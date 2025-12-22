Keltner Channel Color
- Göstergeler
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Keltner Channel Color, MetaTrader 5 (MQL5) için özel bir göstergedir ve grafikte trendleri ve volatiliteyi görselleştirmeyi iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Keltner Kanalı'na göre relatif konumuna göre barları veya mumları renklendirir, traderların yüksek, düşük ve breakout bölgelerini hızlıca tanımlamasına yardımcı olur. Trend takip, scalping veya volatilite analizi stratejileri için ideal olan bu gösterge, Keltner bantlarının üstünde veya altında barları vurgulayarak piyasa okumayı basitleştirir, ayrıca momentum bağlamlarında önceki olanlardan daha yüksek kapanan barları da vurgular (gelişmiş modlarda). Esnek ayarlarla, özelleştirme ve görsel netlik arayan traderlar için mükemmeldir.
Ana Özellikler:
-
Keltner Kanalı Temelli Akıllı Renklendirme: Gösterge, Keltner Kanalı'nı (merkezi EMA ve ATR tabanlı bantlardan oluşan) kullanarak barları renklendirir:
- Yeşil (Lime): Merkezi EMA'nın üzerinde kapanan barlar, potansiyel yükseliş veya boğa trendinin devamını gösterir.
- Kırmızı (Red): Merkezi EMA'nın altında kapanan barlar, zayıflık veya ayı trendini işaret eder.
- Macenta: Keltner bantlarının dışında kapanan barlar (üst bant üstü veya alt bant altı), yüksek volatilite anlarını veya olası breakout'ları vurgular. Bu, "Keltner üstü" barların (üst bölgede yeşil veya macenta) ve "Keltner altı" barların (alt bölgede kırmızı veya macenta) hızlı tanımlanmasını sağlar, giriş ve çıkış kararlarını kolaylaştırır.
-
Grafik Türü Esnekliği: Göstergenin görüntüleneceği grafik türünü tam olarak seçebilirsiniz:
- Bar Grafikleri (Tavsiye Edilen): Varsayılan ve en optimize mod, barlar kalın ve net renklendirilir, kusursuz görselleştirme sağlar. Detaylı teknik analizler için mükemmeldir.
- Mum Grafikleri: Bu seçeneği etkinleştirerek bar yerine mumları renklendirin, Japon stili tercih eden traderlar için idealdir.
- Çizgi Grafikleri: Minimalist görüş için fiyat çizgisini renklendirir. Önemli: Gösterge yalnızca seçilen grafik türünde görünür. Örneğin, "Mum Grafikleri" seçerseniz bar veya çizgi grafiklerinde görünmez, karışıklığı önler ve tercih ettiğiniz ayarlarla mükemmel uyumluluk sağlar. Bu, istenmeyen örtüşmeleri önler ve grafiği temiz tutar.
-
Özelleştirilebilir Parametreler:
- Keltner Parametreleri: EMA periyodu (varsayılan: 20), ATR periyodu (varsayılan: 10) ve çarpanı (varsayılan: 2.0) ayarlayarak piyasa koşullarına duyarlılığı uyarlayın.
- Keltner Aktivasyonu: Daha basit renklendirme tercih ederseniz kanalı devre dışı bırakma seçeneği. Bu ayarlar, göstergenin forex, hisse, kripto veya endeks gibi farklı varlıklara herhangi bir zaman diliminde uyarlanmasını sağlar.