменения периода EMA, где трейдер может изменять значения EMA, не заходя в настройки индикатора, панель является подвижной. ==============================================
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Supreme StochRsi
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Rsi indicator and Stochastic Combined into one indicator , the Supreme StochRsi doesnt repaint / Back-paint / delay. can be used as overbought oversold strategy , or trend following on 50 level cross. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto: here , and my Supreme Diamond indicator : here ========================================================================= Parameters : Stochastic K and D value , Stochastic period Rsi Period Rsi price ====================================
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Supreme Stoploss
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Supreme Stoploss is an indicator for metatrader 4 that is based on the ATR indicator , it gives stoploss/takeprofit as lines drawn above and below the price , this indicator does not repaint/back paint and is not delayed. can be used to determine the stop loss or take profit of a trade using ATR value multiplied by the number set by user. ====================================================================================================== Parameters : ATR SL period : ATR period identity : leave
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Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Индикаторы
Всего 10 копий по текущей цене, после этого цена будет 90$. Индикатор Bands Sniper, основанный на конверте и tma со стрелками, является многофункциональным индикатором, поскольку он показывает динамическую поддержку и сопротивление, а также дает сигналы входа в виде стрелок на покупку и продажу. Настройки по умолчанию основаны на временном интервале 1 час. Для получения полного руководства свяжитесь с нами после покупки. Правила входа: ПОКУПКА: 1. Свеча закрывается ниже обеих полос.       
Supreme Channel
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Основанный на индикаторе канала TV ATR, индикатор Supreme Channel представляет собой динамическую полосу поддержки и сопротивления, которая дает трейдеру подсказку о потенциальном развороте текущего тренда. Рекомендуемый таймфрейм: 15M и выше. Рекомендуемые настройки: По умолчанию, но трейдер может изменить их по мере необходимости. Параметры: 1. Длина канала 2.Пропускная способность (расстояние между двумя линиями канала) 3.Множитель (множитель значения ATR) 4. показать канал (Правда/Ло
Supreme Diamond
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Supreme Diamond — это мультитаймфреймовый индикатор, основанный на торговой стратегии разворота и тренда, индикатор не перерисовывается и не перерисовывается, а сигналы не задерживаются, индикатор подает сигналы на покупку и продажу с предупреждением. Индикатор имеет 2 режима сигналов, которые можно выбрать из входных данных (используйте лучший вход в виде ромба). Если для него установлено значение true, индикатор будет фильтровать сигналы обычного режима и выдавать наилучший из возможных сигна
Supreme TrendHisto
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Supreme TrendHisto — это трендовый индикатор, который подает сигналы нисходящего и восходящего тренда. Индикатор действует как гистограмма, индикатор не перерисовывается/обратно не рисуется/задерживается. Стратегия Сделка на покупку: пересечение гистограммы выше 0,65, мы открываем сделку на покупку, а для выхода вы можете либо выйти, когда гистограмма достигнет уровня 0,70, либо выйти при достижении уровня 0,70. Сделка на продажу: пересечение гистограммы ниже -0,65, мы открываем сделку на по
Sure Reversal
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Индикаторы
SURE REVERSAL — это гистограммный индикатор перекупленного/перепроданного, который показывает ключевые точки разворота, указывающие на бычий или медвежий рынок . Этот индикатор представляет собой слияние скользящей средней и индикатора RSI, этот индикатор не является репейнтером и не задерживается. Параметры: Ma период Ma Метод Ma Цена Определенный период (Rsi) Уверенная цена (Rsi) ==============
FireArrow
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
FireArrow is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals with tp and sl levels , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle close along side tp and sl levels on chart for each signal this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , set tp as drawn on chart along side sl. Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon t
