M1 Sniper

5
  • Индикаторы
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

    4.9 (494)
    Приветствую!
    Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
    49 продуктов
  • Версия: 2.2
  • Обновлено: 28 июня 2026
  • Активации: 20

M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на других рынках.

Сигналы индикатора можно использовать для торговли как по направлению тренда, так и против него. Я обучаю специальной технике торговли, которая поможет вам торговать в обоих направлениях, используя сигналы индикатора. Метод основан на использовании специальных динамических зон поддержки и сопротивления цены.

После покупки вы сможете мгновенно скачать стрелочный индикатор M1 SNIPER. Более того, я предоставляю дополнительный индикатор Apollo Dynamic SR, показанный на скриншотах ниже, всем пользователям инструмента M1 SNIPER абсолютно бесплатно! Комбинация этих двух индикаторов может помочь вам сделать вашу торговлю с тайм фреймом M1 проще и точнее.

Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет бонусный индикатор в подарок!

Желаю вам больших успехов в торговле!

Отзывы 34
snow7834
37
snow7834 2026.08.10 14:25 
 

Thank you, Mr. Oleg, for your kind and thorough aftercare.

Trade2222
1312
Trade2222 2026.07.14 10:53 
 

top

Siva77
910
Siva77 2026.07.13 23:32 
 

Another fantastic indicator by Oleg. He has gradually evolved and improved this indicator to the current version which has vooatility zones so that I know which signals to take!

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Сигнал GoldRush Trend Arrow Индикатор GoldRush Trend Arrow Signal предоставляет точный анализ тренда в режиме реального времени, специально разработанный для высокоскоростных краткосрочных скальперов в XAU/USD. Этот инструмент, созданный специально для 1-минутного таймфрейма, отображает стрелки направления для четких точек входа, позволяя скальперам уверенно ориентироваться в волатильных рыночных условиях. Индикатор состоит из ПЕРВИЧНЫХ и ВТОРИЧНЫХ стрелок оповещения. ПЕРВИЧНЫЕ сигналы — это
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор обнаружения блоков ордеров мультитаймфреймов MT4. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Обнаружение OB на нескольких таймфреймах. - Выберите количество OB для отображения. - Различные пользовательские интерфейсы OB. - Различные фильтры по OB. - Оповещение о близости OB. - Линии ADR High и Low. - Служба уведомлений (Экранные оповещения | Push-уведомления). Резюме
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
Индикаторы
ENIGMERA: Основы рынка Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами! Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора. Введение Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMER
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
MetaBands M4
Vahidreza Heidar Gholami
3.5 (6)
Индикаторы
MetaBands использует мощные и уникальные алгоритмы для построения каналов и обнаружения тенденций, чтобы предоставлять трейдерам потенциальные точки для входа и выхода из сделок. Это индикатор канала плюс мощный индикатор тенденций. Он включает различные типы каналов, которые могут быть объединены для создания новых каналов, просто используя параметры ввода. MetaBands использует все типы оповещений, чтобы уведомлять пользователей о событиях на рынке. Особенности Поддерживает большинство алгоритм
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Большинство стрелочных индикаторов дают вам сигнал и оставляют разбираться со всем остальным самостоятельно. KT Alpha Hunter Arrows дает вам полноценный торговый план. Каждая сигнальная стрелка появляется вместе с уже готовым планом: линия входа, стоп-лосс, четыре уровня тейк-профита и живой вердикт по преимуществу, который показывает, стоит ли сейчас торговать этот символ и таймфрейм. В комплект входит Trade Manager EA, который берет на себя сопровождение сделки после входа, чтобы дисциплина со
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
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5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
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Oleg Rodin
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Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
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5 (15)
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Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
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3.5 (2)
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5 (5)
Индикаторы
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5 (1)
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5 (4)
Индикаторы
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Apollo Volume Profile - это индикатор, который определяет направление движения рынка, используя анализ по объемам. Индикатор очень прост в применении. Данный индикатор наглядно показывает соотношение продавцов и покупателей на рынке, в зависимости от используемого тайм фрейма. Индикатор может использоваться в качестве основы для любой торговой системы. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Данный индикатор можно использовать для торговли любыми финансовыми инструментами, такими как валюты, м
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5 (5)
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5 (4)
Индикаторы
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5 (1)
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5 (8)
Индикаторы
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5 (9)
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5 (7)
Индикаторы
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Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
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5 (2)
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snow7834
37
snow7834 2026.08.10 14:25 
 

