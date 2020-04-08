ROC Color
- インディケータ
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
移動平均とアラート付きカラーROC - 先進的なモメンタム指標 強化されたRate of Change (ROC)! このMetaTrader 5用カスタム指標は、市場モメンタムの明確で直感的なビューを提供し、トレンドの加速または減速の正確なシグナルを求めるトレーダーにとって理想的です。
ROCとは何か、その利点は？ Rate of Change (ROC) は、前の期間に対する価格の百分率変化を測定する純粋なモメンタムオシレーターです。価格運動の速度と強さを強調します：
- 正の値は上昇モメンタム (bullish) を示します。
- 負の値は下降モメンタム (bearish) を示します。
- ゼロラインのクロスはトレンド変更の可能性を示します。
- 価格とのダイバージェンスは早期に反転を予測できます。
MACDやRSIのような平滑化指標とは異なり、ROCはより敏感で速く、価格チャートで明らかになる前にモメンタムのシフトを捉えます。短い標準期間 (14期間) で、急速な加速を検出するのに完璧で、特にForex、指数、株式などのボラティリティの高い市場で有効です。
この指標の独占的な特徴：
-
インテリジェントなダイナミックカラーリング (LBR-inspiredスタイル):
- 緑 (Lime): ROCが上方に加速しているとき (bullishモメンタム増加)。
- 赤: 下方に減速しているとき (bearishモメンタム増加)。
- オレンジ: 現在のキャンドル (形成中)、リペイントを避け閉じたバーにのみ焦点を当てるため。
ROC自身の方向に基づくこのカラーリング (前の値と比較) は指標を極めて視覚的にします：モメンタムが強くなっているか弱くなっているかを瞬時に識別し、フラットラインを解釈せずに迅速な決定を容易にします。
-
オプションのスローライン (ROCの20期間SMA):
- 活性化してROCのシンプル移動平均を視覚化 (デフォルト白)。
- トレンド確認に使用：高速ライン (カラーROC) とスローラインのクロスはよりフィルタリングされた売買シグナルを生成し、横ばい市場での偽シグナルを減らします。
-
統合されたスマートアラート:
- ROCが方向を変えるときのポップアップ、音声、モバイルプッシュ通知 (赤から緑 = 買いシグナル；緑から赤 = 売りシグナル)。
- 閉じたバーのみで検出され、早期アラートを避けます。
- 設定可能：戦略に応じてアラートとプッシュ通知を有効/無効にします。
実践での使用方法:
- 買いシグナル: ROCが緑に変わる + ゼロライン以上 (またはスローラインを上向きクロス)。
- 売りシグナル: ROCが赤に変わる + ゼロライン以下 (またはスローラインを下向きクロス)。
- サポート/レジスタンスレベルや他の指標と組み合わせ、より高い精度を得る。