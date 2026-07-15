Pivot Confluence Zones MT5

Индикатор

Pivot Confluence Zones

— это инструмент

технического анализа для MT4 и MT5

, предназначенный для определения

зон коррекции

,

областей разворота

, а также

уровней поддержки и сопротивления

путем объединения

точек разворота (Pivot Points)

,

уровней коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement

)

,

ATR

и

ADR

в единое торговое пространство. Вместо использования одного технического инструмента, индикатор ищет

зоны слияния

, где перекрываются несколько торговых уровней, помогая трейдерам оценивать области, которые могут привлечь повышенное внимание рынка. Для усиления анализа цен индикатор также включает

до 45 паттернов свечей

,

фильтр тренда скользящих средних

, интерактивные инструменты рисования и настраиваемые оповещения о касании уровней. Разработанная для

трейдеров на рынке Форекс

,

трейдеров золотом (XAUUSD)

,

трейдеров индексами

,

трейдеров криптовалютами

,

скальперов

,

внутридневных трейдеров

,

свинг-трейдеров, трейдеров

,

использующих анализ

ценового движения

, и

трейдеров, торгующих по тренду

, система Pivot Confluence Zones предоставляет структурированный подход к анализу структуры рынка, планированию точек входа и выхода, а также управлению важными торговыми уровнями с помощью единой интегрированной панели управления.

Основные функции



Индикатор Pivot Confluence Zones объединяет несколько широко используемых методов технического анализа в один инструмент, упрощая анализ графиков и подготовку к ежедневным сделкам. Вместо ручного построения и управления множеством инструментов, индикатор автоматически рассчитывает важные точки разворота (Pivot Points) , уровни коррекции и расширения Фибоначчи (Fibonacci Retracement and Extension) , уровни цены ATR и уровни ADR , отображая их вместе на графике, чтобы трейдеры могли быстро определить области, где совпадают результаты нескольких независимых расчетов. Эти перекрывающиеся области образуют зоны слияния , которые многие трейдеры используют в качестве ориентиров при изучении коррекций, откатов, уровней поддержки и сопротивления, а также возможного разворота.

Автоматический инструмент Фибоначчи определяет максимумы и минимумы колебаний и строит настраиваемые уровни коррекции и расширения Фибоначчи. Точки привязки максимумов и минимумов можно свободно перемещать между точками колебаний, они автоматически следуют за новыми рыночными экстремумами при необходимости и остаются фиксированными после ручной корректировки, что обеспечивает трейдерам гибкость при сохранении последовательного анализа. Сохраненные уровни Фибоначчи могут оставаться на графике для сравнения с прошлыми данными, что упрощает анализ предыдущих рыночных реакций.

Интерактивный инструмент «Пивойнт» позволяет трейдерам переключаться между различными периодами расчета уровней, просматривать предыдущие торговые сессии и сравнивать текущие и исторические уровни «Пивойнт» непосредственно с динамикой цены. Для каждого уровня «Пивойнт» может отображаться как текущая цена, так и оставшееся расстояние в пунктах, что помогает трейдерам отслеживать, насколько близко рынок находится к важным торговым уровням, без дополнительных вычислений.

Расчеты ATR и ADR добавляют еще один уровень анализа рынка, прогнозируя ожидаемые диапазоны движения цен на основе исторической волатильности. Эти динамические уровни дополняют анализ Pivot и Fibonacci и помогают трейдерам понять, где торгуется цена относительно своего среднего дневного или истинного диапазона.

Для дальнейшего улучшения анализа графиков индикатор автоматически обнаруживает до 45 паттернов в виде одной, двух и трех свечей . Эти паттерны фильтруются с помощью фильтра тренда скользящих средних , что позволяет трейдерам рассматривать паттерны разворота и продолжения тренда в рамках общего направления рынка, а не изолированно. Такое сочетание анализа ценового движения и анализа тренда обеспечивает дополнительный контекст при оценке зон слияния и структуры рынка.

