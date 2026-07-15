Pivot Confluence Zones MT5

Индикатор Pivot Confluence Zones — это инструмент технического анализа для MT4 и MT5 , предназначенный для определения зон коррекции , областей разворота , а также уровней поддержки и сопротивления путем объединения точек разворота (Pivot Points) , уровней коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement ) , ATR и ADR в единое торговое пространство. Вместо использования одного технического инструмента, индикатор ищет зоны слияния , где перекрываются несколько торговых уровней, помогая трейдерам оценивать области, которые могут привлечь повышенное внимание рынка. Для усиления анализа цен индикатор также включает до 45 паттернов свечей , фильтр тренда скользящих средних , интерактивные инструменты рисования и настраиваемые оповещения о касании уровней. Разработанная для трейдеров на рынке Форекс , трейдеров золотом (XAUUSD) , трейдеров индексами , трейдеров криптовалютами , скальперов , внутридневных трейдеров , свинг-трейдеров, трейдеров , использующих анализ ценового движения , и трейдеров, торгующих по тренду , система Pivot Confluence Zones предоставляет структурированный подход к анализу структуры рынка, планированию точек входа и выхода, а также управлению важными торговыми уровнями с помощью единой интегрированной панели управления.

Основные функции

Индикатор Pivot Confluence Zones объединяет несколько широко используемых методов технического анализа в один инструмент, упрощая анализ графиков и подготовку к ежедневным сделкам. Вместо ручного построения и управления множеством инструментов, индикатор автоматически рассчитывает важные точки разворота (Pivot Points) , уровни коррекции и расширения Фибоначчи (Fibonacci Retracement and Extension) , уровни цены ATR и уровни ADR , отображая их вместе на графике, чтобы трейдеры могли быстро определить области, где совпадают результаты нескольких независимых расчетов. Эти перекрывающиеся области образуют зоны слияния , которые многие трейдеры используют в качестве ориентиров при изучении коррекций, откатов, уровней поддержки и сопротивления, а также возможного разворота.

Автоматический инструмент Фибоначчи определяет максимумы и минимумы колебаний и строит настраиваемые уровни коррекции и расширения Фибоначчи. Точки привязки максимумов и минимумов можно свободно перемещать между точками колебаний, они автоматически следуют за новыми рыночными экстремумами при необходимости и остаются фиксированными после ручной корректировки, что обеспечивает трейдерам гибкость при сохранении последовательного анализа. Сохраненные уровни Фибоначчи могут оставаться на графике для сравнения с прошлыми данными, что упрощает анализ предыдущих рыночных реакций.

Интерактивный инструмент «Пивойнт» позволяет трейдерам переключаться между различными периодами расчета уровней, просматривать предыдущие торговые сессии и сравнивать текущие и исторические уровни «Пивойнт» непосредственно с динамикой цены. Для каждого уровня «Пивойнт» может отображаться как текущая цена, так и оставшееся расстояние в пунктах, что помогает трейдерам отслеживать, насколько близко рынок находится к важным торговым уровням, без дополнительных вычислений.

Расчеты ATR и ADR добавляют еще один уровень анализа рынка, прогнозируя ожидаемые диапазоны движения цен на основе исторической волатильности. Эти динамические уровни дополняют анализ Pivot и Fibonacci и помогают трейдерам понять, где торгуется цена относительно своего среднего дневного или истинного диапазона.

Для дальнейшего улучшения анализа графиков индикатор автоматически обнаруживает до 45 паттернов в виде одной, двух и трех свечей . Эти паттерны фильтруются с помощью фильтра тренда скользящих средних , что позволяет трейдерам рассматривать паттерны разворота и продолжения тренда в рамках общего направления рынка, а не изолированно. Такое сочетание анализа ценового движения и анализа тренда обеспечивает дополнительный контекст при оценке зон слияния и структуры рынка.

Встроенная панель инструментов для рисования объединяет все аналитические инструменты в одном интерфейсе. Трейдеры могут быстро включать или отключать уровни Фибоначчи, Pivot, ATR, ADR, трендовые каналы и обнаружение паттернов свечей с помощью кнопок панели, вместо того чтобы перемещаться по множеству настроек ввода. Инструменты для рисования также включают элементы управления «Сохранить », «Удалить » и «Сбросить» , позволяя важным уровням оставаться видимыми для дальнейшего использования или удаляться одним щелчком мыши. Панель поддерживает несколько визуальных тем, масштабирование панели и настраиваемые цвета, поэтому рабочее пространство может быть адаптировано к различным мониторам и торговым предпочтениям.

