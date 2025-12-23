ROC Color

Farbiger ROC mit gleitendem Durchschnitt und Alerts - Fortgeschrittener Momentum-Indikator Verbesserter Rate of Change (ROC)! Dieser benutzerdefinierte Indikator für MetaTrader 5 bietet eine klare und intuitive Ansicht des Marktmomentums, ideal für Trader, die präzise Signale für Beschleunigung oder Verlangsamung von Trends suchen.

Was ist ROC und seine Vorteile? Der Rate of Change (ROC) ist ein reiner Momentum-Oszillator, der die prozentuale Preisveränderung im Vergleich zu einer vorherigen Periode misst. Er hebt die Geschwindigkeit und Stärke der Preisbewegungen hervor:

  • Positive Werte deuten auf aufwärtsgerichtetes Momentum hin (bullish).
  • Negative Werte deuten auf abwärtsgerichtetes Momentum hin (bearish).
  • Kreuzungen der Null-Linie signalisieren mögliche Trendwechsel.
  • Divergenzen mit dem Preis können Umkehrungen frühzeitig vorhersagen.

Im Gegensatz zu geglätteten Indikatoren wie MACD oder RSI ist der ROC sensibler und schneller, er erfasst Momentum-Verschiebungen, bevor sie auf dem Preischart offensichtlich werden. Mit kurzer Standardperiode (14 Perioden) ist er perfekt zur Erkennung schneller Beschleunigungen, besonders in volatilen Märkten wie Forex, Indizes oder Aktien.

Exklusive Differenziale dieses Indikators:

  • Intelligente dynamische Färbung (LBR-inspired Stil):

    • Grün (Lime): Wenn der ROC nach oben beschleunigt (zunehmendes bullish Momentum).
    • Rot: Wenn er nach unten verlangsamt (zunehmendes bearish Momentum).
    • Orange: Auf der aktuellen Kerze (in Formation), um Repainting zu vermeiden und nur auf geschlossene Balken zu fokussieren.

    Diese Färbung basierend auf der eigenen Richtung des ROC (Vergleich mit dem vorherigen Wert) macht den Indikator extrem visuell: Sie erkennen sofort, ob das Momentum an Stärke gewinnt oder nachlässt, was schnelle Entscheidungen ohne Interpretation flacher Linien erleichtert.

  • Optionale langsame Linie (SMA von 20 Perioden des ROC):

    • Aktivieren, um eine einfache gleitende Durchschnittslinie des ROC zu visualisieren (weiß standardmäßig).
    • Zur Trendbestätigung verwenden: Kreuzungen zwischen der schnellen Linie (farbiger ROC) und der langsamen erzeugen gefiltertere Kauf-/Verkaufssignale und reduzieren falsche Signale in seitwärts laufenden Märkten.

  • Integrierte smarte Alerts:

    • Pop-up-, Ton- und Push-Benachrichtigungen ans Mobile, wenn der ROC die Richtung wechselt (von rot zu grün = KAUF-Signal; von grün zu rot = VERKAUF-Signal).
    • Nur auf geschlossenen Balken erkannt, um vorzeitige Alerts zu vermeiden.
    • Konfigurierbar: Alerts und Push-Benachrichtigungen je nach Strategie ein-/ausschalten.

Wie in der Praxis verwenden:

  • Kaufsignal: ROC wird grün + über der Null-Linie (oder kreuzt die langsame Linie aufwärts).
  • Verkaufssignal: ROC wird rot + unter der Null-Linie (oder kreuzt die langsame Linie abwärts).
  • Kombinieren Sie mit Support-/Resistance-Leveln oder anderen Indikatoren für höhere Präzision.