Встроенная панель инструментов для рисования объединяет все аналитические инструменты в одном интерфейсе. Трейдеры могут быстро включать или отключать уровни Фибоначчи, Pivot, ATR, ADR, трендовые каналы и обнаружение паттернов свечей с помощью кнопок панели, вместо того чтобы перемещаться по множеству настроек ввода. Инструменты для рисования также включают элементы управления «Сохранить », «Удалить » и «Сбросить» , позволяя важным уровням оставаться видимыми для дальнейшего использования или удаляться одним щелчком мыши. Панель поддерживает несколько визуальных тем, масштабирование панели и настраиваемые цвета, поэтому рабочее пространство может быть адаптировано к различным мониторам и торговым предпочтениям.

Индикатор также включает в себя настраиваемую систему оповещений , которая отслеживает уровни Pivot, Fibonacci, ATR и ADR. Трейдеры могут получать всплывающие оповещения , push-уведомления на мобильные устройства , оповещения по электронной почте и, при желании, звуковые уведомления всякий раз, когда цена достигает выбранных торговых зон. Периоды сброса оповещений и настройки маржи могут быть настроены в соответствии с различными рынками и стилями торговли, что помогает трейдерам оставаться в курсе событий без постоянного мониторинга графика.

Основные характеристики



Автоматический анализ точек разворота: автоматически рассчитывает и отображает точки разворота , уровни поддержки и сопротивления , используя настраиваемые периоды расчета. Сравнивайте текущие и исторические уровни разворота для лучшего понимания изменяющейся структуры рынка.

автоматически рассчитывает и отображает , уровни и , используя настраиваемые периоды расчета. Сравнивайте текущие и исторические уровни разворота для лучшего понимания изменяющейся структуры рынка. Зоны слияния точек разворота: выделяют области, где точки разворота , уровни Фибоначчи , ATR и ADR пересекаются. Эти зоны слияния помогают трейдерам определять потенциальные уровни поддержки, сопротивления, коррекции и реакции, используя несколько методов технического анализа, а не полагаясь на один индикатор.

выделяют области, где , , и пересекаются. Эти зоны слияния помогают трейдерам определять потенциальные уровни поддержки, сопротивления, коррекции и реакции, используя несколько методов технического анализа, а не полагаясь на один индикатор. Автоматическое построение уровней коррекции и расширения Фибоначчи: автоматически строит уровни коррекции и расширения Фибоначчи на основе значимых максимумов и минимумов колебаний. Опорные точки также можно корректировать вручную в соответствии с различными торговыми стратегиями.

автоматически строит уровни и на основе значимых максимумов и минимумов колебаний. Опорные точки также можно корректировать вручную в соответствии с различными торговыми стратегиями. Интерактивный инструмент Фибоначчи: перемещайте, сохраняйте, удаляйте или сбрасывайте уровни Фибоначчи прямо с панели управления. Сравнивайте автоматический анализ с точками разворота, выбранными вручную, без перерисовки всего инструмента.

перемещайте, сохраняйте, удаляйте или сбрасывайте уровни Фибоначчи прямо с панели управления. Сравнивайте автоматический анализ с точками разворота, выбранными вручную, без перерисовки всего инструмента. Интерактивный инструмент сводных таблиц: быстро переключайтесь между периодами вычислений сводных таблиц, просматривайте предыдущие сессии и сравнивайте исторические структуры сводных таблиц с помощью встроенных элементов управления на панели мониторинга.

быстро переключайтесь между периодами вычислений сводных таблиц, просматривайте предыдущие сессии и сравнивайте исторические структуры сводных таблиц с помощью встроенных элементов управления на панели мониторинга. Уровни цен ATR и ADR: Отображает прогнозы цен по среднему истинному диапазону (ATR) и среднему дневному диапазону (ADR) , помогая оценить ожидаемое движение рынка и определить возможные границы волатильности.

Отображает прогнозы цен и , помогая оценить ожидаемое движение рынка и определить возможные границы волатильности. Метки оставшегося расстояния в пунктах: отображают оставшееся расстояние между текущей рыночной ценой и важными уровнями Pivot, Fibonacci, ATR и ADR, помогая трейдерам отслеживать приближающиеся ценовые зоны без ручных вычислений.

