Pivot Round Price は、クラシック・ピボットポイント( Classic Pivots )の従来の計算式に基づいたインジケーターであり、サポート、レジスタンス、中心ピボットの元々の計算をそのまま使用し、標準的な数学式のどの部分も変更していません。

このインジケーターの違いと主な利点は、レベルが自動的に丸められた価格に調整されることで、小数点が多い資産でも視覚的に見やすくなり、実際のチャート上でより意味のあるレベルになります。

価格が丸められることによって、レベルはもはや小数点の値の中に「埋もれる」ことなく、市場が反応や停滞しやすい心理的に重要なゾーンと一致するようになります。

インジケーターには、使用スタイルに正確に合わせるための様々な視覚的コントロールがあります：

LinesBehindCandles

ローソク足の後ろにすべてのラインを描画でき、チャートをクリーンに保ち、プライスアクションの視認性を損ないません。

RoundToNearestLevel

最も近い価格に自動的に丸める機能を有効にし、数学的レベルを実際の市場における心理的に重要なレベルへと変えます。

AddPivotMidLines

各主要ピボットレベルの間に中間線を表示し、マイクロサポートやマイクロレジスタンスの読み取りを拡張します。

PivotMidCount

各レベル間に表示する中間線の数を選択できます（例：1、2、3など）。

PivotMidColor

中間線の色を自由に設定できます。

PivotMidStyle

線の表示スタイル（破線、実線など）を選択できます。