Empfohlene Produkte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Weil HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der SCHNELLSTE, OPTIMIERTE und EFFIZIENTE HA, der den kombinierten Indikator von MetaTr
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Indikator für Kursmanipulationsrisiko Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen Der Kursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt. Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen. Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden , falsche Signale herauszufiltern und das Timing
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indikatoren
Volumen-Delta-Kerzen: Ein umfassendes Tool für eine tiefgehende Handelsanalyse Erschließen Sie einen nahtlosen Weg zur Interpretation von Handelserfahrungen innerhalb jeder Kerze. Mit Volume Delta Candles benötigen Sie keine zusätzlichen Volumenindikatoren - alles, was Sie brauchen, ist bereits integriert. Dieses fortschrittliche Tool nutzt niedrigere Zeitrahmen oder Live-Marktdaten, um den prozentualen Anteil des Kauf- und Verkaufsvolumens innerhalb jeder Kerze als intuitiven farbcodierten Balk
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Trend Detect Indikator kombiniert die Eigenschaften von Trendindikatoren und Oszillatoren. Dieser Indikator ist ein praktisches Instrument zur Erkennung kurzfristiger Marktzyklen und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus. Eine Long-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überverkauften Bereich zu verlassen und das Nullniveau von unten durchbricht. Eine Short-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überkauften Bereich zu
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Half ma
Artem Svistunov
Indikatoren
Der Pfeilindikator Half ma für das MetaTrader 5-Handelsterminal ist ein einfaches, aber effektives Instrument, das eine Änderung des aktuellen Trends signalisiert. Der Half-Ma-Indikator sieht aus wie eine durchgezogene dynamische Linie, die ihre Farbe an den Punkten ändert, an denen sich der Trend ändert. Der Pfeilindikator Half ma für das MT5-Terminal ist keine unabhängige Quelle für Eingangssignale. Es ist am effektivsten, ihn als Trendfilter zu verwenden .
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Indikatoren
Precision Arrows – Präzise Handelssignale mit integriertem Take-Profit und Stop-Loss Precision Arrows ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Genauigkeit, Klarheit und Zuverlässigkeit legen. Er liefert hochpräzise Kauf- und Verkaufssignale und setzt automatisch Take-Profit (TP) - und Stop-Loss (SL) -Level, um konsistentes und diszipliniertes Trading zu ermöglichen. Der Indikator funktioniert auf Forex-, Indizes-, Krypto- und synthetischen Märkten
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitys
Hauptbefehle B – Kaufen. S – Verkaufen. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Schließt alle offenen Positionen. X – Schließt eine bestimmte Position. Z – Hebt alle Pending Orders auf. T – Trailing Stop. P – Teilweise (Partial). K – Breakeven. A - Trading-Assistent 1-2-3 - Kaufen (anpassbare Lots) 4-5-6 - Verkaufen (anpassbare Lots) Die Steuerung über Hotkey kann je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Hinweis: Standard-Shortcuts verwenden Großbuchstaben. Wenn
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indikatoren
Klassisches MACD für MetaTrader 5 Dieser Indikator bietet eine treue Umsetzung des klassischen Moving Average Convergence Divergence (MACD), wie es ursprünglich von Gerald Appel entworfen wurde, speziell angepasst für MetaTrader 5. Er ermöglicht Tradern, Markttrends, Momentumverschiebungen und potenzielle Umkehrpunkte durch seine Kernkomponenten zu identifizieren: die MACD-Linie, die Signallinie und das Histogramm. Die MACD-Linie wird als Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchs
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitys
Fixed Scale Indicator für MetaTrader 5 Dieser Indikator ermöglicht es dem Benutzer, eine feste Preisskala in MetaTrader 5 zu aktivieren oder zu deaktivieren. Er hält den Preis zentriert im Diagramm und passt die Skala automatisch an die Marktbewegungen an. Funktionen Feste Skala umschalten: Durch dreifachen Klick auf die Preisachse (rechte Seite des Charts) kann die feste Skala aktiviert oder deaktiviert werden. Preiszentrierung: Hält den aktuellen Preis während der Marktbewegungen in der Mitte
