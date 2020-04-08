彩色ROC带移动平均线和警报 - 高级动量指标 增强的Rate of Change (ROC)! 这个为MetaTrader 5定制的指标提供清晰直观的市場动量视图，适合寻求趋势加速或减速精确信号的交易者。

什么是ROC及其优势？ Rate of Change (ROC) 是一个纯动量振荡器，测量价格相对于先前时期的百分比变化。它突出价格运动的速度和强度：

正值表示上升动量 (bullish)。

负值表示下降动量 (bearish)。

零线交叉信号可能的趋势变化。

与价格的背离可以提前预测反转。

不同于平滑指标如MACD或RSI，ROC更敏感和快速，在价格图表上变得明显之前捕捉动量变化。以短标准周期(14周期)，它完美用于检测快速加速，尤其在波动市场如外汇、指数或股票。

此指标的独家差异：

智能动态着色 (LBR-inspired风格): 绿色 (Lime): 当ROC向上加速 (bullish动量增加)。 红色: 当向下减速 (bearish动量增加)。 橙色: 在当前蜡烛 (形成中)，以避免重绘并仅关注闭合柱。 这种基于ROC自身方向的着色 (与先前值比较) 使指标极具视觉性：您即时识别动量是否在增强或减弱，便于快速决策而无需解释平线。

可选慢线 (ROC的20周期SMA): 激活以可视化ROC的简单移动平均 (默认白色)。 用于趋势确认：快速线 (彩色ROC) 与慢线的交叉产生更过滤的买卖信号，减少侧向市场的假信号。

集成智能警报: 当ROC改变方向时弹出、声音和移动推送通知 (从红到绿 = 买入信号；从绿到红 = 卖出信号)。 仅在闭合柱检测，避免过早警报。 可配置：根据您的策略启用/禁用警报和推送通知。



实际使用方法: