Auto Optimized RSI MT5

Auto Optimized RSI — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных.

Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли.

В отличие от классических индикаторов RSI, которые используют фиксированные уровни 70/30, Auto Optimized RSI динамически подстраивает уровни на основе реального поведения цены и результатов тестирования. Он отслеживает такие показатели, как процент выигрышных сделок, просадка и средняя прибыль/убыток — это позволяет ему адаптироваться к текущим рыночным условиям и использовать то, что действительно работает.

Индикатор отображает стрелки Buy и Sell при пересечении оптимизированных уровней RSI, помогая трейдерам находить зоны входа с высокой вероятностью успеха.

ПОСЛЕ ПОКУПКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОНУСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!

Желаю вам успешной и уверенной торговли!



