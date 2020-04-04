Pivot Price Round

Pivot Round Price는 고전적인 Pivot Points(Classic Pivots) 공식을 기반으로 한 인디케이터로, 지지선, 저항선 및 중앙 피벗의 원래 계산을 그대로 유지하며 사용되는 표준 수학의 어떤 부분도 변경하지 않습니다.

이 인디케이터의 차이점이자 가장 큰 장점은 레벨이 자동으로 반올림된 가격으로 조정되어 소수 자릿수가 많은 자산에서도 시각화가 더욱 쉬워지고 실제 차트에서 레벨이 훨씬 더 의미 있게 보인다는 점입니다.

가격이 반올림되면 레벨이 더 이상 소수 값에 “묻히지” 않으며, 시장이 반응하거나 통합되는 지점에서 일반적인 심리적으로 중요한 영역과 일치하게 됩니다.

이 인디케이터에는 사용자의 스타일에 맞게 정확하게 조정할 수 있는 다양한 시각적 컨트롤이 포함되어 있습니다:

LinesBehindCandles

모든 라인을 캔들 뒤에 그릴 수 있어, 차트를 깔끔하게 유지하고 가격 움직임을 방해하지 않습니다.

RoundToNearestLevel

가장 가까운 가격으로 자동 반올림을 활성화하여, 수학적 레벨을 실제 시장에서 심리적으로 중요한 레벨로 변환합니다.

AddPivotMidLines

각 주요 피벗 레벨 사이에 중간 라인을 표시하여 미세 지지선 및 미세 저항선의 해독을 확장합니다.

PivotMidCount

각 레벨 사이에 몇 개의 중간 라인을 표시할지 선택할 수 있습니다 (예: 1, 2, 3 등).

PivotMidColor

중간 라인의 사용자 정의 색상을 설정할 수 있습니다.

PivotMidStyle

선의 시각적 스타일(점선, 실선 등)을 선택합니다.