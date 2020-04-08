ROC Color
- 指标
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- 版本: 1.0
- 激活: 10
彩色ROC带移动平均线和警报 - 高级动量指标 增强的Rate of Change (ROC)! 这个为MetaTrader 5定制的指标提供清晰直观的市場动量视图，适合寻求趋势加速或减速精确信号的交易者。
什么是ROC及其优势？ Rate of Change (ROC) 是一个纯动量振荡器，测量价格相对于先前时期的百分比变化。它突出价格运动的速度和强度：
- 正值表示上升动量 (bullish)。
- 负值表示下降动量 (bearish)。
- 零线交叉信号可能的趋势变化。
- 与价格的背离可以提前预测反转。
不同于平滑指标如MACD或RSI，ROC更敏感和快速，在价格图表上变得明显之前捕捉动量变化。以短标准周期(14周期)，它完美用于检测快速加速，尤其在波动市场如外汇、指数或股票。
此指标的独家差异：
-
智能动态着色 (LBR-inspired风格):
- 绿色 (Lime): 当ROC向上加速 (bullish动量增加)。
- 红色: 当向下减速 (bearish动量增加)。
- 橙色: 在当前蜡烛 (形成中)，以避免重绘并仅关注闭合柱。
这种基于ROC自身方向的着色 (与先前值比较) 使指标极具视觉性：您即时识别动量是否在增强或减弱，便于快速决策而无需解释平线。
-
可选慢线 (ROC的20周期SMA):
- 激活以可视化ROC的简单移动平均 (默认白色)。
- 用于趋势确认：快速线 (彩色ROC) 与慢线的交叉产生更过滤的买卖信号，减少侧向市场的假信号。
-
集成智能警报:
- 当ROC改变方向时弹出、声音和移动推送通知 (从红到绿 = 买入信号；从绿到红 = 卖出信号)。
- 仅在闭合柱检测，避免过早警报。
- 可配置：根据您的策略启用/禁用警报和推送通知。
实际使用方法:
- 买入信号: ROC转为绿色 + 高于零线 (或向上交叉慢线)。
- 卖出信号: ROC转为红色 + 低于零线 (或向下交叉慢线)。
- 与支撑/阻力水平或其他指标结合以提高准确性。