Thank you, Mr. Oleg, for your kind and thorough aftercare.

Trade2222
1312
Trade2222 2026.07.14 10:53 
 

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Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.07.15 11:18
Thank you very much for the 5 stars, my dear friend! I'm deeply grateful for your kind appreciation of my work. Wishing you continued great success in your trading!
Siva77
910
Siva77 2026.07.13 23:32 
 

Another fantastic indicator by Oleg. He has gradually evolved and improved this indicator to the current version which has vooatility zones so that I know which signals to take!

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.07.15 11:21
Thank you for your positive feedback, my dear friend! I am pleased to hear that you like the indicator. I hope this indicator continues to deliver great results for you and help you reach your trading goals. Wishing you great success and prosperity in all areas of your life!
Melike Yalçınoğlu
163
Melike Yalçınoğlu 2026.06.15 20:05 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.06.15 20:44
Thank you so much for your loyalty and such kind words! It is a pleasure to know that you feel confident using my indicators and that they show consistent results for you. By the way, no secret information here:), just a lot of hard work and dedication to making tools that actually help. Thanks for your trust, and happy trading!:)
Ardhan Nimitmunwai
216
Ardhan Nimitmunwai 2026.06.05 07:40 
 

As a Funded Trader at TOPSTEP, I must admit that Oleg's indicators have played a massive role in my consistent profitability in prop firms for over 3 years. I use a combination of his various indicators to pinpoint highly accurate entries, and the 'M1 Sniper' is the latest addition I purchased to further enhance my trading edge. Having used Oleg's tools for a long time, I want to say to anyone who might be hesitating right now: Oleg is not just a seller; he is a real professional trader who is truly dedicated to building and sharing exceptional tools for those who want to make consistent profits in the market. If his products weren't genuinely good, I definitely wouldn't have come back to buy from him multiple times. Highly recommended!

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.06.05 09:55
Thank you so much for taking the time to share such detailed and heartfelt feedback! It truly means the world to me to know that my indicators have been contributing to your consistent profitability for over 3 years – that's an incredible achievement, and I'm honored to be part of your trading journey. I'm genuinely grateful for your loyalty and continued support. Wishing you great success in your trading!
Nicolas Eric Kilchherr
596
Nicolas Eric Kilchherr 2026.05.18 10:44 
 

Outstanding accuracy from the indicators — they perform with impressive consistency. Combined with the clear and well-organized trading strategies, this setup makes a real difference. Easy to follow and apply, even when the market gets volatile.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.05.18 11:02
THANK YOU for your kind words and sharing your experience! I am very happy to know my indicators have been helpful to you in trading. I wish you the greatest success with your trading and many-many green pips in your trading accounts! I am sure my tools will help you on this path to trading success!
TAKIS
476
TAKIS 2026.04.26 10:20 
 

I have no words to explain my surprise for the terrific support given by OLeg ,he has set a very high standard of support. THank you Oleg and God Bless you Regards

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.04.26 11:33
Thank you so much for your kind words and positive feedback! It really means a lot to hear that the support I provided has been helpful to you. My goal is always to provide useful trading tools and assistance to help traders succeed, so I'm glad to know I could contribute to your forex trading journey. May GREAT SUCCESS and PROFIT always be with you in trading!
Ci Jung
190
Ci Jung 2026.04.15 13:06 
 

