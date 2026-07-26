SR Liquidity

5
  • Индикаторы
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

    4.9 (494)
    Приветствую!
    Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
    49 продуктов
  • Версия: 1.2
  • Обновлено: 31 июля 2026
  • Активации: 20

SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка.

Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрации давления покупателей и продавцов. По сути, это пулы ликвидности, определяющие истинную динамику рынка. Отображая их непосредственно на графике, индикатор позволяет предвидеть реакцию цены еще до того, как она произойдет, — то есть фактически прогнозировать возможную смену направления движения. Он преобразует данные о движении цены в четкий и практически применимый план, отмечающий ключевые уровни, способные стать точками разворота.

Индикатор работает с любыми инструментами и тайм фреймами: валютными парами (форекс), индексами, металлами, криптовалютами и другими. Можно использовать любой таймфрейм.

Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить инструкции по торговле и отличные дополнительные индикаторы бесплатно!


Отзывы 1
Hermann Langer
646
Hermann Langer 2026.08.09 16:10 
 

Another great indicator from Oleg. This indicator works flawlessly and gives helpful signals. Options are plenty. The customer service from the author is as good as it gets. 5 stars +.

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MTF Supply Demand Zones
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Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
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А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
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Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
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Kirk Lee Holloway
5 (2)
Индикаторы
Сигнал GoldRush Trend Arrow Индикатор GoldRush Trend Arrow Signal предоставляет точный анализ тренда в режиме реального времени, специально разработанный для высокоскоростных краткосрочных скальперов в XAU/USD. Этот инструмент, созданный специально для 1-минутного таймфрейма, отображает стрелки направления для четких точек входа, позволяя скальперам уверенно ориентироваться в волатильных рыночных условиях. Индикатор состоит из ПЕРВИЧНЫХ и ВТОРИЧНЫХ стрелок оповещения. ПЕРВИЧНЫЕ сигналы — это
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор обнаружения блоков ордеров мультитаймфреймов MT4. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Обнаружение OB на нескольких таймфреймах. - Выберите количество OB для отображения. - Различные пользовательские интерфейсы OB. - Различные фильтры по OB. - Оповещение о близости OB. - Линии ADR High и Low. - Служба уведомлений (Экранные оповещения | Push-уведомления). Резюме
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
Индикаторы
ENIGMERA: Основы рынка Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами! Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора. Введение Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMER
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
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PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
MetaBands M4
Vahidreza Heidar Gholami
3.5 (6)
Индикаторы
MetaBands использует мощные и уникальные алгоритмы для построения каналов и обнаружения тенденций, чтобы предоставлять трейдерам потенциальные точки для входа и выхода из сделок. Это индикатор канала плюс мощный индикатор тенденций. Он включает различные типы каналов, которые могут быть объединены для создания новых каналов, просто используя параметры ввода. MetaBands использует все типы оповещений, чтобы уведомлять пользователей о событиях на рынке. Особенности Поддерживает большинство алгоритм
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Большинство стрелочных индикаторов дают вам сигнал и оставляют разбираться со всем остальным самостоятельно. KT Alpha Hunter Arrows дает вам полноценный торговый план. Каждая сигнальная стрелка появляется вместе с уже готовым планом: линия входа, стоп-лосс, четыре уровня тейк-профита и живой вердикт по преимуществу, который показывает, стоит ли сейчас торговать этот символ и таймфрейм. В комплект входит Trade Manager EA, который берет на себя сопровождение сделки после входа, чтобы дисциплина со
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5 (4)
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Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
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Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
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5 (37)
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Индикаторы
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5 (15)
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Индикаторы
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Hermann Langer
646
Hermann Langer 2026.08.09 16:10 
 

Another great indicator from Oleg. This indicator works flawlessly and gives helpful signals. Options are plenty. The customer service from the author is as good as it gets. 5 stars +.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2026.08.09 19:48
I am very grateful to you for your kind words, Hermann! Thank You very much for your trust and for being my valued returning customer! I am glad the indicator has been helpful to you in trading. I hope it will continue being a great help to you in the future too. Wishing you many green pips, great success and prosperity in all areas of your life!
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