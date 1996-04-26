AW Candle Patterns MT4

Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации. 

Преимущества: 

  • Легко определяет свечные паттерны
  • Не перерисовывает свои результаты
  • Встроенная мультитаймреймовая трендовая панель
  • Отключаемые типы паттернов (1, 2, 3 свечи) 
  • Регулировка трендовой фильтрации при отображении паттернов 

MT5 версия  -> ЗДЕСЬ / Инструкция и описание -> ЗДЕСЬ

Список отображаемых паттернов: 

Hammer Pattern

Pin up / Pin down

Bearish Harami / Bullish Harami

Bearish Harami Cross / Bullish Harami Cross

Pivot Point Reversal Up / Pivot Point Reversal Down

Double Bar Low With A Higher Close / Double Bar Low With A Lower Close

Close Price Reversal Up / Close Price Reversal Down 

Neutral Bar / Two neutral Bars

Double inside / Inside / Outside

Force Bar Up / Force Bar Down

Evening Star / Morning Star

Evening Doji Star / Morning Doji Star

Engulfing Bearish Line / Engulfing Bullish Line

Mirror Bar

Shooting Star

Dark Cloud Cover

Doji Star

Входные переменные:

Main Settings

Trend Filtering Mode - Регулировка трендовой фильтрации при отображении паттернов 

Pattern by trend - Отображать только паттерны следующие за трендом

Patterns against trend - Отображать только паттерны направленные против текущего тренда 

Do not check trend - Отображать паттерны направленные по направлению тренда и против тренда. 

Trend Filter period - Период трендового фильтра. Чем больше значение тем 

Show one candle patterns - Регулировка отображения односвечных паттернов

Enable two candles patterns - Регулировка отображения двухсвечных паттернов

Enable three candles patterns - Регулировка отображения трехвсвечных паттернов

Max Bars - Максимальное количество баров для расчета индикатора 

Graphics Settings 

Font size in panel - Регулировка размера текста в панели индикатора

Y offset - Расположение панели по оси Y

X offset - Расположение панели по оси X

Uptrend Color Panel - Цвет для отображения восходящего тренда в панели

Downtrend Color Panel - Цвет для отображения нисходящего тренда в панели

ShowPanel - Вид отображения панели на графике: 

Do not show panel - Вариант работы без мультатаймфреймовой панели

Show medium panel - Отображения панели среднего размера

Show big panel - Отображение большой панели (для экранов большого разрешения) 

