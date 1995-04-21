Power Bar MT5

Узнайте, какая стратегия действительно работает на вашем инструменте - прежде чем рисковать реальными деньгами.

Power Bar обнаруживает экстремальные ценовые бары на любом инструменте и любом таймфрейме, затем мгновенно тестирует 3 различные торговые стратегии, чтобы вы могли сравнить процент выигрышей, профит-факторы и прибыль/убыток. Все в одной интерактивной панели.

Никаких догадок. Никакой подгонки. Только данные.





Что делает Power Bar уникальным?

Большинство индикаторов дают сигнал и оставляют вас гадать, работает ли он. Power Bar идет дальше: он проверяет каждый сигнал на трех стратегиях и показывает статистику. Переключайтесь между FlipFlop, Momentum и Reversal одним кликом и наблюдайте, как цифры меняются мгновенно.

FlipFlop - Всегда в рынке. Вход по сигналу, выход по противоположному сигналу. Наши исследования показывают, что это лучше всего работает на трендовых индексах, таких как US30, US500 и DAX.

- Всегда в рынке. Вход по сигналу, выход по противоположному сигналу. Наши исследования показывают, что это лучше всего работает на трендовых индексах, таких как US30, US500 и DAX. Momentum - Торговля по сигналу. Фиксированные SL/TP на основе ATR. Сбалансированный подход для сетапов продолжения.

- Торговля по сигналу. Фиксированные SL/TP на основе ATR. Сбалансированный подход для сетапов продолжения. Reversal - Торговля против сигнала. Наши бэктесты показывают, что это дает 70%+ винрейт на кроссах JPY (Forex), где экстремальные бары означают истощение, а не продолжение.





Меняйте параметры - результат виден сразу

Не нужно открывать свойства индикатора. Настраивайте множитель ATR, период, стоп-лосс и тейк-профит прямо в панели кнопками +/-. Каждое изменение пересчитывает всю статистику мгновенно. Найдите оптимальные настройки для вашего инструмента за секунды, а не за часы.





Видите точно, где были бы SL и TP

Когда выбран режим Momentum или Reversal, Power Bar рисует линии входа, стоп-лосса и тейк-профита прямо на графике для каждого сигнала. Оранжевый для входа, красный для стоп-лосса, зеленый для тейк-профита. Вы сразу видите, где каждая сделка открылась бы и закрылась.





Также доступен: Power Bar Scanner EA

Хотите сканировать весь список наблюдения на экстремальные бары в реальном времени? Power Bar Scanner EA отслеживает все инструменты одновременно с сортируемыми столбцами, навигацией по клику и уведомлениями. Находите сильнейшие сетапы по всему портфелю мгновенно. Посмотрите в моем профиле продавца.





Что показывают наши исследования

Мы протестировали Power Bar на 10 классах инструментов с 20 комбинациями параметров для каждого:

Индексы любят FlipFlop - US30, US500, DAX показали профит-факторы выше 5.0 при высоких множителях (2.0x-3.0x ATR). Трендовые инструменты вознаграждают за постоянное присутствие в рынке.

- US30, US500, DAX показали профит-факторы выше 5.0 при высоких множителях (2.0x-3.0x ATR). Трендовые инструменты вознаграждают за постоянное присутствие в рынке. Forex предпочитает Reversal - EURJPY, GBPJPY, EURUSD: экстремальные бары часто означают истощение. Торговля против сигнала дала 70%+ винрейт на кроссах JPY.

- EURJPY, GBPJPY, EURUSD: экстремальные бары часто означают истощение. Торговля против сигнала дала 70%+ винрейт на кроссах JPY. Золото работает с обоими - XAUUSD показал сильные результаты FlipFlop (PF 6.5+) и хорошую производительность Momentum.

Не существует единственной "лучшей" стратегии. Именно поэтому Power Bar позволяет сравнить все три на вашем инструменте и таймфрейме.





Оповещения - не пропустите ни одного сигнала

Получайте уведомления в момент закрытия экстремального бара. Всплывающее окно, push-уведомление или звуковой сигнал. Настраивайте оповещения BUY и SELL независимо друг от друга. Каждый экземпляр на графике управляет своими оповещениями, поэтому вы можете отслеживать несколько инструментов с разными настройками.





Работает на любом таймфрейме и любом инструменте

Forex, Индексы, Золото, Крипто, Акции. От M1 до Monthly. Обнаружение на основе ATR автоматически адаптируется к волатильности каждого рынка. Панель показывает пипсы для Forex и пункты для всего остального.





Возможности

Обнаружение экстремальных баров: тело > N x ATR с настраиваемым множителем и периодом

Сравнение 3 стратегий: FlipFlop, Momentum, Reversal - переключение одним кликом

Интерактивные кнопки +/- для множителя ATR, периода, SL и TP прямо в панели

Статистика бэктеста в реальном времени по настраиваемой истории (до 10 000+ баров)

Визуальные линии SL/TP на графике (оранжевый вход, красный SL, зеленый TP)

Настраиваемые оповещения: всплывающее окно, push-уведомление, звук - по направлению сигнала

Адаптивное отображение: пипсы для Forex, пункты для Индексов/Золота/Крипто

Инструмент и таймфрейм отображаются в панели

DPI-адаптивная, масштабируемая canvas-панель (80%-150%)

Перетаскиваемая панель (заголовок и подвал)

Легковесный: не требуются внешние индикаторы или DLL

Быстрый старт

Прикрепите Power Bar к любому графику Панель показывает статистику FlipFlop по умолчанию Нажмите Momentum или Reversal для сравнения стратегий Используйте кнопки +/- для точной настройки параметров Наблюдайте, как статистика обновляется мгновенно Найдите, что лучше всего работает для вашего инструмента, и торгуйте уверенно

Inputs