отображают оставшееся расстояние между текущей рыночной ценой и важными уровнями Pivot, Fibonacci, ATR и ADR, помогая трейдерам отслеживать приближающиеся ценовые зоны без ручных вычислений. Обнаружение зон слияния: выявляет области, где группируются несколько технических уровней, позволяя трейдерам сосредоточиться на зонах с более высоким потенциалом для коррекций, разворотов и оценки прорывов.

выявляет области, где группируются несколько технических уровней, позволяя трейдерам сосредоточиться на зонах с более высоким потенциалом для коррекций, разворотов и оценки прорывов. Автоматическое обнаружение 45 паттернов свечей: автоматически обнаруживает до 45 паттернов одинарных, двойных и тройных свечей , включая распространенные разворотные и продолжения тренда, непосредственно на графике.

автоматически обнаруживает до , включая распространенные разворотные и продолжения тренда, непосредственно на графике. Фильтр тренда по скользящим средним: фильтрует паттерны свечей в соответствии с преобладающим трендом, позволяя трейдерам анализировать паттерны в рамках общего направления рынка, а не оценивать каждую свечу по отдельности.

фильтрует паттерны свечей в соответствии с преобладающим трендом, позволяя трейдерам анализировать паттерны в рамках общего направления рынка, а не оценивать каждую свечу по отдельности. Инструменты подтверждения тренда: объединяют направление тренда, структуру точек разворота, позиции Фибоначчи и поведение свечных графиков для предоставления дополнительного контекста при оценке рыночных условий.

объединяют направление тренда, структуру точек разворота, позиции Фибоначчи и поведение свечных графиков для предоставления дополнительного контекста при оценке рыночных условий. Анализ ценового движения: помогает трейдерам, которые при планировании сделок сочетают анализ ценового движения , уровней поддержки и сопротивления , структуры рынка и технический анализ .

помогает трейдерам, которые при планировании сделок сочетают анализ , , и . Управление инструментами построения графиков: встроенные элементы управления «Сохранить» , «Удалить» и «Сбросить» упрощают управление графиками и позволяют трейдерам сохранять важный исторический анализ или быстро подготавливать график к новой торговой сессии.

встроенные элементы управления , и упрощают управление графиками и позволяют трейдерам сохранять важный исторический анализ или быстро подготавливать график к новой торговой сессии. Настраиваемая панель управления:

Встроенная панель управления позволяет трейдерам: Включение или отключение модулей анализа



Инструменты управления чертежом



Расчеты Switch Pivot



Управление инструментами Фибоначчи



Показать или скрыть уровни ATR и ADR



Управление обнаружением паттернов свечных графиков



Выберите одну из нескольких тем оформления панели управления.



Настройте масштаб и положение панели мониторинга.

Настраиваемая система оповещений:

Поддерживается: Всплывающие уведомления



Мобильные push-уведомления



Уведомления по электронной почте



Звуковые оповещения

Можно настроить индивидуальные оповещения для уровней Pivot, уровней Фибоначчи, уровней ATR, уровней ADR и других выбранных торговых условий. Поддержка нескольких рынков:

Подходит для: Форекс



Золото (XAUUSD)



Серебро



Фондовые индексы



Криптовалюты



Другие инструменты CFD



Практическое применение в торговле



Функция Pivot Confluence Zones поддерживает множество торговых стилей, объединяя несколько независимых методов технического анализа в единый рабочий процесс.

Для трейдеров, использующих анализ ценового движения , зоны слияния могут быть использованы для изучения областей, где точки разворота , уровни коррекции Фибоначчи и исторические уровни поддержки или сопротивления пересекаются. Вместо того чтобы реагировать на каждое движение цены, трейдеры могут сосредоточиться на местах, где совпадают несколько технических факторов, прежде чем искать дополнительное подтверждение в виде свечных паттернов или структуры рынка.

Для трейдеров, торгующих по тренду , фильтр «Скользящая средняя» помогает оценить, возникают ли возможности для коррекции в направлении более широкого тренда. Когда уровни коррекции Фибоначчи совпадают с точками разворота и направлением тренда, трейдеры могут изучать эти области в рамках своей собственной торговой стратегии.