Индикатор также включает в себя настраиваемую систему оповещений , которая отслеживает уровни Pivot, Fibonacci, ATR и ADR. Трейдеры могут получать всплывающие оповещения , push-уведомления на мобильные устройства , оповещения по электронной почте и, при желании, звуковые уведомления всякий раз, когда цена достигает выбранных торговых зон. Периоды сброса оповещений и настройки маржи могут быть настроены в соответствии с различными рынками и стилями торговли, что помогает трейдерам оставаться в курсе событий без постоянного мониторинга графика.

Основные характеристики

  • Автоматический анализ точек разворота: автоматически рассчитывает и отображает точки разворота , уровни поддержки и сопротивления , используя настраиваемые периоды расчета. Сравнивайте текущие и исторические уровни разворота для лучшего понимания изменяющейся структуры рынка.
  • Зоны слияния точек разворота: выделяют области, где точки разворота , уровни Фибоначчи , ATR и ADR пересекаются. Эти зоны слияния помогают трейдерам определять потенциальные уровни поддержки, сопротивления, коррекции и реакции, используя несколько методов технического анализа, а не полагаясь на один индикатор.
  • Автоматическое построение уровней коррекции и расширения Фибоначчи: автоматически строит уровни коррекции и расширения Фибоначчи на основе значимых максимумов и минимумов колебаний. Опорные точки также можно корректировать вручную в соответствии с различными торговыми стратегиями.
  • Интерактивный инструмент Фибоначчи: перемещайте, сохраняйте, удаляйте или сбрасывайте уровни Фибоначчи прямо с панели управления. Сравнивайте автоматический анализ с точками разворота, выбранными вручную, без перерисовки всего инструмента.
  • Интерактивный инструмент сводных таблиц: быстро переключайтесь между периодами вычислений сводных таблиц, просматривайте предыдущие сессии и сравнивайте исторические структуры сводных таблиц с помощью встроенных элементов управления на панели мониторинга.
  • Уровни цен ATR и ADR: Отображает прогнозы цен по среднему истинному диапазону (ATR) и среднему дневному диапазону (ADR) , помогая оценить ожидаемое движение рынка и определить возможные границы волатильности.
  • Метки оставшегося расстояния в пунктах: отображают оставшееся расстояние между текущей рыночной ценой и важными уровнями Pivot, Fibonacci, ATR и ADR, помогая трейдерам отслеживать приближающиеся ценовые зоны без ручных вычислений.
  • Обнаружение зон слияния: выявляет области, где группируются несколько технических уровней, позволяя трейдерам сосредоточиться на зонах с более высоким потенциалом для коррекций, разворотов и оценки прорывов.
  • Автоматическое обнаружение 45 паттернов свечей: автоматически обнаруживает до 45 паттернов одинарных, двойных и тройных свечей , включая распространенные разворотные и продолжения тренда, непосредственно на графике.
  • Фильтр тренда по скользящим средним: фильтрует паттерны свечей в соответствии с преобладающим трендом, позволяя трейдерам анализировать паттерны в рамках общего направления рынка, а не оценивать каждую свечу по отдельности.
  • Инструменты подтверждения тренда: объединяют направление тренда, структуру точек разворота, позиции Фибоначчи и поведение свечных графиков для предоставления дополнительного контекста при оценке рыночных условий.
  • Анализ ценового движения: помогает трейдерам, которые при планировании сделок сочетают анализ ценового движения , уровней поддержки и сопротивления , структуры рынка и технический анализ .
  • Управление инструментами построения графиков: встроенные элементы управления «Сохранить» , «Удалить» и «Сбросить» упрощают управление графиками и позволяют трейдерам сохранять важный исторический анализ или быстро подготавливать график к новой торговой сессии.
  • Настраиваемая панель управления:

    • Встроенная панель управления позволяет трейдерам:

    • Включение или отключение модулей анализа
    • Инструменты управления чертежом
    • Расчеты Switch Pivot
    • Управление инструментами Фибоначчи
    • Показать или скрыть уровни ATR и ADR
    • Управление обнаружением паттернов свечных графиков
    • Выберите одну из нескольких тем оформления панели управления.
    • Настройте масштаб и положение панели мониторинга.
  • Настраиваемая система оповещений:

    • Поддерживается:

    • Всплывающие уведомления
    • Мобильные push-уведомления
    • Уведомления по электронной почте
    • Звуковые оповещения

    Можно настроить индивидуальные оповещения для уровней Pivot, уровней Фибоначчи, уровней ATR, уровней ADR и других выбранных торговых условий.

  • Поддержка нескольких рынков:

    • Подходит для:

    • Форекс
    • Золото (XAUUSD)
    • Серебро
    • Фондовые индексы
    • Криптовалюты
    • Другие инструменты CFD


Практическое применение в торговле

Функция Pivot Confluence Zones поддерживает множество торговых стилей, объединяя несколько независимых методов технического анализа в единый рабочий процесс.