Great tool from amazing author, and he is very supportive. Hats off to Oleg, appreciate his hard work and kindness 🙏

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.04.15 15:49
Thank you so much for your wonderful feedback! And THANK YOU for being among my valued returning customers!:) I really appreciate it! Wishing you continued success in your trading!
Dawid999
140
Dawid999 2026.03.28 23:12 
 

He's great. I have many of Oleg's indicators, and they're all excellent. Each one is valuable. Furthermore, each indicator comes with comprehensive and easy-to-follow instructions and advice. I also have to mention the man who created these indicators. Oleg is a wonderful person who is always there to help when you need it. All the best.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.03.29 17:52
Thank You very much for your kind words! It is a great pleasure for me to know you like all my indicators!:) I will do my best to make them even better with time by adding new features. Actually I always do this and will always do to make your trading experience even better. Thank you once again for your high appreciation of my work! I wish you great success with your trading, my dear friend!
Leonid Shamis
343
Leonid Shamis 2026.03.13 19:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.03.13 20:52
Огромное спасибо за Ваш прекрасный отзыв, мой дорогой друг! Ваши слова действительно очень много значат для меня, и я глубоко благодарен за вашу высокую оценку моей работы. Еще раз спасибо! Желаю Вам дальнейших успехов в торговле!
liyizx
38
liyizx 2026.03.13 13:48 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.03.13 18:18
亲爱的朋友，您好！非常感谢您的购买，也感谢您提前给予的五星好评！我感激不尽! 我非常乐意与您分享我的交易知识和经验！再次感谢您的信任！:)
I8suqou
30
I8suqou 2026.02.22 05:31 
 

Excellent indicator with clear and structured trading logic I am very satisfied with the M1 Sniper indicator. What I like the most is that it is not just a simple arrow indicator. When combined with the Dynamic SR line and the trading rules provided by Oleg, it becomes a complete trading system with clear structure and logic. I have tested it on around 2000 candles using manual bar-by-bar analysis, and when following the rules strictly (higher timeframe alignment, trading toward the Dynamic SR line, and keeping proper distance from SR), the accuracy is very impressive. Losses are rare when the rules are respected. The updated version is even better because it includes the improved Dynamic SR line and additional filtering options. The ability to filter signals by direction and use different signal modes makes it flexible for different market conditions. I especially appreciate: Clear trend direction identification Strong support/resistance logic Non-repainting signals (when used correctly) Detailed guide and helpful bonus tools This indicator works best when you follow the rules and manage risk properly. It is not a “random arrow tool” — it is a structured trading method. Highly recommended for disciplin

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.02.22 09:58
That's always an absolute pleasure for me to read such great reviews like the one you've left here!:) Thank You very much for your kind words! I am happy to know the M1 Sniper indicator and my other tools have been helpful to you in trading. This is the indicator which I use a lot in trading myself as one of my main tools. The more you trade using this tool, the better you start understanding the ways how to work with it actually. I hope my trading indicators will continue being a great help to you in your everyday trading in the future too. Wishing you great success and prosperity in all areas of your life!
fawwaz al-jarrah
24
fawwaz al-jarrah 2026.02.14 12:04 
 

this author only makes useful indicators , i am planning to buy all his other indicators, he is not only a seller but he is a truly nice human , he is very helpful and professional in dealing with customers , he gives you a lot of other free bonuses which are very useful, i have been around mql5 website since 2008 and i haven't seen someone like oleg , his indicators look simple but they are effective , he is very patient in explaining to you how to use the indicators , i can recommend buying from oleg any indicator he sells, sometimes combining his indicators together gives you a nice strategy, the only thing i did't like is that all his indicators are for MT4 platforms, hope in the future he considers making them work on MT5 platform.......thank you mr.oleg, soon iam planning to buy Day Trader Master