Для трейдеров, торгующих на прорывах , уровни ATR и ADR предоставляют дополнительную информацию об ожидаемом диапазоне движения цены и волатильности рынка. Когда цена приближается к основным зонам слияния Pivot, торгуясь вблизи границ дневного диапазона, трейдеры могут оценить, демонстрирует ли рынок признаки продолжения тренда или истощения.

Для трейдеров, торгующих на разворотах , сочетание распознавания паттернов свечей , зон реакции покупателей и продавцов , уровней Pivot и слияния Фибоначчи предоставляет несколько независимых ориентиров, которые можно сравнить перед принятием торговых решений.

Для скальперов и внутридневных трейдеров использование более низких таймфреймов в сочетании с автоматическим расчетом уровней Pivot и элементами управления на панели мониторинга в реальном времени позволяет отслеживать важные внутридневные ценовые уровни на протяжении всей торговой сессии. Оставшиеся метки пунктов помогают трейдерам отслеживать, насколько близко цена находится к значимым техническим зонам, без дополнительных вычислений.

Для свинг-трейдеров структуры Pivot на более высоких таймфреймах, уровни коррекции Фибоначчи, прогнозы ATR и подтверждения свечных графиков могут использоваться совместно для изучения общей структуры рынка и возможных зон продолжения тренда.

Встроенная панель управления позволяет трейдерам эффективно переключаться между различными инструментами анализа, не открывая повторно настройки индикаторов и не перерисовывая технические объекты вручную. Независимо от того, используют ли трейдеры рынки Форекс , золота (XAUUSD) , индексов или криптовалют , они могут выстроить согласованный рабочий процесс технического анализа, используя один интегрированный индикатор.

Идеально подходит для

предназначен для трейдеров, которые сочетают различные формы

для изучения структуры рынка и принятия обоснованных торговых решений.

Этот индикатор подходит для:

Трейдеры на рынке Форекс ищут структурированный способ объединить точки разворота (Pivot Points) , уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement) , ATR , ADR и данные о движении цены на одном графике.

ищут структурированный способ объединить , , , и на одном графике. Трейдеры, торгующие золотом (XAUUSD), используют динамические уровни поддержки и сопротивления, а также анализ волатильности для изучения поведения рынка.

используют динамические уровни поддержки и сопротивления, а также анализ волатильности для изучения поведения рынка. Трейдеры, работающие с индексами, анализируют такие инструменты, как US30 , NAS100 , GER40 и другие индексы CFD, используя технический анализ на основе конфлюенса.

анализируют такие инструменты, как , , и другие индексы CFD, используя технический анализ на основе конфлюенса. Трейдеры криптовалют отслеживают рынки с высокой волатильностью, где сочетание нескольких технических инструментов может помочь организовать анализ графиков.

отслеживают рынки с высокой волатильностью, где сочетание нескольких технических инструментов может помочь организовать анализ графиков. Скальперам , которым необходимы автоматические уровни разворота, прогнозы ATR и подтверждения свечных графиков на более низких таймфреймах.

, которым необходимы автоматические уровни разворота, прогнозы ATR и подтверждения свечных графиков на более низких таймфреймах. Дневные трейдеры планируют внутридневные точки входа и выхода вблизи важных зон поддержки, сопротивления и коррекции.

планируют внутридневные точки входа и выхода вблизи важных зон поддержки, сопротивления и коррекции. Свинг-трейдеры изучают структуру рынка на более высоких таймфреймах, используя точки разворота, уровни Фибоначчи и подтверждение тренда.

изучают структуру рынка на более высоких таймфреймах, используя точки разворота, уровни Фибоначчи и подтверждение тренда. Трейдеры, использующие анализ ценового движения (Price Action Traders), сочетают паттерны свечных графиков с техническими уровнями для выявления зон повышенного интереса на рынке.

сочетают паттерны свечных графиков с техническими уровнями для выявления зон повышенного интереса на рынке. Трейдеры, работающие по тренду, используют фильтрацию по скользящим средним в сочетании с анализом коррекций для оценки откатов в рамках текущего тренда.

используют фильтрацию по скользящим средним в сочетании с анализом коррекций для оценки откатов в рамках текущего тренда. Трейдеры, использующие уровни поддержки и сопротивления , которые предпочитают объективные технические уровни вместо ручного построения зон на графике.

