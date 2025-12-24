Trend Flow PRO

TREND FLOW PRO без перерисовки помогает понять, где рынок на самом деле меняет направление. Индикатор показывает развороты тренда и места, где крупные участники рынка заходят повторно.
Отметки BOS на графике – это истинные смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов. Данные индикатора не перерисовываются и остаются на графике после закрытия каждого бара.

Основные элементы индикатора:

BOS FLOW – трендовые волны и реальные смены тренда, это входы крупных игроков и подтверждение их наличия (обозначаются цифрами).
BOS FILL – закрашивает бары в направление тренда. Отмечает место входов «крупных игроков» и места смены тренда.
Уровни сигналов:

BOS – вход игрока с неопределенной силой (часто это коррекция основного тренда).
Move SL – наглядное перемещение позиции крупного игрока, могут использоваться как ориентир для перемещения стоплоса для трейдера.
Super BOS - вход крупного игрока, такие входы имеют больше приоритета перед обычным BOS. Кроме того, в некоторых случаях BOS может быть обновлен до Super BOS при наличии подтверждения, индикатор это отметит изменение цвета.
Mega Bos - ключевые уровни самых крупных участников рынка, которые способны развернуть направление тренда.
Mega Bos moved – перемещение позиции Mega Bos и подтверждение его доминирования на рынке.

STRUCTURE – отображает точную структуру рынка, ключевые точки экстремумов min и max и место последней смены структуры. Нумерация коррекций minmax подсказывает продолжительность тренда, чем больше номер, тем больше вероятность смены структуры. В центре графика указано текущее направление тренда, чтобы напоминать трейдеру не совершать ошибки, торгуя против тренда.

MIN MAX – отображение всех входов всех игроков рынка без фильтрации, полезно для детализации трендовых движений.

Все отображаемые данные и сигналы индикатора остаются на графике без перерисовки, обеспечивая полную прозрачность и доверие.

Параметры индикатора гибко настраиваются, вы можете легко изменить цвета отображения на свое усмотрение.


