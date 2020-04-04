Pivot Price Round

Pivot Round Price 是一种基于经典枢轴点(Pivot Points)公式的指标，完全保持支撑、阻力和中心枢轴的原始计算，不改变任何标准数学部分。

该指标的区别和主要优势是，水平会自动调整为四舍五入后的价格，从而更容易在具有多个小数位的资产上进行可视化，并使这些水平在实际图表中更具意义。

由于价格被四舍五入，这些水平不再“迷失”在小数值中，而是与心理上重要的区域重合，这些区域通常是市场反应或盘整的地方。

该指标具有多种视觉控制，您可以完全根据自己的使用风格进行调整：

LinesBehindCandles

允许在蜡烛图后面绘制所有水平线，使图表保持干净，不影响价格走势的可视化。

RoundToNearestLevel

启用自动四舍五入至最近价格，将数学水平转换为对真实市场更有意义的心理水平。

AddPivotMidLines

在每个主要枢轴之间显示中间线，从而增强对微支撑和微阻力的阅读。

PivotMidCount

允许选择每个水平之间的中间线数量（例如：1、2、3 等）。

PivotMidColor

可以自定义中间线的颜色。

PivotMidStyle

选择线条的视觉样式（虚线、实线等）。