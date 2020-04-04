Pivot Price Round

O Pivot Round Price é um indicador baseado nas fórmulas clássicas de Pivot Points (Classic Pivots), mantendo exatamente os cálculos originais de suporte, resistência e pivot central, sem alterar nenhuma parte da matemática padrão utilizada.





A diferença e principal vantagem deste indicador é que os níveis são ajustados automaticamente para preços arredondados, facilitando a visualização em ativos com múltiplas casas decimais e tornando os níveis muito mais relevantes no gráfico real do ativo.





Com o preço arredondado, os níveis deixam de ficar “perdidos” em valores fracionados e passam a coincidir com regiões psicologicamente importantes, comuns em pontos onde o mercado costuma reagir ou consolidar.









O indicador possui diversos controles visuais para você adaptar exatamente ao seu estilo de uso:





LinesBehindCandles





Permite desenhar todas as linhas atrás dos candles, mantendo o gráfico limpo e sem interferir na visualização da ação do preço.





RoundToNearestLevel





Ativa o arredondamento automático para o preço mais próximo, transformando níveis matemáticos em níveis psicológicos relevantes para o mercado real.





AddPivotMidLines





Exibe linhas intermediárias entre cada nível pivot principal, ampliando a leitura de micro suportes e micro resistências.





PivotMidCount





Permite escolher quantas linhas intermediárias você deseja entre cada nível (ex: 1, 2, 3, etc).





PivotMidColor





Você pode definir a cor personalizada das linhas intermediárias.





PivotMidStyle





Escolha o estilo visual das linhas (pontilhada, sólida, etc).