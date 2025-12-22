Keltner Channel Color

Il Keltner Channel Color è un indicatore personalizzato per MetaTrader 5 (MQL5) progettato per migliorare la visualizzazione di trend e volatilità sul grafico. Colora le barre o le candele in base alla loro posizione relativa al Canale di Keltner, aiutando i trader a identificare rapidamente zone di alta, bassa e breakout. Ideale per strategie di trend following, scalping o analisi di volatilità, questo indicatore semplifica la lettura del mercato evidenziando barre sopra o sotto le bande di Keltner, oltre a barre che chiudono sopra le precedenti in contesti di momentum (in modalità avanzate). Con impostazioni flessibili, è perfetto per i trader che cercano personalizzazione e chiarezza visiva.

Principali caratteristiche:

  • Colorazione intelligente basata sul Canale di Keltner: L'indicatore utilizza il Canale di Keltner (composto da una EMA centrale e bande basate su ATR) per colorare le barre:

    • Verde (Lime): Barre che chiudono sopra l'EMA centrale, indicando potenziale rialzista o continuazione di trend bullish.
    • Rosso (Red): Barre che chiudono sotto l'EMA centrale, segnalando debolezza o trend bearish.
    • Magenta: Barre che chiudono fuori dalle bande di Keltner (sopra la banda superiore o sotto la banda inferiore), evidenziando momenti di alta volatilità o possibili breakout. Questo permette una rapida identificazione di barre "sopra il Keltner" (verdi o magenta nella zona superiore) e "sotto il Keltner" (rosse o magenta nella zona inferiore), facilitando decisioni di entrata e uscita.

  • Flessibilità nel tipo di grafico: Puoi scegliere esattamente su quale tipo di grafico verrà visualizzato l'indicatore:

    • Grafici a barre (Consigliato): La modalità predefinita e più ottimizzata, dove le barre sono colorate in modo spesso e chiaro per una visualizzazione impeccabile. Perfetto per analisi tecniche dettagliate.
    • Grafici a candele: Attiva questa opzione per colorare le candele invece delle barre, ideale per i trader che preferiscono lo stile giapponese.
    • Grafici a linea: Per una vista minimalista, colorando la linea del prezzo. Importante: L'indicatore appare solo sul tipo di grafico selezionato. Ad esempio, se scegli "Grafici a candele", non verrà visualizzato su grafici a barre o linea, evitando confusione e garantendo compatibilità perfetta con la tua configurazione preferita. Questo previene sovrapposizioni indesiderate e mantiene il grafico pulito.

  • Parametri personalizzabili:

    • Parametri di Keltner: Regola il periodo dell'EMA (predefinito: 20), periodo dell'ATR (predefinito: 10) e moltiplicatore (predefinito: 2.0) per adattare la sensibilità alle condizioni di mercato.
    • Attivazione del Keltner: Opzione per disattivare il canale se preferisci una colorazione più semplice. Queste regolazioni permettono all'indicatore di adattarsi a diversi asset, come forex, azioni, crypto o indici, in qualsiasi timeframe.

