Keltner Channel Color
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versão: 2.0
- Atualizado: 22 dezembro 2025
- Ativações: 10
O Keltner Channel Color é um indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) projetado para melhorar a visualização de tendências e volatilidade no gráfico. Ele colore as barras ou candles com base na posição relativa ao Canal de Keltner, ajudando traders a identificar rapidamente zonas de alta, baixa e breakout. Ideal para estratégias de trend following, scalping ou análise de volatilidade, este indicador simplifica a leitura do mercado ao destacar barras acima ou abaixo das bandas do Keltner, além de barras que fecham acima das anteriores em contextos de momentum (em modos avançados). Com configurações flexíveis, é perfeito para traders que buscam personalização e clareza visual.
Principais Recursos:
-
Coloração Inteligente Baseada no Keltner Channel: O indicador utiliza o Canal de Keltner (composto por uma EMA central e bandas baseadas em ATR) para colorir as barras:
- Verde (Lime): Barras que fecham acima da EMA central, indicando potencial de alta ou continuação de tendência bullish.
- Vermelho (Red): Barras que fecham abaixo da EMA central, sinalizando fraqueza ou tendência bearish.
- Magenta: Barras que fecham fora das bandas do Keltner (acima da banda superior ou abaixo da inferior), destacando momentos de alta volatilidade ou possíveis breakouts. Isso permite uma identificação rápida de barras "acima do Keltner" (verdes ou magenta na zona superior) e "abaixo do Keltner" (vermelhas ou magenta na zona inferior), facilitando decisões de entrada e saída.
-
Flexibilidade no Tipo de Gráfico: Você pode escolher exatamente em qual tipo de gráfico o indicador será exibido:
- Gráficos de Barras (Recomendado): O modo padrão e mais otimizado, onde as barras são coloridas de forma grossa e clara para uma visualização impecável. Perfeito para análises técnicas detalhadas.
- Gráficos de Candles: Ative essa opção para colorir candles em vez de barras, ideal para traders que preferem o estilo japonês.
- Gráficos de Linha: Para uma visão minimalista, colorindo a linha de preço. Importante: O indicador só aparece no tipo de gráfico selecionado. Por exemplo, se você escolher "Gráficos de Candles", ele não será exibido em gráficos de barras ou linha, evitando confusão e garantindo compatibilidade perfeita com sua configuração preferida. Isso previne sobreposições indesejadas e mantém o gráfico limpo.
-
Parâmetros Personalizáveis:
- Parâmetros do Keltner: Ajuste o período da EMA (padrão: 20), período do ATR (padrão: 10) e multiplicador (padrão: 2.0) para adaptar a sensibilidade às condições de mercado.
- Ativação do Keltner: Opção para desativar o canal se preferir uma colorização mais simples. Esses ajustes permitem que o indicador se adapte a diferentes ativos, como forex, ações, cripto ou índices, em qualquer timeframe.