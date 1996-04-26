No Skam
- Индикаторы
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- Версия: 1.10
- Обновлено: 29 июня 2026
- Активации: 15
NO SKAM Arrow Indicator
NO SKAM Arrow Indicator — это самооптимизирующий торговый индикатор, предназначенный для автоматической настройки генерации сигнала и уровней TP/SL в зависимости от ваших целей по производительности.
Вместо ручного тестирования сотен комбинаций параметров индикатор ищет настройки, которые лучше всего соответствуют вашим целям оптимизации, такие как:
Минимальный процент побед
Максимальная серия убытков
Минимальное количество сделок
Положительная чистая прибыль
Это может сэкономить трейдерам часы — а то и дни — ручной оптимизации.
Индикатор сочетает анализ объёма и ценовое движение для генерации качественных входных сигналов, сохраняя при этом согласованность в различных рыночных условиях.
Особенности
> Самооптимизирующиеся параметры
Автоматически корректирует настройки сигнала и TP/SL в соответствии с вашими целями оптимизации (TWEAK).
> Входы с высокой вероятностью
Используют комбинацию объёма и ценового движения для надёжных торговых установок.
> Автоматические уровни TP и SL
Каждый сигнал содержит рекомендуемые уровни Take Profit и Stop Loss.
> Подробная панель статистики
Отслеживайте важные показатели производительности, включая:
Процент побед
Серия побед
Серия поражений
Общее количество сделок
Коэффициент прибыли
Средний RR
и многое другое...
> 100% Без перекраски
Сигналы не двигаются, не исчезают и не меняются после закрытия свечи.
Как использовать
Ждите сигнала стрелки.
Индикатор автоматически рисует рекомендуемые уровни TP и SL.
В это дело вступает.
Ставьте стоп-лосс и тейк-профит на рекомендуемых уровнях.
Дождитесь, пока сделка завершится.
Почему выбрали NO SKAM?
Это экономит бесчисленные часы ручной оптимизации.
Автоматически ищет лучшие комбинации параметров.
Разработано для того, чтобы уделять приоритет последовательности, а не случайным сигналам.
Построено вокруг объёма + ценового действия, а не простого стека индикаторов.
Предоставляет чёткую статистику, чтобы вы всегда знали эффективность стратегии.
100% Без перекраски — то, что вы видите, — это то, что индикатор сгенерировал при закрытии свечи.