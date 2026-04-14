Footprint and Order Flow for MT5

Footprint — индикатор для анализа order flow и объёма.

Он помогает определять структуру рынка на уровне кластеров, находить ключевые зоны с повышенной активностью и работать с фильтрами прямо на графике, без постоянного открытия окна настроек.

Возможности индикатора Footprint

  • кластерный график Bid x Ask, Delta;
  • панель управления на графике;
  • слайдеры для настройки фильтров;
  • Absorption;
  • Initiative;
  • Stacked Imbalances;
  • Big Trades;
  • dPOC / Dynamic Point of Control;
  • Delta;
  • боковой профиль рынка;
  • кумулятивная дельта.

Преимущества

  • быстрый расчёт и отображение данных для работы на плотном тиковом потоке;
  • управление на графике — основные режимы и фильтры переключаются без постоянного открытия настроек;
  • фильтрация для выделения значимых уровней и кластеров;
  • визуальное выделение сигналов: поглощение, инициатива, дисбаланс, крупные сделки;
  • боковой профиль по дню, неделе или видимому диапазону;
  • панель дельты с общим объёмом, дельтой и cumulative delta.

Footprint помогает определить:

  • где проходит значимый объём;
  • где появляется инициативное давление;
  • где цена встречает лимитную защиту;
  • где формируются важные зоны дисбаланса и реакции цены.

Для кого подходит

  • для трейдеров, использующих order flow;
  • для работы с кластерами, дельтой и объёмом;
  • для тех, кому нужен быстрый доступ к фильтрам и режимам прямо на графике.

Важно

Для максимальной точности индикатора брокер должен предоставлять тиковые данные или реальные биржевые объёмы.
На инструментах без полноценного потока сделок часть логики будет работать в упрощённом режиме.

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Hidden Trend Channel Project 17 Tool SPECIAL NOVEMBER SALE is now finished. Price goes back to normal.  This is an Automated Tool for Multi Timeframe Trend Channel Analysis Visualization with Intelligent Range Market, Trending Market, Reversal, Breakout Detection.  It draws multiple Trend Channels with multiple sub-trendlines levels inside the channel for perfectly give you the trader, the crystal clear Trend channels where price trend direction is moving. This tool is accurately useful for T
Btcusd Pro
Metin Erkamoglu
Индикаторы
BTCUSD PRO Signal Solution for MT5 BTCUSD PRO is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze BTCUSD or BTCUSD# with a structured signal workflow. The product is not an automated trading system. It does not open, close, or manage trades automatically. It provides analytical buy and sell signal information and displays a visual trade plan on the chart so the user can make their own trading decisions. Main purpose BTCUSD PRO is designed for traders who prefe
TraderHUD
Justino Porto Neto
5 (1)
Индикаторы
TraderHUD v2 — Полная Панель для Профессионального Трейдера TraderHUD v2 — это эволюция самого полного визуального индикатора для MetaTrader 5. Он объединяет в одном инструменте всё, что трейдеру нужно видеть на графике для принятия более осознанных решений: временной контекст, силу доллара, статистический диапазон, уровни пивота, скорость движения и макро тренд — всё интегрировано, настраиваемо и не загромождает график. Эта версия была создана на основе реального использования в реальной торгов
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