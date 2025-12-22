Keltner Channel Color
- Indikatoren
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Der Keltner Channel Color ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (MQL5), der entwickelt wurde, um die Visualisierung von Trends und Volatilität im Chart zu verbessern. Er färbt die Bars oder Candles basierend auf ihrer relativen Position zum Keltner-Kanal ein, was Tradern hilft, schnell Hoch-, Tief- und Breakout-Zonen zu identifizieren. Ideal für Trendfolge-, Scalping- oder Volatilitätsanalysestrategien, vereinfacht dieser Indikator die Marktlektüre, indem er Bars oberhalb oder unterhalb der Keltner-Bänder hervorhebt sowie Bars, die über den vorherigen schließen in Momentum-Kontexten (in erweiterten Modi). Mit flexiblen Einstellungen ist er perfekt für Trader, die Anpassung und visuelle Klarheit suchen.
Hauptmerkmale:
-
Intelligente Färbung basierend auf dem Keltner-Kanal: Der Indikator verwendet den Keltner-Kanal (bestehend aus einer zentralen EMA und Bändern basierend auf ATR) zur Färbung der Bars:
- Grün (Lime): Bars, die über der zentralen EMA schließen, was auf potenzielles Aufwärtspotenzial oder Fortsetzung eines bullischen Trends hinweist.
- Rot (Red): Bars, die unter der zentralen EMA schließen, was Schwäche oder einen bearischen Trend signalisiert.
- Magenta: Bars, die außerhalb der Keltner-Bänder schließen (über dem oberen Band oder unter dem unteren Band), was Momente hoher Volatilität oder mögliche Breakouts hervorhebt. Dies ermöglicht eine schnelle Identifikation von Bars "über dem Keltner" (grün oder magenta in der oberen Zone) und "unter dem Keltner" (rot oder magenta in der unteren Zone), was Einstiegs- und Ausstiegsentscheidungen erleichtert.
-
Flexibilität beim Chart-Typ: Sie können genau wählen, auf welchem Chart-Typ der Indikator angezeigt wird:
- Balkencharts (Empfohlen): Der Standard- und am besten optimierte Modus, bei dem die Balken dick und klar gefärbt werden für eine einwandfreie Visualisierung. Perfekt für detaillierte technische Analysen.
- Kerzencharts: Aktivieren Sie diese Option, um Kerzen statt Balken zu färben, ideal für Trader, die den japanischen Stil bevorzugen.
- Liniencharts: Für eine minimalistische Ansicht, die die Preislinie färbt. Wichtig: Der Indikator erscheint nur auf dem ausgewählten Chart-Typ. Wenn Sie z. B. "Kerzencharts" wählen, wird er nicht auf Balken- oder Liniencharts angezeigt, um Verwirrung zu vermeiden und perfekte Kompatibilität mit Ihrer bevorzugten Einstellung zu gewährleisten. Dies verhindert unerwünschte Überlagerungen und hält den Chart sauber.
-
Anpassbare Parameter:
- Keltner-Parameter: Passen Sie den EMA-Period (Standard: 20), ATR-Period (Standard: 10) und Multiplikator (Standard: 2.0) an, um die Sensibilität an die Marktbedingungen anzupassen.
- Keltner-Aktivierung: Option, den Kanal zu deaktivieren, falls Sie eine einfachere Färbung bevorzugen. Diese Anpassungen ermöglichen es dem Indikator, sich an verschiedene Assets wie Forex, Aktien, Krypto oder Indizes in jedem Timeframe anzupassen.