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
MT4 Hotkeys – Werkzeug zur Auftrags- und Positionsverwaltung Dieses Tool ermöglicht es Benutzern, Aufträge und Positionen auf der Plattform MetaTrader 4 über Tastaturkürzel zu verwalten. Es unterstützt Orderausführung, Positionsschließung, Anpassung von Trailing Stops und Risikomanagement über anpassbare Einstellungen. Wichtige Befehle „B“: Platziert eine Kauforder. „S“: Platziert eine Verkaufsorder. „C“: Schließt alle offenen Positionen. „X“: Schließt eine bestimmte Position (älteste oder jün
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
MultiChart Pro – Chart-Management-Tool für MetaTrader 5 Dieser Expert Advisor (EA) automatisiert das Öffnen und Konfigurieren von Charts in MetaTrader 5. Er unterstützt bis zu vier Charts mit bestimmten Zeitrahmen und Vorlagen, einschließlich Offline-Charts. Funktionen Chart-Eröffnung: Öffnet bis zu drei zusätzliche Charts (z. B. D1, M1, M15) und ein Offline-Chart (z. B. 10 Sekunden) und konfiguriert das aktuelle Chart (z. B. M5). Vorlagenanwendung: Wendet benutzerdefinierte Vorlagen auf jedes C
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
Partial Close Manager – Werkzeug zur Handelsvolumenanpassung Dieses Tool ermöglicht Teilschließungen offener Trades in MetaTrader 5. Funktionen Teilschließung: Schließe einen Teil der offenen Trades mit einer Aktion. Volumenberechnung: Berechnet automatisch das zu schließende Volumen, kein manuelles Eingeben nötig. Multi-Order-Unterstützung: Wendet Teilschließungen gleichzeitig auf alle offenen Orders desselben Symbols an. Verschiebbare Tabelle: Klicke und halte den Kopfbereich, um die Tabelle i
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experten
HighLow Fury EA Breakout-Handelsroboter mit Risiko- und Kapitalmanagement. Dynamische Lotgröße basierend auf Kontorisiko-% oder festen Lots Tägliche Gewinn/Verlust-Grenzen zum Schutz des Eigenkapitals Intelligente Kapitalreduzierung nach Zielgewinnen/-verlusten Mehrere Trailing-Stop-Optionen (Highest/Lowest, vorherige Kerzen) Benutzerdefinierte Zeit/Tag-Filter + Kontrolle der Positionsdauer Mit optimierten Parametern für XAUUSD (2025) konfiguriert. Benutzer können alle Einstellungen an ihre Stra
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Day Of Week SMA-Indikator berechnet einen gleitenden Durchschnitt basierend auf den Schlusskursen eines bestimmten Wochentags, der vom Benutzer ausgewählt wird. Er unterstützt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, einschließlich Einfach (SMA), Exponentiell (EMA), Glättet (SMMA) und Linear Gewichtet (LWMA). Der Zeitraum definiert, wie viele Vorkommen des ausgewählten Tages in die Berechnung einbezogen werden. Dieses Tool ist nützlich für die Analyse wöchentlicher Muster in Finanzm
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
High Low MTF – Hoch- und Tiefpunkte über Mehrere Zeitrahmen High Low MTF ist ein professioneller Indikator zur Darstellung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, die auf Hoch- und Tiefpunkten aus beliebigen Zeitrahmen basieren. Er ermöglicht es, diese Bereiche höherer oder niedrigerer Perioden direkt im aktuellen Chart anzuzeigen, um eine präzise Multi-Timeframe-Analyse zu erhalten. Der Indikator eignet sich für Scalping, Daytrading, Swingtrading und algorithmische Systeme über iCust
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Seasonal MT5 Indicator Erkennen Sie saisonale Marktzyklen mit dem Seasonal MT5 Indicator, optimiert für den Tageszeitrahmen. Der Indikator identifiziert wiederkehrende Preisbewegungen auf Basis historischer Daten und bietet klare Visualisierung. Hauptfunktionen: Zeichnet eine saisonale Trendlinie auf Grundlage historischer Tagesdaten. Zeigt eine gerade Linie zwischen saisonalen Extremen. Fügt monatliche Linien zur Analyse von Intra-Monats-Mustern hinzu. Anpassbare vertikale Linie markiert den ak
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
GSV – Guided Swing Value Levels Der GSV – Guided Swing Value Levels ist ein einzigartiger Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die Preisbereiche finden möchten, in denen der Markt mit höherer statistischer Genauigkeit reagiert. Seine Berechnung basiert auf Konzepten von Larry Williams aus seinem Buch „Long-Term Secrets to Short-Term Trading“ , in dem er die Bedeutung des statistischen Durchschnitts von Marktschwüngen hervorhebt, um Bereiche vorherzusagen, in denen der Preis wahrscheinlich
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Trading Report ist ein leichtgewichtiger und hochfunktionaler visueller Indikator, der in Echtzeit die wichtigsten Konto- und Trading-Informationen anzeigt — alles in einem eleganten, vollständig verschiebbaren und minimalistischen Panel. Hauptmerkmale Aktualisierung bei jedem Tick (offene Position und schw. P/L in Echtzeit) Details zur aktuellen Position (BUY/SELL + Volumen + Einstiegspreis + schw. P/L mit grün/rot) Tages-P/L und heutige Balance-Veränderung (automatische Farbe: grün=Gewinn | ro
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Pivot Round Price ist ein Indikator, der auf den klassischen Pivot-Point-Formeln (Classic Pivots) basiert und exakt die ursprünglichen Berechnungen von Unterstützung, Widerstand und zentralem Pivot beibehält, ohne einen Teil der verwendeten Standardmathematik zu ändern. Der Unterschied und der Hauptvorteil dieses Indikators besteht darin, dass die Levels automatisch auf gerundete Preise angepasst werden, wodurch die Visualisierung bei Vermögenswerten mit mehreren Dezimalstellen erleichtert wird
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Avwap Wichtigste Funktionen: Automatischer täglicher VWAP (perfekter Neustart jeden Tag um 00:00 Serverzeit) 8 Preisarten zur Berechnung: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 und mehr Anchored VWAP Modus: einfach die vertikale Linie auf einen beliebigen Punkt in der Vergangenheit ziehen und VWAP wird sofort ab diesem Moment neu berechnet Farbe, Dicke und Stil der vertikalen Linie zu 100 % anpassbar (du entscheidest, wie der Anker angezeigt wird) Keine Labels oder Texte im Chart Extrem
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Screener MT5 Ein einziger Klick auf den Vermögenswert im Scanner und er öffnet sich sofort im gleichen Chartfenster. Keine Zeitverschwendung mit neuen Fenstern oder Scrollen im Market Watch — ein Klick und Sie sind bereits beim gewünschten Wert. Ideal für Scalping, Tape Reading und alle, die Geschwindigkeit benötigen. 100% anpassbares schwebendes Panel, das Sie in jede Ecke des Charts ziehen können und mit einem Klick auf die „Screener“-Taste ausblenden. Wichtige Filter und Sortierungen: Daily %
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator Der LBR Oscillator ist eine verbesserte Version des klassischen 3/10 Oscillators, der von der professionellen Traderin Linda Raschke weit verbreitet genutzt und bekannt gemacht wurde. Dieser Indikator wurde nach der originalen Standardkonfiguration von Linda Raschke entwickelt, mit gleitenden Durchschnitten von 3 und 10 Perioden sowie einer Signallinie von 16 Perioden, und fokussiert sich auf die Analyse von Momentum und Veränderungen im Marktrhythmus. Konzeption
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Keltner Channel Color ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (MQL5), der entwickelt wurde, um die Visualisierung von Trends und Volatilität im Chart zu verbessern. Er färbt die Bars oder Candles basierend auf ihrer relativen Position zum Keltner-Kanal ein, was Tradern hilft, schnell Hoch-, Tief- und Breakout-Zonen zu identifizieren. Ideal für Trendfolge-, Scalping- oder Volatilitätsanalysestrategien, vereinfacht dieser Indikator die Marktlektüre, indem er Bars oberhalb oder u
Taylor Pivot
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator zeigt ausschließlich den Taylor Pivot an. Der ROC-Indikator ist nicht enthalten und wird nicht separat angezeigt. Der Taylor Pivot ist ein Indikator, der auf einer klassischen kurzfristigen Trading-Technik basiert, die ursprünglich von Taylor entwickelt und später von der professionellen Traderin Linda Raschke in ihrem Buch populär gemacht wurde. Raschke hebt diesen Ansatz als eine einfache Methode hervor, um die wahrscheinliche kurzfristige Marktrichtung zu identifiz
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension