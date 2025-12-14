Pivot Price Round

Pivot Round Price ist ein Indikator, der auf den klassischen Pivot-Point-Formeln (Classic Pivots) basiert und exakt die ursprünglichen Berechnungen von Unterstützung, Widerstand und zentralem Pivot beibehält, ohne einen Teil der verwendeten Standardmathematik zu ändern.

Der Unterschied und der Hauptvorteil dieses Indikators besteht darin, dass die Levels automatisch auf gerundete Preise angepasst werden, wodurch die Visualisierung bei Vermögenswerten mit mehreren Dezimalstellen erleichtert wird und die Levels im realen Chart deutlich relevanter werden.

Mit dem gerundeten Preis bleiben die Levels nicht mehr in Bruchteilswerten „verloren“, sondern beginnen, mit psychologisch wichtigen Bereichen zu übereinstimmen, die häufig Punkte sind, an denen der Markt reagiert oder konsolidiert.

Der Indikator verfügt über verschiedene visuelle Steuerungen, damit Sie ihn genau an Ihren Nutzungsstil anpassen können:

LinesBehindCandles

Ermöglicht das Zeichnen aller Linien hinter den Kerzen, wodurch das Diagramm sauber bleibt und die Preisaktion nicht beeinträchtigt wird.

RoundToNearestLevel

Aktiviert die automatische Rundung auf den nächsten Preis und verwandelt mathematische Levels in psychologisch relevante Levels für den realen Markt.

AddPivotMidLines

Zeigt Zwischenlinien zwischen jedem Haupt-Pivot-Level an und erweitert das Lesen von Mikro-Unterstützungen und Mikro-Widerständen.

PivotMidCount

Ermöglicht die Wahl, wie viele Zwischenlinien zwischen jedem Level sein sollen (z. B.: 1, 2, 3 usw.).

PivotMidColor

Sie können die Farbe der Zwischenlinien individuell festlegen.

PivotMidStyle

Wählen Sie den visuellen Stil der Linien (gepunktet, durchgezogen usw.).