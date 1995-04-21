Power Bar MT5
- Индикаторы
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Daniel SteinEvery tool here is built by a trader who trades it.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 10 апреля 2026
- Активации: 10
Узнайте, какая стратегия действительно работает на вашем инструменте - прежде чем рисковать реальными деньгами.
Power Bar обнаруживает экстремальные ценовые бары на любом инструменте и любом таймфрейме, затем мгновенно тестирует 3 различные торговые стратегии, чтобы вы могли сравнить процент выигрышей, профит-факторы и прибыль/убыток. Все в одной интерактивной панели.
Никаких догадок. Никакой подгонки. Только данные.
Что делает Power Bar уникальным?
Большинство индикаторов дают сигнал и оставляют вас гадать, работает ли он. Power Bar идет дальше: он проверяет каждый сигнал на трех стратегиях и показывает статистику. Переключайтесь между FlipFlop, Momentum и Reversal одним кликом и наблюдайте, как цифры меняются мгновенно.
- FlipFlop - Всегда в рынке. Вход по сигналу, выход по противоположному сигналу. Наши исследования показывают, что это лучше всего работает на трендовых индексах, таких как US30, US500 и DAX.
- Momentum - Торговля по сигналу. Фиксированные SL/TP на основе ATR. Сбалансированный подход для сетапов продолжения.
- Reversal - Торговля против сигнала. Наши бэктесты показывают, что это дает 70%+ винрейт на кроссах JPY (Forex), где экстремальные бары означают истощение, а не продолжение.
Меняйте параметры - результат виден сразу
Не нужно открывать свойства индикатора. Настраивайте множитель ATR, период, стоп-лосс и тейк-профит прямо в панели кнопками +/-. Каждое изменение пересчитывает всю статистику мгновенно. Найдите оптимальные настройки для вашего инструмента за секунды, а не за часы.
Видите точно, где были бы SL и TP
Когда выбран режим Momentum или Reversal, Power Bar рисует линии входа, стоп-лосса и тейк-профита прямо на графике для каждого сигнала. Оранжевый для входа, красный для стоп-лосса, зеленый для тейк-профита. Вы сразу видите, где каждая сделка открылась бы и закрылась.
Также доступен: Power Bar Scanner EA
Хотите сканировать весь список наблюдения на экстремальные бары в реальном времени? Power Bar Scanner EA отслеживает все инструменты одновременно с сортируемыми столбцами, навигацией по клику и уведомлениями. Находите сильнейшие сетапы по всему портфелю мгновенно. Посмотрите в моем профиле продавца.
Что показывают наши исследования
Мы протестировали Power Bar на 10 классах инструментов с 20 комбинациями параметров для каждого:
- Индексы любят FlipFlop - US30, US500, DAX показали профит-факторы выше 5.0 при высоких множителях (2.0x-3.0x ATR). Трендовые инструменты вознаграждают за постоянное присутствие в рынке.
- Forex предпочитает Reversal - EURJPY, GBPJPY, EURUSD: экстремальные бары часто означают истощение. Торговля против сигнала дала 70%+ винрейт на кроссах JPY.
- Золото работает с обоими - XAUUSD показал сильные результаты FlipFlop (PF 6.5+) и хорошую производительность Momentum.
Не существует единственной "лучшей" стратегии. Именно поэтому Power Bar позволяет сравнить все три на вашем инструменте и таймфрейме.
Оповещения - не пропустите ни одного сигнала
Получайте уведомления в момент закрытия экстремального бара. Всплывающее окно, push-уведомление или звуковой сигнал. Настраивайте оповещения BUY и SELL независимо друг от друга. Каждый экземпляр на графике управляет своими оповещениями, поэтому вы можете отслеживать несколько инструментов с разными настройками.
Работает на любом таймфрейме и любом инструменте
Forex, Индексы, Золото, Крипто, Акции. От M1 до Monthly. Обнаружение на основе ATR автоматически адаптируется к волатильности каждого рынка. Панель показывает пипсы для Forex и пункты для всего остального.
Возможности
- Обнаружение экстремальных баров: тело > N x ATR с настраиваемым множителем и периодом
- Сравнение 3 стратегий: FlipFlop, Momentum, Reversal - переключение одним кликом
- Интерактивные кнопки +/- для множителя ATR, периода, SL и TP прямо в панели
- Статистика бэктеста в реальном времени по настраиваемой истории (до 10 000+ баров)
- Визуальные линии SL/TP на графике (оранжевый вход, красный SL, зеленый TP)
- Настраиваемые оповещения: всплывающее окно, push-уведомление, звук - по направлению сигнала
- Адаптивное отображение: пипсы для Forex, пункты для Индексов/Золота/Крипто
- Инструмент и таймфрейм отображаются в панели
- DPI-адаптивная, масштабируемая canvas-панель (80%-150%)
- Перетаскиваемая панель (заголовок и подвал)
- Легковесный: не требуются внешние индикаторы или DLL
Быстрый старт
- Прикрепите Power Bar к любому графику
- Панель показывает статистику FlipFlop по умолчанию
- Нажмите Momentum или Reversal для сравнения стратегий
- Используйте кнопки +/- для точной настройки параметров
- Наблюдайте, как статистика обновляется мгновенно
- Найдите, что лучше всего работает для вашего инструмента, и торгуйте уверенно
Inputs
- ATR Multiplier (2.5) - Минимальное соотношение тело/ATR для обнаружения сигнала
- ATR Period (20) - Период расчета ATR
- History Bars (5000) - Количество баров для статистики бэктеста
- Default SL (100%) - Начальный стоп-лосс в % от ATR
- Default TP (150%) - Начальный тейк-профит в % от ATR
- Alert BUY/SELL (true) - Оповещение при экстремальных сигналах
- Alert Popup/Push/Sound - Выберите способ уведомления
- Panel Zoom (100) - Масштаб панели 80-150%