Der Keltner Channel Color ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (MQL5), der entwickelt wurde, um die Visualisierung von Trends und Volatilität im Chart zu verbessern. Er färbt die Bars oder Candles basierend auf ihrer relativen Position zum Keltner-Kanal ein, was Tradern hilft, schnell Hoch-, Tief- und Breakout-Zonen zu identifizieren. Ideal für Trendfolge-, Scalping- oder Volatilitätsanalysestrategien, vereinfacht dieser Indikator die Marktlektüre, indem er Bars oberhalb oder unterhalb der Keltner-Bänder hervorhebt sowie Bars, die über den vorherigen schließen in Momentum-Kontexten (in erweiterten Modi). Mit flexiblen Einstellungen ist er perfekt für Trader, die Anpassung und visuelle Klarheit suchen.

Hauptmerkmale: