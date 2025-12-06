Pivot Price Round

Pivot Round Price est un indicateur basé sur les formules classiques de Pivot Points (Classic Pivots), conservant exactement les calculs originaux de support, résistance et pivot central, sans modifier aucune partie des mathématiques standards utilisées.

La différence et l’avantage principal de cet indicateur est que les niveaux sont automatiquement ajustés aux prix arrondis, facilitant la visualisation sur les actifs avec plusieurs décimales et rendant les niveaux beaucoup plus pertinents sur le graphique réel de l’actif.

Avec le prix arrondi, les niveaux cessent d’être “perdus” dans des valeurs fractionnées et commencent à coïncider avec des zones psychologiquement importantes, communes dans les points où le marché a tendance à réagir ou consolider.

L’indicateur possède divers contrôles visuels pour que vous puissiez l’adapter exactement à votre style d’utilisation :

LinesBehindCandles

Permet de dessiner toutes les lignes derrière les chandeliers, gardant le graphique propre et sans interférer avec la visualisation de l’action du prix.

RoundToNearestLevel

Active l’arrondi automatique au prix le plus proche, transformant les niveaux mathématiques en niveaux psychologiquement pertinents pour le marché réel.

AddPivotMidLines

Affiche des lignes intermédiaires entre chaque niveau pivot principal, élargissant la lecture des micro supports et micro résistances.

PivotMidCount

Permet de choisir combien de lignes intermédiaires vous souhaitez entre chaque niveau (ex : 1, 2, 3, etc).

PivotMidColor

Vous pouvez définir la couleur personnalisée des lignes intermédiaires.

PivotMidStyle

Choisissez le style visuel des lignes (pointillé, solide, etc).