Power Bar MT5

Узнайте, какая стратегия действительно работает на вашем инструменте - прежде чем рисковать реальными деньгами.

Power Bar обнаруживает экстремальные ценовые бары на любом инструменте и любом таймфрейме, затем мгновенно тестирует 3 различные торговые стратегии, чтобы вы могли сравнить процент выигрышей, профит-факторы и прибыль/убыток. Все в одной интерактивной панели.

Никаких догадок. Никакой подгонки. Только данные.


Что делает Power Bar уникальным?

Большинство индикаторов дают сигнал и оставляют вас гадать, работает ли он. Power Bar идет дальше: он проверяет каждый сигнал на трех стратегиях и показывает статистику. Переключайтесь между FlipFlop, Momentum и Reversal одним кликом и наблюдайте, как цифры меняются мгновенно.

  • FlipFlop - Всегда в рынке. Вход по сигналу, выход по противоположному сигналу. Наши исследования показывают, что это лучше всего работает на трендовых индексах, таких как US30, US500 и DAX.
  • Momentum - Торговля по сигналу. Фиксированные SL/TP на основе ATR. Сбалансированный подход для сетапов продолжения.
  • Reversal - Торговля против сигнала. Наши бэктесты показывают, что это дает 70%+ винрейт на кроссах JPY (Forex), где экстремальные бары означают истощение, а не продолжение.


Меняйте параметры - результат виден сразу

Не нужно открывать свойства индикатора. Настраивайте множитель ATR, период, стоп-лосс и тейк-профит прямо в панели кнопками +/-. Каждое изменение пересчитывает всю статистику мгновенно. Найдите оптимальные настройки для вашего инструмента за секунды, а не за часы.


Видите точно, где были бы SL и TP

Когда выбран режим Momentum или Reversal, Power Bar рисует линии входа, стоп-лосса и тейк-профита прямо на графике для каждого сигнала. Оранжевый для входа, красный для стоп-лосса, зеленый для тейк-профита. Вы сразу видите, где каждая сделка открылась бы и закрылась.


Также доступен: Power Bar Scanner EA

Хотите сканировать весь список наблюдения на экстремальные бары в реальном времени? Power Bar Scanner EA отслеживает все инструменты одновременно с сортируемыми столбцами, навигацией по клику и уведомлениями. Находите сильнейшие сетапы по всему портфелю мгновенно. Посмотрите в моем профиле продавца.


Что показывают наши исследования

Мы протестировали Power Bar на 10 классах инструментов с 20 комбинациями параметров для каждого:

  • Индексы любят FlipFlop - US30, US500, DAX показали профит-факторы выше 5.0 при высоких множителях (2.0x-3.0x ATR). Трендовые инструменты вознаграждают за постоянное присутствие в рынке.
  • Forex предпочитает Reversal - EURJPY, GBPJPY, EURUSD: экстремальные бары часто означают истощение. Торговля против сигнала дала 70%+ винрейт на кроссах JPY.
  • Золото работает с обоими - XAUUSD показал сильные результаты FlipFlop (PF 6.5+) и хорошую производительность Momentum.

Не существует единственной "лучшей" стратегии. Именно поэтому Power Bar позволяет сравнить все три на вашем инструменте и таймфрейме.


Оповещения - не пропустите ни одного сигнала

Получайте уведомления в момент закрытия экстремального бара. Всплывающее окно, push-уведомление или звуковой сигнал. Настраивайте оповещения BUY и SELL независимо друг от друга. Каждый экземпляр на графике управляет своими оповещениями, поэтому вы можете отслеживать несколько инструментов с разными настройками.


Работает на любом таймфрейме и любом инструменте

Forex, Индексы, Золото, Крипто, Акции. От M1 до Monthly. Обнаружение на основе ATR автоматически адаптируется к волатильности каждого рынка. Панель показывает пипсы для Forex и пункты для всего остального.


Возможности

  • Обнаружение экстремальных баров: тело > N x ATR с настраиваемым множителем и периодом
  • Сравнение 3 стратегий: FlipFlop, Momentum, Reversal - переключение одним кликом
  • Интерактивные кнопки +/- для множителя ATR, периода, SL и TP прямо в панели
  • Статистика бэктеста в реальном времени по настраиваемой истории (до 10 000+ баров)
  • Визуальные линии SL/TP на графике (оранжевый вход, красный SL, зеленый TP)
  • Настраиваемые оповещения: всплывающее окно, push-уведомление, звук - по направлению сигнала
  • Адаптивное отображение: пипсы для Forex, пункты для Индексов/Золота/Крипто
  • Инструмент и таймфрейм отображаются в панели
  • DPI-адаптивная, масштабируемая canvas-панель (80%-150%)
  • Перетаскиваемая панель (заголовок и подвал)
  • Легковесный: не требуются внешние индикаторы или DLL

Быстрый старт

  1. Прикрепите Power Bar к любому графику
  2. Панель показывает статистику FlipFlop по умолчанию
  3. Нажмите Momentum или Reversal для сравнения стратегий
  4. Используйте кнопки +/- для точной настройки параметров
  5. Наблюдайте, как статистика обновляется мгновенно
  6. Найдите, что лучше всего работает для вашего инструмента, и торгуйте уверенно

Inputs

  • ATR Multiplier (2.5) - Минимальное соотношение тело/ATR для обнаружения сигнала
  • ATR Period (20) - Период расчета ATR
  • History Bars (5000) - Количество баров для статистики бэктеста
  • Default SL (100%) - Начальный стоп-лосс в % от ATR
  • Default TP (150%) - Начальный тейк-профит в % от ATR
  • Alert BUY/SELL (true) - Оповещение при экстремальных сигналах
  • Alert Popup/Push/Sound - Выберите способ уведомления
  • Panel Zoom (100) - Масштаб панели 80-150%
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Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
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Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Yukon
Daniel Stein
5 (1)
Эксперты
Yukon · Золотой советник, который сначала читает рынок Yukon 3.1 запускает три движка на XAUUSD под одним слоем состояния рынка: каждый день Yukon читает состояние рынка золота (тренд, переход, флэт, волатильность) и разрешает каждому движку торговать только тогда, когда состояние ему благоприятствует. Оригинальная Grid, иерархический Pattern Long и Pattern Short, каждый включается отдельно. Построен вокруг жёсткого лимита по эквити, живой защиты от новостей USD, закрытия позиций перед выходными
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FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
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5 (4)
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Daniel Stein
5 (15)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Crosshair MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
FREE
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Power Bar Scanner
Daniel Stein
Утилиты
Сканируйте весь список наблюдения на экстремальные бары - в реальном времени. Power Bar Scanner отслеживает все ваши символы одновременно и оповещает вас в момент появления экстремального ценового бара. Больше не нужно переключаться между графиками. Все возможности в одной панели. Работает на любом таймфрейме. Forex, индексы, золото, крипто - все в одном окне. Как это работает Сканер проверяет каждый символ в вашем Market Watch на наличие баров, где тело свечи превышает N x ATR . Когда такой ба
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4.5 (4)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Revden Terminal
Daniel Stein
Утилиты
REVDEN Terminal -- Рыночная аналитика на базе ИИ прямо на вашем графике Обзор REVDEN Terminal -- это компактная информационная панель, которая выводит рыночную аналитику в реальном времени прямо на ваш график MetaTrader 5. Три вкладки -- Календарь новостей, Анализ инструмента и Рыночная погода -- дают структурированное представление о том, что важно прямо сейчас. Встроенная система оповещений отслеживает ваши открытые позиции и предупреждает о предстоящих важных новостях, способных повлиять на
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего центра обработки данных. В
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
FREE
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего центра обработки данных. В
FREE
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
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