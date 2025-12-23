ROC Colorato con Media Mobile e Avvisi - Indicatore Avanzato di Momentum Rate of Change (ROC) migliorato! Questo indicatore personalizzato per MetaTrader 5 offre una visione chiara e intuitiva del momentum del mercato, ideale per trader che cercano segnali precisi di accelerazione o decelerazione delle tendenze.

Cos'è il ROC e i suoi vantaggi? Il Rate of Change (ROC) è un oscillatore di momentum puro che misura la variazione percentuale del prezzo rispetto a un periodo precedente. Evidenzia la velocità e la forza dei movimenti di prezzo:

Valori positivi indicano momentum al rialzo (bullish).

Valori negativi indicano momentum al ribasso (bearish).

Incroci della linea zero segnalano possibili cambiamenti di tendenza.

Divergenze con il prezzo possono prevedere inversioni precocemente.

A differenza di indicatori smussati come MACD o RSI, il ROC è più sensibile e veloce, catturando shift di momentum prima che diventino ovvi sul grafico dei prezzi. Con periodo standard breve (14 periodi), è perfetto per rilevare accelerazioni rapide, specialmente su mercati volatili come Forex, indici o azioni.

Differenziali esclusivi di questo indicatore:

Colorazione dinamica intelligente (stile LBR-inspired): Verde (Lime): Quando il ROC sta accelerando verso l'alto (momentum bullish crescente). Rosso: Quando sta decelerando verso il basso (momentum bearish crescente). Arancione: Sulla candela attuale (in formazione), per evitare repainting e focalizzarsi solo su barre chiuse. Questa colorazione basata sulla direzione propria del ROC (confronto con il valore precedente) rende l'indicatore estremamente visivo: identifichi istantaneamente se il momentum sta guadagnando forza o perdendo slancio, facilitando decisioni rapide senza interpretare linee piatte.

Linea lenta opzionale (SMA di 20 periodi del ROC): Attiva per visualizzare una media mobile semplice del ROC (bianca di default). Usa per conferma di tendenza: incroci tra la linea veloce (ROC colorato) e la lenta generano segnali di acquisto/vendita più filtrati, riducendo falsi segnali su mercati laterali.

Avvisi intelligenti integrati: Avvisi pop-up, sonori e notifiche push su mobile quando il ROC cambia direzione (da rosso a verde = segnale di ACQUISTO; da verde a rosso = segnale di VENDITA). Rilevati solo su barre chiuse, evitando avvisi prematuri. Configurabile: attiva/disattiva avvisi e notifiche push in base alla tua strategia.



Come usare in pratica: