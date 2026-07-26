SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка.

Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрации давления покупателей и продавцов. По сути, это пулы ликвидности, определяющие истинную динамику рынка. Отображая их непосредственно на графике, индикатор позволяет предвидеть реакцию цены еще до того, как она произойдет, — то есть фактически прогнозировать возможную смену направления движения. Он преобразует данные о движении цены в четкий и практически применимый план, отмечающий ключевые уровни, способные стать точками разворота.

Индикатор работает с любыми инструментами и тайм фреймами: валютными парами (форекс), индексами, металлами, криптовалютами и другими. Можно использовать любой таймфрейм.

Пожалуйста, свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить инструкции по торговле и отличные дополнительные индикаторы бесплатно!