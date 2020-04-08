ROC Color

ROC Colorido com Média Móvel e Alertas - Indicador Avançado de Momentum Rate of Change (ROC) aprimorado! Este indicador personalizado para MetaTrader 5 oferece uma visão clara e intuitiva do momentum do mercado, ideal para traders que buscam sinais precisos de aceleração ou desaceleração de tendências.

O que é o ROC e suas vantagens? O Rate of Change (ROC) é um oscilador de momentum puro que mede a variação percentual do preço em relação a um período anterior. Ele destaca a velocidade e força das movimentações de preço:

  • Valores positivos indicam momentum de alta (bullish).
  • Valores negativos indicam momentum de baixa (bearish).
  • Cruzamentos da linha zero sinalizam possíveis mudanças de tendência.
  • Divergências com o preço podem prever reversões precocemente.

Diferente de indicadores suavizados como MACD ou RSI, o ROC é mais sensível e rápido, capturando shifts de momentum antes que eles se tornem óbvios no gráfico de preço. Com período padrão curto (14 períodos), ele é perfeito para detectar acelerações rápidas, especialmente em mercados voláteis como Forex, índices ou ações.

Diferenciais exclusivos deste indicador:

  • Coloração dinâmica inteligente (estilo LBR-inspired):

    • Verde (Lime): Quando o ROC está acelerando para cima (momentum bullish crescente).
    • Vermelho: Quando está desacelerando para baixo (momentum bearish crescente).
    • Laranja: Na vela atual (em formação), para evitar repintura e focar apenas em barras fechadas.

    Essa coloração baseada na direção própria do ROC (comparando com o valor anterior) torna o indicador extremamente visual: você identifica instantaneamente se o momentum está ganhando força ou perdendo fôlego, facilitando decisões rápidas sem necessidade de interpretar linhas planas.

  • Linha lenta opcional (SMA de 20 períodos do ROC):

    • Ative para visualizar uma média móvel simples do ROC (branca por padrão).
    • Use para confirmação de tendência: cruzamentos entre a linha rápida (ROC colorida) e a lenta geram sinais de compra/venda mais filtrados, reduzindo falsos sinais em mercados laterais.

  • Alertas inteligentes integrados:

    • Alertas pop-up, sonoros e notificações push para mobile quando o ROC muda de direção (de vermelho para verde = sinal de COMPRA; de verde para vermelho = sinal de VENDA).
    • Detectados apenas em barras fechadas, evitando alertas prematuros.
    • Configurável: ative/desative alertas e push notifications conforme sua estratégia.

Como usar na prática:

  • Sinal de Compra: ROC vira verde + acima da linha zero (ou cruzando a linha lenta para cima).
  • Sinal de Venda: ROC vira vermelho + abaixo da linha zero (ou cruzando a linha lenta para baixo).
  • Combine com níveis de suporte/resistência ou outros indicadores para maior precisão.