, которые предпочитают объективные технические уровни вместо ручного построения зон на графике. Специалисты по ручному техническому анализу ищут полноценную среду для анализа графиков с интерактивными инструментами рисования и элементами управления на панели мониторинга.

ищут полноценную среду для анализа графиков с интерактивными инструментами рисования и элементами управления на панели мониторинга. Систематические трейдеры , предпочитающие структурированный анализ с использованием множества независимых технических факторов перед принятием торговых решений.

Оптимальная конфигурация



Зоны слияния Pivot можно настраивать для различных рынков, временных рамок и стилей торговли.

Для скальпинга можно использовать более низкие таймфреймы, такие как M1 , M5 и M15, в сочетании с автоматическим расчетом уровней Pivot, уровней ATR и обнаружением паттернов свечей для отслеживания краткосрочных движений рынка.

Для внутридневной торговли комбинации, такие как M15 , M30 и H1, обеспечивают баланс между внутридневным движением цены и общей структурой рынка. Точки разворота, уровни коррекции Фибоначчи и прогнозы ADR могут помочь в организации ежедневных торговых планов.

В свинг-трейдинге графики H1 , H4 и D1 позволяют трейдерам сосредоточиться на более крупных рыночных трендах, используя уровни Фибоначчи, структуры Pivot и подтверждения свечных графиков для оценки потенциальных зон продолжения или разворота .

Данный индикатор эффективно работает на различных финансовых рынках, включая:

Валютные пары Форекс

Золото (XAUUSD)

Серебро

Криптовалюты

Фондовые индексы

Другие инструменты CFD

Встроенная панель управления позволяет трейдерам настраивать рабочее пространство, выбирая, какие аналитические инструменты останутся видимыми.

Доступные варианты персонализации включают:

Настройки сводных вычислений

Конфигурация уровней Фибоначчи

Варианты отображения ATR и ADR

выбор паттерна свечей

Настройки фильтра скользящей средней

Условия тревоги

Темы оформления панели управления

Масштабирование панели мониторинга

Положение на приборной панели

Элементы управления инструментами рисования

Настройка цвета

Функции «Сохранить» , «Удалить» и «Сбросить» позволяют легко сохранить важный исторический анализ или подготовить график к новой торговой сессии без необходимости вручную удалять графические объекты.

Всплывающие оповещения, мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и, при необходимости, звуковые оповещения можно настроить независимо друг от друга, чтобы трейдеры получали уведомления только о тех рыночных условиях, которые соответствуют их торговому процессу.



Заключительные замечания



Индикатор Pivot Confluence Zones — это инструмент технического анализа , который объединяет точки разворота (Pivot Points) , уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement) , ATR , ADR , распознавание паттернов свечей , подтверждение тренда и интерактивные инструменты построения графиков в единое торговое пространство. Вместо того чтобы полагаться на один технический метод, индикатор помогает трейдерам изучать области, где совпадают несколько независимых расчетов, обеспечивая более организованный подход к анализу рынка.

Встроенная панель управления, инструменты автоматического построения графиков и настраиваемые оповещения разработаны для сокращения времени, затрачиваемого на подготовку графиков, при сохранении легкого доступа к важной технической информации. Независимо от того, фокусируются ли трейдеры на ценовом движении , следовании за трендом , торговле на коррекциях , анализе прорывов или уровнях поддержки и сопротивления , индикатор предоставляет структурированную основу, которую можно адаптировать к различным стилям торговли и рынкам.

Индикатор Pivot Confluence Zones не предсказывает будущие движения цен и не гарантирует результаты торговли . Как и любой инструмент технического анализа, его следует использовать в сочетании с надлежащим управлением рисками , разумной торговой практикой и независимым анализом рынка.

Для достижения наилучших результатов трейдерам рекомендуется протестировать различные методы расчета уровней Pivot, настройки Фибоначчи, конфигурации ATR и ADR, фильтры паттернов свечей и параметры оповещений на демо-счете, прежде чем применять их в реальной торговле. Это поможет определить конфигурацию, которая наилучшим образом соответствует индивидуальным торговым целям, предпочтительным рынкам и личному стилю торговли.