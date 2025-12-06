Pivot Price Round
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.0
Pivot Round Price è un indicatore basato sulle formule classiche dei Pivot Points (Classic Pivots), mantenendo esattamente i calcoli originali di supporto, resistenza e pivot centrale, senza modificare alcuna parte della matematica standard utilizzata.
La differenza e il principale vantaggio di questo indicatore è che i livelli vengono automaticamente regolati ai prezzi arrotondati, facilitando la visualizzazione in asset con molte cifre decimali e rendendo i livelli molto più rilevanti nel grafico reale dell’asset.
Con il prezzo arrotondato, i livelli smettono di rimanere “persi” in valori frazionari e iniziano a coincidere con regioni psicologicamente importanti, comuni nei punti in cui il mercato tende a reagire o consolidare.
L’indicatore possiede diversi controlli visivi per adattarlo esattamente al tuo stile di utilizzo:
-
LinesBehindCandles
Permette di disegnare tutte le linee dietro le candele, mantenendo il grafico pulito e senza interferire nella visualizzazione dell’azione del prezzo.
-
RoundToNearestLevel
Attiva l’arrotondamento automatico al prezzo più vicino, trasformando livelli matematici in livelli psicologicamente rilevanti per il mercato reale.
-
AddPivotMidLines
Mostra linee intermedie tra ogni livello pivot principale, ampliando la lettura di micro supporti e micro resistenze.
-
PivotMidCount
Permette di scegliere quante linee intermedie desideri tra ogni livello (es: 1, 2, 3, ecc).
-
PivotMidColor
Puoi definire il colore personalizzato delle linee intermedie.
-
PivotMidStyle
Scegli lo stile visivo delle linee (puntinato, solido, ecc).