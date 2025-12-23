ROC Color
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
ROC Colorato con Media Mobile e Avvisi - Indicatore Avanzato di Momentum Rate of Change (ROC) migliorato! Questo indicatore personalizzato per MetaTrader 5 offre una visione chiara e intuitiva del momentum del mercato, ideale per trader che cercano segnali precisi di accelerazione o decelerazione delle tendenze.
Cos'è il ROC e i suoi vantaggi? Il Rate of Change (ROC) è un oscillatore di momentum puro che misura la variazione percentuale del prezzo rispetto a un periodo precedente. Evidenzia la velocità e la forza dei movimenti di prezzo:
- Valori positivi indicano momentum al rialzo (bullish).
- Valori negativi indicano momentum al ribasso (bearish).
- Incroci della linea zero segnalano possibili cambiamenti di tendenza.
- Divergenze con il prezzo possono prevedere inversioni precocemente.
A differenza di indicatori smussati come MACD o RSI, il ROC è più sensibile e veloce, catturando shift di momentum prima che diventino ovvi sul grafico dei prezzi. Con periodo standard breve (14 periodi), è perfetto per rilevare accelerazioni rapide, specialmente su mercati volatili come Forex, indici o azioni.
Differenziali esclusivi di questo indicatore:
-
Colorazione dinamica intelligente (stile LBR-inspired):
- Verde (Lime): Quando il ROC sta accelerando verso l'alto (momentum bullish crescente).
- Rosso: Quando sta decelerando verso il basso (momentum bearish crescente).
- Arancione: Sulla candela attuale (in formazione), per evitare repainting e focalizzarsi solo su barre chiuse.
Questa colorazione basata sulla direzione propria del ROC (confronto con il valore precedente) rende l'indicatore estremamente visivo: identifichi istantaneamente se il momentum sta guadagnando forza o perdendo slancio, facilitando decisioni rapide senza interpretare linee piatte.
-
Linea lenta opzionale (SMA di 20 periodi del ROC):
- Attiva per visualizzare una media mobile semplice del ROC (bianca di default).
- Usa per conferma di tendenza: incroci tra la linea veloce (ROC colorato) e la lenta generano segnali di acquisto/vendita più filtrati, riducendo falsi segnali su mercati laterali.
-
Avvisi intelligenti integrati:
- Avvisi pop-up, sonori e notifiche push su mobile quando il ROC cambia direzione (da rosso a verde = segnale di ACQUISTO; da verde a rosso = segnale di VENDITA).
- Rilevati solo su barre chiuse, evitando avvisi prematuri.
- Configurabile: attiva/disattiva avvisi e notifiche push in base alla tua strategia.
Come usare in pratica:
- Segnale di Acquisto: ROC diventa verde + sopra la linea zero (o incrocia la linea lenta verso l'alto).
- Segnale di Vendita: ROC diventa rosso + sotto la linea zero (o incrocia la linea lenta verso il basso).
- Combina con livelli di supporto/resistenza o altri indicatori per maggiore precisione.