Show Pattern text - Отобразить или скрыть текст при отображении паттернов

Font size - Регулировка размера шрифта текста на графике 

Patterns text color - Цвет отображения текста при отображении паттернов

Font name - Регулировка стиля шрифта для текста паттернов 

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Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
PipFinite Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.93 (488)
Индикаторы
Преимущество, которого вам не хватает, чтобы стать профессионалом. Следуйте за пошаговой системой, которая обнаруживает самые мощные прорывы! Изучите рыночные модели, которые дают возможность получить значительную прибыль на основе проверенной и протестированной стратегии. Воспользуйтесь своим важным преимуществом Получите его здесь www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Версия надежного советника Автоматизируйте сигналы Breakout EDGE с помощью "EA Breakout EDGE" ссылка У вас есть доступ к уник
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
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5 (2)
Эксперты
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3.33 (3)
Эксперты
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Сочетание тренда и пробоя уровней в одной системе. Продвинутый алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, определяет тренд, точки входа, а также возможные уровни выхода из позиции. Сигналы индикатора записываются в статистический модуль, который позволяет выбирать наиболее подходящие инструменты, показывая эффективность истории сигналов. Индикатор рассчитывает отметки ТейкПрофитов и стоплосса. Руководство пользователя ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ Как торговать с индикатором: Торговля с Tr
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5 (4)
Утилиты
Работа утилиты направлена на открытие новых рыночных ордеров, их сопровождение, вывод убыточных ордеров в прибыль с помощью внутреннего алгоритма обработки убытков, фильтрации тренда и разных видов трейлинг-стопа и тейк-профита. Подходит для любых инструментов и таймфреймов. Алгоритм работает отдельно для покупок и продаж, что позволяет работать в том числе и в две стороны одновременно. В случае, если дополнительно открытые утилитой ордера не уводят в прибыль, предусмотрен StopOut (закрытие всех
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Эксперты
Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
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AW Trading Software Limited
5 (4)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений   Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ     Преимущества: Простая на
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AW Trading Software Limited
Эксперты
Полностью автоматизированный торговый робот.     Советник работает по стратегии   п робоя динамических уровней поддержки и сопротивления, д ля определения сигналов используется известный индикатор Envelopes .   Помимо этого в советнике реализована возможность усреднения, функция закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота, три типа уведомлений. MT4 версия ->   ЗДЕСЬ  /  Решение проблем ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Можно использова
AW Breakout Catcher EA
AW Trading Software Limited
4.5 (6)
Эксперты
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AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Утилиты
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AW Turtles Indicator MT5
AW Trading Software Limited
4.52 (29)
Индикаторы
Индикатор работает по системе Черепах и классически предполагает временной интервал 20 и 55 свеч. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя уровня поддержки или сопротивления. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала.  Преимущества: Инструменты: Валютные пары, акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты Таймфрейм: Классически D1, также подходит для работы с любыми таймфреймами Время торговли: круглосу
FREE
AW Classic MACD MT5
AW Trading Software Limited
4.7 (33)
Индикаторы
Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать: AW
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Trend Predictor EA
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4.47 (15)
Эксперты
AW Trend Predictor EA - советник торгующий по сигналам трендового индикатора AW Trend Predictor. Использует индикаторные стратегии TakeProfit и StopLoss. Может использовать мультитаймфреймовую фильтрацию. Имеет фиксированный StopLoss или StopLoss рассчитываемый индикатором. Функционально возможна работа по времени и усреднение. Инструкция и описание советника ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Использует фиксированный StopLoss или динамический StopLoss рассчитываемый индикатором п
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4.33 (3)
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку. Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тренд
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4.83 (6)
Индикаторы
AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три ти
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Эксперты
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4.5 (2)
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Автоматический торговый советник для реализации возвратных стратегий после импульсных движений рынка. AW Smart Grids предназначен для автоматизации торговли ситуаций, в которых цена значительно отклоняется от среднего значения и после завершения импульса формирует возвратное движение. Советник не работает «по движению» и не пытается входить в рынок в момент высокой активности — торговые решения принимаются после оценки ослабления импульса и формирования условий для возврата. В основе логики лежи
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AW Trading Software Limited
4.62 (13)
Индикаторы
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FREE
AW Super Trend
AW Trading Software Limited
3.67 (3)
Индикаторы
AW Super Trend - Это один из наиболее популярных классических трендовых индикаторов. Имеет простую настройку, позволяет работать не только по тренду, но и отображает уровень стоплосса, который рассчитывается данным индикатором.  Преимущества: Инструменты:   Валютные пары   , акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты. Таймфрейм:  М15 и выше. Время торговли: Круглосуточно. Показывает направление текущей тенденции. Ведет расчет стоплосса. Может быть использован при работе с трейдингом.  Три
FREE
AW Classic MACD
AW Trading Software Limited
4.8 (5)
Индикаторы
Модифицированный осциллятор MACD. Классический индикатор, соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Имеет мультитаймфреймовую панель, а также 3 типа уведомлений Преимущества: Работает на всех инструментах и таймсериях Трендовый индикатор с осциллятором для входов Мультипериодная панель на всех таймфреймах Подключаемые стрелки при появлении сигналов Три типа уведомлений: push, email, alert MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  /   Наши новости ->  ЗДЕСЬ Как работать:
FREE
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Эксперты
Советник, торгующий на пересечении двух скользящих средних, использует третью скользящую для фильтрации текущего направления тренда. Имеет гибкую но в то же время простую настройку Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  /  MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Интуитивно простая настройка Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов Имеет три типа уведомлений  Подключаемая система перекрытия первого ордера последним Возможность автоматического расчета торговых объемов
AW RSI based EA MT5
AW Trading Software Limited
4 (1)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Инструкция ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Простая настройка
AW Grids Maker
AW Trading Software Limited
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Утилиты
A W Grids Maker  служит для выстраивания сеток из отложенных ордеров. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс панели. Программа выстраивает сети из STOP и LIMIT-ордеров с необходимым шагом, использует мультипликатор объема позиции. MT5 версия ->  ЗДЕСЬ  / Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  Преимущества: Использует отложенные ордера всех типов. Простая и гибкая настройка. Проработанная и многофункциональная панель утилиты. Продуманный информационный модуль Особенности работы:
AW Close By Total Profit MT5
AW Trading Software Limited
3 (2)
Утилиты
Это утилита для закрытия ордеров или корзин ордеров по общему профиту или убытку. Может работать мультивалютно, может работать с ордерами открытыми вручную. Имеет дополнительный трейлинг прибыли. Возможности: Закрытие ордера по текущему символу или по всем символам Закрытие отдельных ордеров или целых корзин ордеров Остановка работы утилиты в один клик Функция трейлинга по общей прибыли Установка TP и SL в деньгах, в пунктах или в процентах от депозита  Закрытие всех BUY или SELL ордеров или зак
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