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.02.17 15:49
My dear friend, THANK YOU VERY MUCH for your positive feedback! I am very grateful to you for your kind words!:) It has always been a great pleasure for me working with you and I will be happy to see you choosing my services again:) By the way, as for the MT5 versions, the reason is that I just do not use this platform at all. But on the other hand I do have plans to start releasing MT5 versions of some of my tools in the future. But if I ever have the MT5 version available, I will share it absolutely for free with my customers who already have the MT4 version of the product. Thank You once again! May God Bless you!
Yik Hung Lai
1171
Yik Hung Lai 2025.11.13 01:54 
 

Incredible precision from the indicators—totally reliable. Paired with the well-structured trading methods, this is a game-changer. Simple to implement, even in volatile markets. 5 stars!

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2025.11.13 19:47
Thank you very much for your kind words! It is an absolute pleasure for me to know that my indicators have been helpful to you. I wish you great success in trading and in every aspect of your life!
CyrusSHMN
243
CyrusSHMN 2025.10.10 21:35 
 

Not only this indicator of Oleg's is an awesome and powerful tool to your trading arsenal and I would recommend it to everyone, rookies and experts alike, but also Oleg himself both as a professional trader and coder as well as a human being, is an incredible asset to anyone who would like an acquaintance and a friend. The indicator and the additional ones, are all very useful and professionally coded, and the quality of his work is unique as far as I can say. And, I am no beginner, as I am trading since 2005. Thanks very much Oleg for being such an incredible friend.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2025.10.11 15:23
Thank you so much for such an incredibly warm and detailed review, my dear friend! Your words truly mean the world to me, and I'm deeply grateful for your kind appreciation of my work. Thank You once again! Wishing you continued great success in your trading!
Dorinel Toma
129
Dorinel Toma 2025.10.10 06:30 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I would like to express my sincere appreciation to Oleg Rodin for his outstanding work and continuous support. His indicator demonstrates exceptional quality, reliability, and usability, providing valuable assistance in achieving consistent trading results. Oleg’s professionalism, responsiveness, and genuine care for users set a high standard within the MQL5 community. It is a true pleasure to work with such a dedicated developer. Highly recommended — both the product and the person behind it.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2025.10.10 19:28
Dear Dorinel, THANK YOU VERY MUCH for your kind words! Your words is like music to me:) Music which inspire me to work even harder and provide even better tools and better quality of service in overall. I appreciate your kind words a lot, Dorinel! Thank you for being among my valued return customers! I wish you the greatest success ever!:)
janloen
58
janloen 2025.09.15 16:17 
 

This indicator is absolutely amazing. Easy to use and gives good profit. I have been using this indicator for only two days with great results. Thank you very much Oleg for this incredible tool.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2025.09.15 18:46
I am very grateful to you for your kind words! It is a true pleasure for me to know my trading indicator has been helpful to you. And I am sure it will help you achieve even greater success in the future! Thank You very much for your trust and for being among my valued customers!:)
DanyLbc747
1248
DanyLbc747 2025.09.11 20:45 
 

As always, top notch product. I like to try the seller's products. If you want it, it works, if you don't want to learn, it will never work and you will never be profitable in trading.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2025.09.12 12:20
Thank you very much for your great review, my dear friend! I am very happy to know this product has also been helpful to you! Thank You very much for being among my valued return customers!:) May great success always accompany you in trading!
Salem Saleh A Alzarea
303
Salem Saleh A Alzarea 2025.08.21 18:28 
 

Hello I have written a guide that includes instructions on the indicator.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2025.08.21 18:56
I highly appreciate your feedback, my dear friend! Thank you very much! May SUCCESS and PROFIT always be with you in trading! Thank You for being among my valued customers!:)
pvtfrag13
84
pvtfrag13 2025.08.13 10:31 
 

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Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2025.08.13 19:19
Merci beaucoup pour votre confiance et pour avoir choisi mes services! C'est un réel plaisir de vous compter parmi mes précieux clients! Et ce sera un immense plaisir pour moi de partager mes connaissances et mon expérience de trading avec vous!
12
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