Keltner Channel Color
- 지표
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- 버전: 2.0
- 업데이트됨: 22 12월 2025
- 활성화: 10
Keltner Channel Color는 MetaTrader 5 (MQL5)용 맞춤형 지표로, 차트에서 추세와 변동성을 더 잘 시각화하도록 설계되었습니다. Keltner 채널에 대한 상대 위치에 따라 바 또는 캔들을 색상화하여 트레이더가 고점, 저점 및 브레이크아웃 영역을 빠르게 식별할 수 있도록 도와줍니다. 트렌드 팔로잉, 스캘핑 또는 변동성 분석 전략에 이상적이며, 이 지표는 Keltner 밴드 위 또는 아래의 바를 강조하고 모멘텀 컨텍스트에서 이전보다 높게 마감하는 바를 강조하여 시장 읽기를 단순화합니다 (고급 모드에서). 유연한 설정으로 커스터마이징과 시각적 명확성을 추구하는 트레이더에게 완벽합니다.
주요 기능:
Keltner 채널 기반 지능형 색상화: 지표는 Keltner 채널 (중앙 EMA와 ATR 기반 밴드로 구성)을 사용하여 바를 색상화합니다:
- 녹색 (Lime): 중앙 EMA 위에서 마감하는 바로, 잠재적 상승 또는 불리시 추세 지속을 나타냅니다.
- 빨강 (Red): 중앙 EMA 아래에서 마감하는 바로, 약세 또는 베어리시 추세를 신호합니다.
- 마젠타: Keltner 밴드 밖에서 마감하는 바 (상단 밴드 위 또는 하단 밴드 아래)로, 높은 변동성 순간 또는 가능한 브레이크아웃을 강조합니다. 이는 "Keltner 위" 바 (상단 영역 녹색 또는 마젠타)와 "Keltner 아래" 바 (하단 영역 빨강 또는 마젠타)를 빠르게 식별할 수 있게 하여 진입 및 청산 결정을 용이하게 합니다.
차트 유형 유연성: 지표가 표시될 차트 유형을 정확히 선택할 수 있습니다:
- 바 차트 (권장): 기본 및 최적화된 모드로, 바를 두껍고 명확하게 색상화하여 완벽한 시각화를 제공합니다. 상세한 기술 분석에 적합합니다.
- 캔들 차트: 이 옵션을 활성화하면 바 대신 캔들을 색상화하며, 일본 스타일을 선호하는 트레이더에게 이상적입니다.
- 라인 차트: 미니멀한 뷰로 가격 라인을 색상화합니다. 중요: 지표는 선택된 차트 유형에만 나타납니다. 예를 들어 "캔들 차트"를 선택하면 바 또는 라인 차트에 표시되지 않아 혼란을 피하고 선호 설정과의 완벽한 호환성을 보장합니다. 이는 원치 않는 중첩을 방지하고 차트를 깨끗하게 유지합니다.
사용자 정의 가능한 매개변수:
- Keltner 매개변수: EMA 기간 (기본: 20), ATR 기간 (기본: 10), 승수 (기본: 2.0)를 조정하여 시장 조건에 민감도를 적응시킵니다.
- Keltner 활성화: 더 단순한 색상화를 선호할 경우 채널을 비활성화하는 옵션. 이러한 조정으로 지표는 외환, 주식, 암호화폐 또는 지수와 같은 다양한 자산에 적응하며, 모든 타임프레임에서 사용할 수 있습니다.