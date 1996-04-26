AW Candle Patterns MT4
- Индикаторы
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AW Trading Software Limited______________ AW Trading Software ______________
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- Версия: 1.0
- Активации: 15
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.
Преимущества:
- Легко определяет свечные паттерны
- Не перерисовывает свои результаты
- Встроенная мультитаймреймовая трендовая панель
- Отключаемые типы паттернов (1, 2, 3 свечи)
- Регулировка трендовой фильтрации при отображении паттернов
Список отображаемых паттернов:
Hammer Pattern
Pin up / Pin down
Bearish Harami / Bullish Harami
Bearish Harami Cross / Bullish Harami Cross
Pivot Point Reversal Up / Pivot Point Reversal Down
Double Bar Low With A Higher Close / Double Bar Low With A Lower Close
Close Price Reversal Up / Close Price Reversal Down
Neutral Bar / Two neutral Bars
Double inside / Inside / Outside
Force Bar Up / Force Bar Down
Evening Star / Morning Star
Evening Doji Star / Morning Doji Star
Engulfing Bearish Line / Engulfing Bullish Line
Mirror Bar
Shooting Star
Dark Cloud Cover
Doji Star
Входные переменные:
Main Settings
Trend Filtering Mode - Регулировка трендовой фильтрации при отображении паттернов
Pattern by trend - Отображать только паттерны следующие за трендом
Patterns against trend - Отображать только паттерны направленные против текущего тренда
Do not check trend - Отображать паттерны направленные по направлению тренда и против тренда.
Trend Filter period - Период трендового фильтра. Чем больше значение тем
Show one candle patterns - Регулировка отображения односвечных паттернов
Enable two candles patterns - Регулировка отображения двухсвечных паттернов
Enable three candles patterns - Регулировка отображения трехвсвечных паттернов
Max Bars - Максимальное количество баров для расчета индикатора
Graphics Settings
Font size in panel - Регулировка размера текста в панели индикатора
Y offset - Расположение панели по оси Y
X offset - Расположение панели по оси X
Uptrend Color Panel - Цвет для отображения восходящего тренда в панели
Downtrend Color Panel - Цвет для отображения нисходящего тренда в панели
ShowPanel - Вид отображения панели на графике:
Do not show panel - Вариант работы без мультатаймфреймовой панели
Show medium panel - Отображения панели среднего размера
Show big panel - Отображение большой панели (для экранов большого разрешения)
Show Pattern text - Отобразить или скрыть текст при отображении паттернов
Font size - Регулировка размера шрифта текста на графике
Patterns text color - Цвет отображения текста при отображении паттернов
Font name - Регулировка стиля шрифта для текста паттернов