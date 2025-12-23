Hareketli Ortalama ve Uyarılarla Renkli ROC - Gelişmiş Momentum Göstergesi Geliştirilmiş Rate of Change (ROC)! Bu MetaTrader 5 için özel gösterge, piyasa momentumunun net ve sezgisel bir görünümünü sunar, trend hızlanma veya yavaşlama sinyalleri arayan traderlar için idealdir.

ROC nedir ve avantajları nelerdir? Rate of Change (ROC), önceki bir döneme göre fiyatın yüzde değişimini ölçen saf bir momentum osilatörüdür. Fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü vurgular:

Pozitif değerler yükseliş momentumunu (bullish) gösterir.

Negatif değerler düşüş momentumunu (bearish) gösterir.

Sıfır çizgisinin kesişimleri olası trend değişikliklerini işaret eder.

Fiyatla diverjanslar ters dönüşleri erken öngörebilir.

MACD veya RSI gibi yumuşatılmış göstergelerden farklı olarak ROC daha hassas ve hızlıdır, momentum kaymalarını fiyat grafiğinde belirginleşmeden önce yakalar. Kısa standart dönem (14 dönem) ile hızlı hızlanmaları tespit etmek için mükemmeldir, özellikle Forex, endeksler veya hisseler gibi volatil piyasalarda.

Bu göstergenin özel farkları:

Akıllı dinamik renklendirme (LBR-inspired stil): Yeşil (Lime): ROC yukarı hızlanırken (yükselen bullish momentum). Kırmızı: Aşağı yavaşlarken (yükselen bearish momentum). Turuncu: Mevcut mumda (oluşumda), repainting'i önlemek ve yalnızca kapalı çubuklara odaklanmak için. ROC'un kendi yönüne dayalı bu renklendirme (önceki değerle karşılaştırma) göstergenin son derece görsel olmasını sağlar: momentumun güç kazanıp kazanmadığını veya zayıfladığını anında belirlersiniz, düz çizgileri yorumlamadan hızlı kararlar almayı kolaylaştırır.

İsteğe bağlı yavaş çizgi (ROC'un 20 dönemlik SMA'sı): ROC'un basit hareketli ortalamasını görselleştirmek için etkinleştirin (varsayılan beyaz). Trend onayı için kullanın: hızlı çizgi (renkli ROC) ile yavaş arasındaki kesişimler daha filtreli alım/satım sinyalleri üretir, yan piyasalarda yanlış sinyalleri azaltır.

Entegre akıllı uyarılar: ROC yön değiştirdiğinde pop-up, sesli ve mobil push bildirimleri (kırmızıdan yeşile = ALIM sinyali; yeşilden kırmızıya = SATIM sinyali). Yalnızca kapalı çubuklarda algılanır, erken uyarıları önler. Yapılandırılabilir: Stratejinize göre uyarıları ve push bildirimlerini etkinleştirin/devre dışı bırakın.



Pratikte nasıl kullanılır: