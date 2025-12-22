Keltner Channel Color, MetaTrader 5 (MQL5) için özel bir göstergedir ve grafikte trendleri ve volatiliteyi görselleştirmeyi iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Keltner Kanalı'na göre relatif konumuna göre barları veya mumları renklendirir, traderların yüksek, düşük ve breakout bölgelerini hızlıca tanımlamasına yardımcı olur. Trend takip, scalping veya volatilite analizi stratejileri için ideal olan bu gösterge, Keltner bantlarının üstünde veya altında barları vurgulayarak piyasa okumayı basitleştirir, ayrıca momentum bağlamlarında önceki olanlardan daha yüksek kapanan barları da vurgular (gelişmiş modlarda). Esnek ayarlarla, özelleştirme ve görsel netlik arayan traderlar için mükemmeldir.

Ana Özellikler: