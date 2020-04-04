Keltner Channel Color

O Keltner Channel Color é um indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) projetado para melhorar a visualização de tendências e volatilidade no gráfico. Ele colore as barras ou candles com base na posição relativa ao Canal de Keltner, ajudando traders a identificar rapidamente zonas de alta, baixa e breakout. Ideal para estratégias de trend following, scalping ou análise de volatilidade, este indicador simplifica a leitura do mercado ao destacar barras acima ou abaixo das bandas do Keltner, além de barras que fecham acima das anteriores em contextos de momentum (em modos avançados). Com configurações flexíveis, é perfeito para traders que buscam personalização e clareza visual.

Principais Recursos:

  • Coloração Inteligente Baseada no Keltner Channel: O indicador utiliza o Canal de Keltner (composto por uma EMA central e bandas baseadas em ATR) para colorir as barras:

    • Verde (Lime): Barras que fecham acima da EMA central, indicando potencial de alta ou continuação de tendência bullish.
    • Vermelho (Red): Barras que fecham abaixo da EMA central, sinalizando fraqueza ou tendência bearish.
    • Magenta: Barras que fecham fora das bandas do Keltner (acima da banda superior ou abaixo da inferior), destacando momentos de alta volatilidade ou possíveis breakouts. Isso permite uma identificação rápida de barras "acima do Keltner" (verdes ou magenta na zona superior) e "abaixo do Keltner" (vermelhas ou magenta na zona inferior), facilitando decisões de entrada e saída.

  • Flexibilidade no Tipo de Gráfico: Você pode escolher exatamente em qual tipo de gráfico o indicador será exibido:

    • Gráficos de Barras (Recomendado): O modo padrão e mais otimizado, onde as barras são coloridas de forma grossa e clara para uma visualização impecável. Perfeito para análises técnicas detalhadas.
    • Gráficos de Candles: Ative essa opção para colorir candles em vez de barras, ideal para traders que preferem o estilo japonês.
    • Gráficos de Linha: Para uma visão minimalista, colorindo a linha de preço. Importante: O indicador só aparece no tipo de gráfico selecionado. Por exemplo, se você escolher "Gráficos de Candles", ele não será exibido em gráficos de barras ou linha, evitando confusão e garantindo compatibilidade perfeita com sua configuração preferida. Isso previne sobreposições indesejadas e mantém o gráfico limpo.

  • Parâmetros Personalizáveis:

    • Parâmetros do Keltner: Ajuste o período da EMA (padrão: 20), período do ATR (padrão: 10) e multiplicador (padrão: 2.0) para adaptar a sensibilidade às condições de mercado.
    • Ativação do Keltner: Opção para desativar o canal se preferir uma colorização mais simples. Esses ajustes permitem que o indicador se adapte a diferentes ativos, como forex, ações, cripto ou índices, em qualquer timeframe.

Produtos recomendados
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este é o famoso indicador Girassol para Metatrader5. Este indicador marca possíveis topos e fundos nos gráficos dos preços. O indicador identifica topos e fundos no historico de preços do ativo, tenha em mente que o girassol atual, do ultimo candle repinta, pois não é possivel identificar um topo até que o mercado reverta e também não é possivel identificar um fundo sem que o mercado para de cair e comece a subir. Se você estiver procurando por um programador profissional para Metatrader5, entre
FREE
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
No MetaTrader, traçar várias   linhas horizontais   e acompanhar seus respectivos níveis de preço pode ser uma tarefa trabalhosa. Este indicador desenha automaticamente várias linhas horizontais em intervalos iguais para configurar alertas de preço, marcar níveis de suporte e resistência e outros usos manuais. Este indicador é ideal para traders iniciantes no Forex que estão em busca de oportunidades para obter lucros rápidos comprando e vendendo. As linhas horizontais ajudam a identificar possí
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
Versão gratuita do ProEngulfing é o QualifiedEngulfing, com limitação de um sinal por dia e menos funcionalidades. Junte-se ao canal Koala Trading Solution na comunidade mql5 para saber as últimas novidades sobre todos os produtos Koala. Link de adesão: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution A versão MT4 deste produto já está disponível para download no link abaixo: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Apresentando o ProEngulfing – Seu indicador profissional
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados, incluindo padrões Mhi e C3. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicadores
Este indicador usa o indicador ZigZag da Metaquotes como base para traçar automaticamente a extensão de fibonacci e retração de fibonacci com base nas ondas de Elliot. Uma retração de Fibonacci será plotada em cada onda desenhada pelo ZigZag. Uma extensão de fibonacci será plotada somente após a 2ª onda. Ambos os fibonacci serão atualizados ao longo da mesma tendência de onda. Suportando até 9 ondas elliot consecutivas. Parâmetros: Depth( Profundidade): quanto o algoritmo irá iterar p
Auto Support and Resistances
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (70)
Indicadores
Are you tired of drawing Support & Resistance levels for your Quotes? Are you learning how to spot Support & Resistances? No matter what is your case, Auto Support & Resistances will draw those levels for you! AND, it can draw them from other timeframes, right into you current chart, no matter what timeframe you are using... You can also Agglutinate regions/zones that are too much closer to each other and turning them into one single Support & Resistance Level. All configurable. SETTINGS Timefr
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicadores
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Criado por Chester Keltner, esse é um indicador de volatilidade utilizado pela análise técnica. É possível seguir a tendência dos preços de ativos financeiros e gerar padrões de suporte e resistência. Além disso, os envelopes são uma forma de acompanhar a volatilidade, a fim de identificar oportunidades de compra e venda desses ativos. Funciona em períodos maiores do que o período visível no gráfico. Todos os valores estão disponíveis em forma de buffers para
FREE
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descrição :  estamos felizes em apresentar nosso novo indicador gratuito baseado em um dos indicadores profissionais e populares no mercado forex (PSAR) este indicador é uma nova modificação no indicador SAR parabólico original, no indicador pro SAR você pode ver o cruzamento entre os pontos e o gráfico de preços, este crossover não é sinal, mas fala sobre o potencial de fim de movimento, você pode começar a comprar pelo novo ponto azul e colocar o stop loss um atr antes do primeiro ponto azul
FREE
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   Haven FVG   é uma ferramenta para analisar mercados que permite identificar áreas de ineficiência (Fair Value Gaps, FVG) no gráfico, fornecendo aos traders níveis-chave para a análise de preços e a tomada de decisões comerciais. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Configurações individuais de cores: Cor para FVG de alta   (Bullish FVG Color). Cor para FVG de baixa   (Bearish FVG Color). Visualização flexível de FVG: Quantidade máxima de velas para buscar FVG. Exte
FREE
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
O KT Renko Patterns analisa o gráfico Renko tijolo por tijolo para identificar padrões gráficos conhecidos que são amplamente utilizados por traders em diversos mercados financeiros. Em comparação com gráficos baseados em tempo, os gráficos Renko tornam a identificação de padrões muito mais fácil e visualmente clara, graças à sua aparência limpa e objetiva. O KT Renko Patterns possui vários padrões Renko, muitos dos quais são explicados com profundidade no livro "Profitable Trading with Renko
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
O indicador DYJ BoS identifica e marca automaticamente os principais elementos das alterações na estrutura do mercado, incluindo: Ruptura da Estrutura (BoS): ocorre quando o preço faz um grande movimento, rompendo o ponto anterior da estrutura. Marca possíveis linhas de tendência de alta e de baixa (UP e DN, ou seja, novos máximos e novos mínimos consecutivos) e, quando o preço rompe essas linhas, marca-as com setas vermelhas (de baixa) e verdes (de alta) . Um BoS ocorre normalmente quando o
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indicadores
O Pivot Point Fibo RSJ é um indicador que traça as linhas de suporte e resistência do dia usando as proporções   de Fibonacci. Este indicador espetacular cria até 7 níveis de suporte e resistência por meio do Pivot Point usando proporções de Fibonacci. É fantástico como os preços respeitam cada nível deste suporte e resistência, onde é possível perceber possíveis pontos de entrada / saída de uma operação. Recursos Até 7 níveis de suporte e 7 níveis de resistência Defina as cores dos níveis indi
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Mais do autor
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitários
Comandos principais B – Comprar. S – Vender. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Fecha todas as posições abertas. X – Fecha uma posição específica. Z – Cancela todas as ordens pendentes. T – Trailing stop. P – Parcial. K – Breakeven. A - Assistente de Trading 1-2-3 - Compra (lotes personalizáveis) 4-5-6 - Venda (lotes personalizáveis) O controle via tecla de atalho pode ser ativado ou desativado conforme necessário. Nota: Os atalhos padrão utilizam letras maiúsculas.
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
ROC Colorido com Média Móvel e Alertas - Indicador Avançado de Momentum Rate of Change (ROC) aprimorado! Este indicador personalizado para MetaTrader 5 oferece uma visão clara e intuitiva do momentum do mercado, ideal para traders que buscam sinais precisos de aceleração ou desaceleração de tendências. O que é o ROC e suas vantagens? O Rate of Change (ROC) é um oscilador de momentum puro que mede a variação percentual do preço em relação a um período anterior. Ele destaca a velocidade e força da
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indicadores
MACD Clássico para MetaTrader 5 Este indicador fornece uma implementação fiel do clássico Moving Average Convergence Divergence (MACD) projetado originalmente por Gerald Appel, adaptado especificamente para MetaTrader 5. Ele capacita os traders a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos potenciais de reversão através de seus componentes principais: a linha MACD, a linha de sinal e o histograma. A linha MACD é calculada como a diferença entre duas médias móveis exponencia
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitários
Fixed Scale Indicator para MetaTrader 5 Este indicador permite ativar ou desativar a escala de preço fixa nos gráficos do MetaTrader 5. Ele mantém o preço centralizado no gráfico e ajusta automaticamente a escala conforme as variações do mercado. Funcionalidades Alternar escala fixa: Ative ou desative a escala fixa clicando três vezes sobre o eixo de preço (lado direito do gráfico). Centralização do preço: Mantém o preço no centro do gráfico durante os movimentos do mercado. Ajuste automático d
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitários
MT4 Hotkeys – Ferramenta de Gerenciamento de Ordens e Posições Esta ferramenta permite que os usuários gerenciem ordens e posições na plataforma MetaTrader 4 usando atalhos de teclado. Ela suporta a execução de ordens, fechamento de posições, ajustes de trailing stop e gerenciamento de risco por meio de configurações personalizáveis. Comandos Principais "B": Abre uma ordem de compra. "S": Abre uma ordem de venda. "C": Fecha todas as posições abertas. "X": Fecha uma posição específica (a mais an
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitários
MultiChart Pro – Ferramenta de Gerenciamento de Gráficos para MetaTrader 5 Este Expert Advisor (EA) permite automatizar a abertura e configuração de gráficos no MetaTrader 5. Ele suporta a configuração de até quatro gráficos com períodos e modelos (templates) específicos, incluindo gráficos offline. Funcionalidades Abertura de Gráficos: Abre até três gráficos adicionais (por exemplo, D1, M1, M15) e um gráfico offline (por exemplo, 10 segundos), configurando também o gráfico atual (por exemplo, M
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Time & Sales Tick Indicator é um indicador para MetaTrader 5 que exibe informações de ticks em tempo real. Ele mostra preço, volume e horário diretamente no gráfico, permitindo análise precisa da atividade do mercado. Funcionalidades Exibe dados de ticks (preço, volume e hora) em um painel sobre o gráfico. Agrupa os ticks em intervalos definidos pelo usuário, com cores diferentes (verde para alta, vermelho para baixa). O painel pode ser posicionado em qualquer canto do gráfico, com ajuste de t
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitários
Partial Close Manager – Ferramenta de Ajuste de Volume de Negociação Esta ferramenta permite ao usuário realizar fechamentos parciais em negociações abertas no MetaTrader 5. Funcionalidades Fechamento Parcial: Encerre parte das negociações abertas com uma única ação. Cálculo de Volume: Calcula automaticamente o volume a ser fechado, eliminando a necessidade de entrada manual. Suporte Multiordem: Aplica o fechamento parcial a todas as ordens abertas do mesmo símbolo simultaneamente. Tabela Móvel:
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experts
HighLow Fury EA robô de negociação breakout com gerenciamento de risco e capital. Tamanho de lote dinâmico baseado em percentual de risco da conta ou lotes fixos Limites diários de ganho/perda para proteger o patrimônio Redução inteligente de capital após lucros/perdas-alvo Múltiplas opções de trailing stop (Highest/Lowest, candles anteriores) Filtros personalizados de horário/dia + controle de tempo de posição Configurado com parâmetros otimizados para XAUUSD (2025). Os usuários podem ajustar t
