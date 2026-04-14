Footprint and Order Flow for MT5
- Индикаторы
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- Версия: 1.65
- Обновлено: 15 июля 2026
- Активации: 5
Footprint — индикатор для анализа order flow и объёма.
Он помогает определять структуру рынка на уровне кластеров, находить ключевые зоны с повышенной активностью и работать с фильтрами прямо на графике, без постоянного открытия окна настроек.
Возможности индикатора Footprint
- кластерный график Bid x Ask, Delta;
- панель управления на графике;
- слайдеры для настройки фильтров;
- Absorption;
- Initiative;
- Stacked Imbalances;
- Big Trades;
- dPOC / Dynamic Point of Control;
- Delta;
- боковой профиль рынка;
- кумулятивная дельта.
Преимущества
- быстрый расчёт и отображение данных для работы на плотном тиковом потоке;
- управление на графике — основные режимы и фильтры переключаются без постоянного открытия настроек;
- фильтрация для выделения значимых уровней и кластеров;
- визуальное выделение сигналов: поглощение, инициатива, дисбаланс, крупные сделки;
- боковой профиль по дню, неделе или видимому диапазону;
- панель дельты с общим объёмом, дельтой и cumulative delta.
Footprint помогает определить:
- где проходит значимый объём;
- где появляется инициативное давление;
- где цена встречает лимитную защиту;
- где формируются важные зоны дисбаланса и реакции цены.
Для кого подходит
- для трейдеров, использующих order flow;
- для работы с кластерами, дельтой и объёмом;
- для тех, кому нужен быстрый доступ к фильтрам и режимам прямо на графике.
Важно
Для максимальной точности индикатора брокер должен предоставлять тиковые данные или реальные биржевые объёмы.
На инструментах без полноценного потока сделок часть логики будет работать в упрощённом режиме.