Keltner Channel Color
- Indicateurs
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 1.0
- Activations: 10
Le Keltner Channel Color est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 5 (MQL5) conçu pour améliorer la visualisation des tendances et de la volatilité sur le graphique. Il colore les barres ou les bougies en fonction de leur position relative au Canal de Keltner, aidant les traders à identifier rapidement les zones haussières, baissières et de breakout. Idéal pour les stratégies de trend following, scalping ou analyse de volatilité, cet indicateur simplifie la lecture du marché en mettant en évidence les barres au-dessus ou en dessous des bandes de Keltner, ainsi que les barres qui clôturent au-dessus des précédentes dans des contextes de momentum (en modes avancés). Avec des configurations flexibles, il est parfait pour les traders cherchant personnalisation et clarté visuelle.
Principales fonctionnalités :
-
Coloration intelligente basée sur le Canal de Keltner : L'indicateur utilise le Canal de Keltner (composé d'une EMA centrale et de bandes basées sur l'ATR) pour colorer les barres :
- Vert (Lime) : Barres qui clôturent au-dessus de l'EMA centrale, indiquant un potentiel haussier ou une continuation de tendance bullish.
- Rouge (Red) : Barres qui clôturent en dessous de l'EMA centrale, signalant une faiblesse ou une tendance bearish.
- Magenta : Barres qui clôturent en dehors des bandes de Keltner (au-dessus de la bande supérieure ou en dessous de la bande inférieure), mettant en évidence des moments de forte volatilité ou de possibles breakouts. Cela permet une identification rapide des barres « au-dessus du Keltner » (vertes ou magenta dans la zone supérieure) et « en dessous du Keltner » (rouges ou magenta dans la zone inférieure), facilitant les décisions d'entrée et de sortie.
-
Flexibilité dans le type de graphique : Vous pouvez choisir exactement sur quel type de graphique l'indicateur sera affiché :
- Graphiques en barres (Recommandé) : Le mode par défaut et le plus optimisé, où les barres sont colorées de manière épaisse et claire pour une visualisation impeccable. Parfait pour des analyses techniques détaillées.
- Graphiques en bougies : Activez cette option pour colorer les bougies au lieu des barres, idéal pour les traders préférant le style japonais.
- Graphiques en ligne : Pour une vue minimaliste, colorant la ligne de prix. Important : L'indicateur n'apparaît que sur le type de graphique sélectionné. Par exemple, si vous choisissez « Graphiques en bougies », il ne sera pas affiché sur les graphiques en barres ou en ligne, évitant la confusion et garantissant une compatibilité parfaite avec votre configuration préférée. Cela prévient les superpositions indésirables et maintient le graphique propre.
-
Paramètres personnalisables :
- Paramètres de Keltner : Ajustez la période de l'EMA (défaut : 20), la période de l'ATR (défaut : 10) et le multiplicateur (défaut : 2.0) pour adapter la sensibilité aux conditions du marché.
- Activation du Keltner : Option pour désactiver le canal si vous préférez une coloration plus simple. Ces ajustements permettent à l'indicateur de s'adapter à différents actifs, comme le forex, les actions, les cryptos ou les indices, sur n'importe quel timeframe.