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volume Colorido para MetaTrader 5 Este indicador exibe o volume como um histograma em uma janela separada. As barras são coloridas conforme a direção do candle: verde para alta (fechamento > abertura) e vermelho para baixa (fechamento < abertura). Principais Recursos Fonte do volume: volume de ticks ou volume real (selecionável). Linha de média móvel opcional sobre o histograma de volume, ativada via input. Tipos de médias suportadas: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Período da média configur
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O indicador SMA do Dia da Semana calcula uma média móvel com base nos preços de fechamento de um dia específico da semana escolhido pelo usuário. Ele suporta vários tipos de médias móveis, incluindo Simples (SMA), Exponencial (EMA), Suavizada (SMMA) e Ponderada Linear (LWMA). O período define quantas instâncias do dia selecionado devem ser incluídas no cálculo. Esta ferramenta é útil para analisar padrões semanais nos mercados financeiros, ajudando os traders a identificar tendências específicas
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
High Low MTF – Máximas e Mínimas Multi-Timeframe High Low MTF é um indicador profissional desenvolvido para traders que desejam visualizar zonas fortes de suporte e resistência baseadas nas máximas e mínimas de qualquer período. Ele permite exibir esses níveis de períodos menores ou maiores diretamente no gráfico atual, proporcionando uma visão completa do mercado em múltiplos timeframes. Funciona para scalper, day trade, swing trade e até mesmo sistemas algorítmicos utilizando iCustom. O indic
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Seasonal MT5 Indicator Descubra o poder da sazonalidade de mercado com o indicador Seasonal MT5, desenvolvido para o gráfico diário a fim de identificar e visualizar padrões de preços recorrentes com base em dados históricos. Ideal para traders que buscam uma vantagem estatística no forex, ações ou commodities. Funcionalidades principais: Traça uma linha de tendência sazonal baseada em preços diários históricos. Mostra uma linha reta conectando extremos sazonais. Desenha linhas mensais para acom
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
GSV – Guided Swing Value Levels O GSV – Guided Swing Value Levels é um indicador exclusivo desenvolvido para traders que desejam encontrar regiões de preço onde o mercado tende a reagir com maior precisão estatística. Seu cálculo é inspirado em conceitos apresentados por Larry Williams, em seu livro "Long-Term Secrets to Short-Term Trading", que destaca a importância da média estatística dos swings de mercado para prever zonas onde o preço provavelmente irá parar, corrigir ou inverter sua dire
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
TRADING REPORT Mini-dashboardpara MetaTrader 5 Trading Report é um indicador visual leve e extremamente funcional que exibe em tempo real as principais informações da sua conta e do seu trading — tudo em um único painel elegante, totalmente arrastável e com design minimalista. Principais recursos Atualização a cada tick (posição aberta e P/L em tempo real) Informações da posição atual (BUY/SELL + volume + preço de entrada + P/L flutuante com cor verde/vermelho) Daily P/L e variação do balance do
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Pivot Round Price é um indicador baseado nas fórmulas clássicas de Pivot Points (Classic Pivots), mantendo exatamente os cálculos originais de suporte, resistência e pivot central, sem alterar nenhuma parte da matemática padrão utilizada. A diferença e principal vantagem deste indicador é que os níveis são ajustados automaticamente para preços arredondados, facilitando a visualização em ativos com múltiplas casas decimais e tornando os níveis muito mais relevantes no gráfico real do ativo.
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Avwap Principais recursos: VWAP Diário automático (reinicia perfeitamente todo dia às 00:00 do horário do servidor) 8 tipos de preço para cálculo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 e mais Modo VWAP Ancorado: basta arrastar a linha vertical para qualquer ponto do passado e o VWAP recalcula instantaneamente a partir daquele momento Cor, espessura e estilo da linha vertical 100% configuráveis (você escolhe como quer ver a âncora) Sem labels ou textos no gráfico Código extremamente o
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Screener MT5 Clique único no ativo dentro do scanner e ele abre instantaneamente na mesma janela do gráfico. Nada de perder tempo abrindo novas janelas ou rolando o Market Watch — um clique e você já está no ativo que quer operar. Ideal para scalping, tape reading e para quem precisa de velocidade. Painel flutuante 100% personalizável que você pode arrastar para qualquer canto do gráfico e ocultar com apenas um clique no botão “Screener”. Principais filtros e ordenações disponíveis: Daily % (Hig
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator O LBR Oscillator é uma versão aprimorada do clássico 3/10 Oscillator, amplamente utilizado e popularizado pela trader profissional Linda Raschke. Este indicador foi desenvolvido seguindo a configuração padrão original utilizada por Linda Raschke, com médias móveis de 3 e 10 períodos e uma linha de sinal de 16 períodos, focado na leitura de momentum e mudança de ritmo do mercado. Base Conceitual – Como Linda Raschke utiliza o 3/10 Oscillator Linda Raschke utiliza
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário