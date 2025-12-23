ROC Coloré avec Moyenne Mobile et Alertes - Indicateur Avancé de Momentum Rate of Change (ROC) amélioré ! Cet indicateur personnalisé pour MetaTrader 5 offre une vue claire et intuitive du momentum du marché, idéal pour les traders cherchant des signaux précis d'accélération ou de décélération des tendances.

Qu'est-ce que le ROC et ses avantages ? Le Rate of Change (ROC) est un oscillateur de momentum pur qui mesure la variation en pourcentage du prix par rapport à une période précédente. Il met en évidence la vitesse et la force des mouvements de prix :

Valeurs positives indiquent un momentum haussier (bullish).

Valeurs négatives indiquent un momentum baissier (bearish).

Croisements de la ligne zéro signalent des changements de tendance possibles.

Divergences avec le prix peuvent prévoir des renversements précocement.

Contrairement aux indicateurs lissés comme le MACD ou le RSI, le ROC est plus sensible et rapide, capturant les shifts de momentum avant qu'ils ne deviennent évidents sur le graphique des prix. Avec une période standard courte (14 périodes), il est parfait pour détecter des accélérations rapides, particulièrement sur des marchés volatils comme le Forex, les indices ou les actions.

Différentiels exclusifs de cet indicateur :

Coloration dynamique intelligente (style LBR-inspired) : Vert (Lime) : Quand le ROC accélère vers le haut (momentum bullish croissant). Rouge : Quand il décélère vers le bas (momentum bearish croissant). Orange : Sur la bougie actuelle (en formation), pour éviter le repainting et se concentrer uniquement sur les barres fermées. Cette coloration basée sur la direction propre du ROC (comparaison avec la valeur précédente) rend l'indicateur extrêmement visuel : vous identifiez instantanément si le momentum gagne en force ou perd de l'élan, facilitant des décisions rapides sans interpréter des lignes plates.

Ligne lente optionnelle (SMA de 20 périodes du ROC) : Activez pour visualiser une moyenne mobile simple du ROC (blanche par défaut). Utilisez pour confirmation de tendance : les croisements entre la ligne rapide (ROC colorée) et la lente génèrent des signaux d'achat/vente plus filtrés, réduisant les faux signaux sur marchés latéraux.

Alertes intelligentes intégrées : Alertes pop-up, sonores et notifications push sur mobile quand le ROC change de direction (de rouge à vert = signal d'ACHAT ; de vert à rouge = signal de VENTE). Détectées uniquement sur barres fermées, évitant les alertes prématurées. Configurable : activez/désactivez les alertes et notifications push selon votre stratégie.



Comment utiliser en pratique :