Pivot Price Round

O Pivot Round Price é um indicador baseado nas fórmulas clássicas de Pivot Points (Classic Pivots), mantendo exatamente os cálculos originais de suporte, resistência e pivot central, sem alterar nenhuma parte da matemática padrão utilizada.

A diferença e principal vantagem deste indicador é que os níveis são ajustados automaticamente para preços arredondados, facilitando a visualização em ativos com múltiplas casas decimais e tornando os níveis muito mais relevantes no gráfico real do ativo.

Com o preço arredondado, os níveis deixam de ficar “perdidos” em valores fracionados e passam a coincidir com regiões psicologicamente importantes, comuns em pontos onde o mercado costuma reagir ou consolidar.


O indicador possui diversos controles visuais para você adaptar exatamente ao seu estilo de uso:

  •  LinesBehindCandles

Permite desenhar todas as linhas atrás dos candles, mantendo o gráfico limpo e sem interferir na visualização da ação do preço.

  •  RoundToNearestLevel

Ativa o arredondamento automático para o preço mais próximo, transformando níveis matemáticos em níveis psicológicos relevantes para o mercado real.

  •  AddPivotMidLines

Exibe linhas intermediárias entre cada nível pivot principal, ampliando a leitura de micro suportes e micro resistências.

  • PivotMidCount

Permite escolher quantas linhas intermediárias você deseja entre cada nível (ex: 1, 2, 3, etc).

  • PivotMidColor

Você pode definir a cor personalizada das linhas intermediárias.

  • PivotMidStyle

Escolha o estilo visual das linhas (pontilhada, sólida, etc).
Produtos recomendados
Os compradores deste produto também adquirem
Mais do autor