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Binary Sniper — это индикатор mt4, который подает сигналы на покупку и продажу для торговли бинарными опционами. Этот индикатор имеет другой подход: При торговле бинарными опционами этот индикатор не перерисовывает и не задерживает сигнал. ПРАВИЛА ВХОДА: 1. КОЛЛ (ПОКУПКА). Когда красная свеча закрывается с зеленым цветом бинарной снайперской полосы после того, как она была красной (первое переключение цвета). 2. ПУТ (ПРОДАТЬ). Когда зеленая свеча закрывается, а цвет двоичного снайперского бара
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Rko Star — это индикатор стрелочного типа для mt4, предназначенный для торговли на графиках ренко. Этот индикатор имеет панель тестирования на исторических данных, которая сообщает трейдеру полезную информацию, такую ​​как винрейт и выигранные очки, а также дает tp и sl в умножении atr x, этот индикатор дает сигнал на открытии бара или внутри бара, и он имеет желтую отметку, которая будет обозначать точную цену, по которой был подан сигнал. Способ использования этого индикатора - открыть покупк
Spider Arrow
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Паук Ренко Стрелка — это стрелочный индикатор на основе Ренко, который подает сигнал об открытии бара или внутри бара и использует 2 стратегии для построения сигнала. Этот индикатор можно использовать для скальпинга TP на одном баре или для торговли на колебаниях, если в его настройках используются более высокие периоды. Этот индикатор никогда не перерисовывается и не перекрашивается. =============================================== ======= Параметры: Entry Period: период основного сигнала Filte
Sure Swing
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Индикаторы
Основанный на нескольких встроенных индикаторах, объединенных вместе, индикатор Sure Swing представляет собой стрелочный индикатор, основанный на тренде с несколькими таймфреймами, который подает сигналы свинг-торговли, этот индикатор не перерисовывается. Как торговать: откройте сделку на покупку, когда появится зеленая стрелка с предупреждением о покупке, стоп-лосс находится под стрелкой, а тейк-профит в 1 раз превышает минимальный риск откройте сделку на продажу, когда появится красная стрелк
Payne Trend
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Индикаторы
Payne Trend - это индикатор фильтра тренда, который показывает возможное направление рынка в виде тонких цветных линий. Этот индикатор помогает трейдеру принимать торговые решения на основе текущего фактического тренда. Индикатор имеет множество уровней, которые обозначают силу и слабость тренда. Этот индикатор не Не перекрашиваюсь и не перекрашиваюсь, и сигнал не задерживается. =============================================== Параметры: Период: период тренда Режим: режим расчета мА Цена: зак
Max Paynex
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Max Payne - это индикатор сигналов разворота/тренда, который подает сигналы в виде стрелки. Этот индикатор подает сигнал при закрытии одного и того же бара. Этот индикатор можно опускать на график несколько раз с разными периодами, чтобы получить двойное или тройное подтверждение сигналов. Индикатор легко настраивается, чтобы соответствовать любому стилю торговли, при этом он никогда не перерисовывается и не перерисовывается. После покупки вы получите полную систему, показанную на скриншотах, в
Trend StarteR
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
Trend StarteR — это индикатор на основе нескольких RSI, который подает сигналы восходящего и нисходящего тренда в виде стрелок. Индикатор был создан для прогнозирования возможного тренда и помощи трейдерам в торговле по этим трендам. Этот индикатор не перерисовывает обратную краску руды, сигнал этого индикатора не задерживает. ================= Рекомендации: брокер с низким спредом, любой таймфрейм, но лучше придерживаться M5 и выше, чтобы побить спред. ================================= Парамет
Master Max
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
MASTER MA - это индикатор, основанный на пересечении скользящих средних, использующий 3 скользящие средние с разными периодами пересечения для генерации сигналов, стратегия очень проста, но у индикатора есть панель статистики, которая показывает полезные результаты мгновенных обратных тестов, такие как коэффициент выигрыша / общая выигранная прибыль ... и т.д., У этого индикатора есть входные значения TP и SL в пунктах, поэтому вы можете отображать желаемые TP и SL на графике в виде зеленой точ
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