Keltner Channel Color
- インディケータ
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 22 12月 2025
- アクティベーション: 10
Keltner Channel Colorは、MetaTrader 5 (MQL5) 向けのカスタムインジケーターで、チャート上のトレンドとボラティリティの視覚化を向上させるために設計されています。Keltnerチャネルに対する相対位置に基づいてバーまたはキャンドルを着色し、トレーダーが高値、低値、ブレイクアウトゾーンを迅速に特定できるようにします。トレンドフォロー、スキャルピング、またはボラティリティ分析戦略に最適で、このインジケーターはKeltnerバンドの上または下のバーを強調し、モメンタムコンテキストで前のものより高くクローズするバーも強調します（高度モードで）。柔軟な設定により、カスタマイズと視覚的な明確さを求めるトレーダーにとって完璧です。
主な機能:
-
Keltnerチャネルに基づくインテリジェント着色: インジケーターはKeltnerチャネル（中央EMAとATRベースのバンドで構成）を使用してバーを着色します：
- 緑 (Lime): 中央EMAより上でクローズするバーで、上昇ポテンシャルまたはブルトレンドの継続を示します。
- 赤 (Red): 中央EMAより下でクローズするバーで、弱さまたはベアトレンドを示します。
- マゼンタ: Keltnerバンド外でクローズするバー（上バンドより上または下バンドより下）で、高ボラティリティの瞬間や可能なブレイクアウトを強調します。これにより、「Keltnerの上」のバー（上ゾーンで緑またはマゼンタ）と「Keltnerの下」のバー（下ゾーンで赤またはマゼンタ）を迅速に特定でき、入出場決定を容易にします。
-
チャートタイプの柔軟性: インジケーターを表示するチャートタイプを正確に選択できます：
- バーチャート (推奨): デフォルトで最適化されたモードで、バーを太く明確に着色し、完璧な視覚化を提供します。詳細なテクニカル分析に最適です。
- キャンドルチャート: このオプションを有効にすると、バーの代わりにキャンドルを着色し、日本スタイルを好むトレーダーに理想的です。
- ラインチャート: ミニマリストビューで、価格ラインを着色します。重要: インジケーターは選択されたチャートタイプにのみ表示されます。例えば、「キャンドルチャート」を選択すると、バーチャートやラインチャートには表示されず、混乱を避け、好みの設定との完璧な互換性を確保します。これにより、不要な重ね表示を防ぎ、チャートをクリーンに保ちます。
-
カスタマイズ可能なパラメーター:
- Keltnerパラメーター: EMA期間（デフォルト: 20）、ATR期間（デフォルト: 10）、乗数（デフォルト: 2.0）を調整して市場条件への感度を適応させます。
- Keltner活性化: よりシンプルな着色を好む場合、チャネルを無効化するオプション。これらの調整により、インジケーターは外国為替、株式、暗号通貨、指数などのさまざまな資産に適応し、任意のタイムフレームで使用できます。