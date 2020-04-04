Keltner Channel Color
- 指标
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- 版本: 2.0
- 更新: 22 十二月 2025
- 激活: 10
Keltner Channel Color 是 MetaTrader 5 (MQL5) 的自定义指标，旨在提升图表上趋势和波动性的可视化。它根据相对于 Keltner 通道的位置对柱状图或蜡烛图进行着色，帮助交易者快速识别高点、低点和突破区域。适用于趋势跟踪、剥头皮或波动性分析策略，该指标通过突出 Keltner 带上方或下方的柱状图来简化市场阅读，并在动量上下文中突出收盘高于前一根的柱状图（在高级模式下）。凭借灵活的设置，它非常适合寻求自定义和视觉清晰度的交易者。
主要功能：
-
基于 Keltner 通道的智能着色：指标使用 Keltner 通道（由中央 EMA 和基于 ATR 的带组成）对柱状图进行着色：
- 绿色 (Lime)：收盘高于中央 EMA 的柱状图，表示潜在上涨或牛市趋势延续。
- 红色 (Red)：收盘低于中央 EMA 的柱状图，表明弱势或熊市趋势。
- 品红色 (Magenta)：收盘在 Keltner 带之外的柱状图（高于上带或低于下带），突出高波动性时刻或可能的突破。这允许快速识别“高于 Keltner”的柱状图（上区绿色或品红）和“低于 Keltner”的柱状图（下区红色或品红），便于进出场决策。
-
图表类型灵活性：您可以精确选择指标显示的图表类型：
- 柱状图 (推荐)：默认且最优化的模式，柱状图着色粗壮清晰，提供完美的可视化。适合详细技术分析。
- 蜡烛图：启用此选项以着色蜡烛而非柱状图，适合偏好日本风格的交易者。
- 线图：用于简约视图，着色价格线。重要：指标仅在选定的图表类型上显示。例如，如果选择“蜡烛图”，它不会在柱状图或线图上显示，避免混淆并确保与您偏好设置的完美兼容。这防止了不想要的重叠并保持图表干净。
-
可自定义参数：
- Keltner 参数：调整 EMA 周期（默认：20）、ATR 周期（默认：10）和乘数（默认：2.0）以适应市场条件敏感度。
- Keltner 激活：如果偏好更简单的着色，可禁用通道。这些调整允许指标适应不同资产，如外汇、股票、加密货币或指数，在任何时间框架下。