

Индикатор "Dynamic Scalper System MT5" разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн.

Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами.

Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены.



Принцип действия индикатора.

Большие стрелки определяют направление тренда.

Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрелок.

Красные стрелки - для бычьего направления, Синие стрелки для медвежьего.



По направлению тренда рисуются чувствительные линии движения цены, действуют совместно с сигналами маленьких стрелок.

Действие сигналов происходит следующим образом: при появлении линий в подходящие моменты будут формироваться сигналы для входа, открытые позиции держать пока есть линии, а при завершении - выход из сделки.

Рекомендуемые тайм фреймы для работы M1 - H4.

Стрелки формируются на текущей свече, если открылась следующая свеча, стрелка на предыдущей не перерисовывается.





Входные параметры



Trend Wave Period - Период трендового направления (большие стрелки), изменяет временной интервал трендовых волн. Значение 1 - самая длинная продолжительность направления, с увеличением параметра продолжительность уменьшается.



Scalper Arrows Period - Период расчета сигнальных стрелок (маленькие стрелки), изменяет частоту генерации сигналов для входа. Значение 3 - самая частая генерация, с увеличением параметра уменьшается частота стрелок и увеличивается точность.



Параметры изменять для разных тайм-фреймов и торговых инструментов. Есть оповещения ко всем сигналам.