Для трейдеров, использующих анализ ценового движения , зоны слияния могут быть использованы для изучения областей, где точки разворота , уровни коррекции Фибоначчи и исторические уровни поддержки или сопротивления пересекаются. Вместо того чтобы реагировать на каждое движение цены, трейдеры могут сосредоточиться на местах, где совпадают несколько технических факторов, прежде чем искать дополнительное подтверждение в виде свечных паттернов или структуры рынка.

Для трейдеров, торгующих по тренду , фильтр «Скользящая средняя» помогает оценить, возникают ли возможности для коррекции в направлении более широкого тренда. Когда уровни коррекции Фибоначчи совпадают с точками разворота и направлением тренда, трейдеры могут изучать эти области в рамках своей собственной торговой стратегии.

Для трейдеров, торгующих на прорывах , уровни ATR и ADR предоставляют дополнительную информацию об ожидаемом диапазоне движения цены и волатильности рынка. Когда цена приближается к основным зонам слияния Pivot, торгуясь вблизи границ дневного диапазона, трейдеры могут оценить, демонстрирует ли рынок признаки продолжения тренда или истощения.

Для трейдеров, торгующих на разворотах , сочетание распознавания паттернов свечей , зон реакции покупателей и продавцов , уровней Pivot и слияния Фибоначчи предоставляет несколько независимых ориентиров, которые можно сравнить перед принятием торговых решений.

Для скальперов и внутридневных трейдеров использование более низких таймфреймов в сочетании с автоматическим расчетом уровней Pivot и элементами управления на панели мониторинга в реальном времени позволяет отслеживать важные внутридневные ценовые уровни на протяжении всей торговой сессии. Оставшиеся метки пунктов помогают трейдерам отслеживать, насколько близко цена находится к значимым техническим зонам, без дополнительных вычислений.

Для свинг-трейдеров структуры Pivot на более высоких таймфреймах, уровни коррекции Фибоначчи, прогнозы ATR и подтверждения свечных графиков могут использоваться совместно для изучения общей структуры рынка и возможных зон продолжения тренда.

Встроенная панель управления позволяет трейдерам эффективно переключаться между различными инструментами анализа, не открывая повторно настройки индикаторов и не перерисовывая технические объекты вручную. Независимо от того, используют ли трейдеры рынки Форекс , золота (XAUUSD) , индексов или криптовалют , они могут выстроить согласованный рабочий процесс технического анализа, используя один интегрированный индикатор.

Идеально подходит для

Pivot Confluence Zones предназначен для трейдеров, которые сочетают различные формы технического анализа для изучения структуры рынка и принятия обоснованных торговых решений.
Этот индикатор подходит для:
  • Трейдеры на рынке Форекс ищут структурированный способ объединить точки разворота (Pivot Points) , уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement) , ATR , ADR и данные о движении цены на одном графике.
  • Трейдеры, торгующие золотом (XAUUSD), используют динамические уровни поддержки и сопротивления, а также анализ волатильности для изучения поведения рынка.
  • Трейдеры, работающие с индексами, анализируют такие инструменты, как US30 , NAS100 , GER40 и другие индексы CFD, используя технический анализ на основе конфлюенса.
  • Трейдеры криптовалют отслеживают рынки с высокой волатильностью, где сочетание нескольких технических инструментов может помочь организовать анализ графиков.
  • Скальперам , которым необходимы автоматические уровни разворота, прогнозы ATR и подтверждения свечных графиков на более низких таймфреймах.
  • Дневные трейдеры планируют внутридневные точки входа и выхода вблизи важных зон поддержки, сопротивления и коррекции.
  • Свинг-трейдеры изучают структуру рынка на более высоких таймфреймах, используя точки разворота, уровни Фибоначчи и подтверждение тренда.
  • Трейдеры, использующие анализ ценового движения (Price Action Traders), сочетают паттерны свечных графиков с техническими уровнями для выявления зон повышенного интереса на рынке.
  • Трейдеры, работающие по тренду, используют фильтрацию по скользящим средним в сочетании с анализом коррекций для оценки откатов в рамках текущего тренда.
  • Трейдеры, использующие уровни поддержки и сопротивления , которые предпочитают объективные технические уровни вместо ручного построения зон на графике.
  • Специалисты по ручному техническому анализу ищут полноценную среду для анализа графиков с интерактивными инструментами рисования и элементами управления на панели мониторинга.
  • Систематические трейдеры , предпочитающие структурированный анализ с использованием множества независимых технических факторов перед принятием торговых решений.

Оптимальная конфигурация

Зоны слияния Pivot можно настраивать для различных рынков, временных рамок и стилей торговли.

Для скальпинга можно использовать более низкие таймфреймы, такие как M1 , M5 и M15, в сочетании с автоматическим расчетом уровней Pivot, уровней ATR и обнаружением паттернов свечей для отслеживания краткосрочных движений рынка.

Для внутридневной торговли комбинации, такие как M15 , M30 и H1, обеспечивают баланс между внутридневным движением цены и общей структурой рынка. Точки разворота, уровни коррекции Фибоначчи и прогнозы ADR могут помочь в организации ежедневных торговых планов.

В свинг-трейдинге графики H1 , H4 и D1 позволяют трейдерам сосредоточиться на более крупных рыночных трендах, используя уровни Фибоначчи, структуры Pivot и подтверждения свечных графиков для оценки потенциальных зон продолжения или разворота .

Данный индикатор эффективно работает на различных финансовых рынках, включая:

  • Валютные пары Форекс
  • Золото (XAUUSD)
  • Серебро
  • Криптовалюты
  • Фондовые индексы
  • Другие инструменты CFD

Встроенная панель управления позволяет трейдерам настраивать рабочее пространство, выбирая, какие аналитические инструменты останутся видимыми.

Доступные варианты персонализации включают:

  • Настройки сводных вычислений
  • Конфигурация уровней Фибоначчи
  • Варианты отображения ATR и ADR
  • выбор паттерна свечей
  • Настройки фильтра скользящей средней
  • Условия тревоги
  • Темы оформления панели управления
  • Масштабирование панели мониторинга
  • Положение на приборной панели
  • Элементы управления инструментами рисования
  • Настройка цвета

Функции «Сохранить» , «Удалить» и «Сбросить» позволяют легко сохранить важный исторический анализ или подготовить график к новой торговой сессии без необходимости вручную удалять графические объекты.

Всплывающие оповещения, мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и, при необходимости, звуковые оповещения можно настроить независимо друг от друга, чтобы трейдеры получали уведомления только о тех рыночных условиях, которые соответствуют их торговому процессу.


Заключительные замечания

Индикатор Pivot Confluence Zones — это инструмент технического анализа , который объединяет точки разворота (Pivot Points) , уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement) , ATR , ADR , распознавание паттернов свечей , подтверждение тренда и интерактивные инструменты построения графиков в единое торговое пространство. Вместо того чтобы полагаться на один технический метод, индикатор помогает трейдерам изучать области, где совпадают несколько независимых расчетов, обеспечивая более организованный подход к анализу рынка.

Встроенная панель управления, инструменты автоматического построения графиков и настраиваемые оповещения разработаны для сокращения времени, затрачиваемого на подготовку графиков, при сохранении легкого доступа к важной технической информации. Независимо от того, фокусируются ли трейдеры на ценовом движении , следовании за трендом , торговле на коррекциях , анализе прорывов или уровнях поддержки и сопротивления , индикатор предоставляет структурированную основу, которую можно адаптировать к различным стилям торговли и рынкам.

Индикатор Pivot Confluence Zones не предсказывает будущие движения цен и не гарантирует результаты торговли . Как и любой инструмент технического анализа, его следует использовать в сочетании с надлежащим управлением рисками , разумной торговой практикой и независимым анализом рынка.

Для достижения наилучших результатов трейдерам рекомендуется протестировать различные методы расчета уровней Pivot, настройки Фибоначчи, конфигурации ATR и ADR, фильтры паттернов свечей и параметры оповещений на демо-счете, прежде чем применять их в реальной торговле. Это поможет определить конфигурацию, которая наилучшим образом соответствует индивидуальным торговым целям, предпочтительным рынкам и личному стилю торговли.


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Prime Vortex Pro (MT5) — Multi-Layer Confluence Trend & Reversal Signal Indicator Built natively for MetaTrader 5. Fewer signals. Stronger confluence. Why Prime Vortex Pro Exists Most signal indicators fire on nearly every candle — dozens of arrows a day, most of them noise that pulls traders into weak, low-probability setups. Prime Vortex Pro flips that approach: silence is the default. A signal only appears when multiple, independent layers of market evidence — trend, trend strength, market st
Prism Trail Surge
Mostapha Halbane
Индикаторы
PRISM TRAIL SURGE SuperTrend Direction + Stochastic Recovery for XAUUSD Prism Trail Surge is a professional Gold trading indicator designed to identify trend-aligned recovery opportunities supported by directional structure, momentum recovery, and volatility-based trade levels. The indicator combines SuperTrend direction analysis with Stochastic recovery confirmation, an internal Gann and Fibonacci price-alignment engine, confirmed-can
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Индикаторы
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
Resistance and Support Indicator
David Muriithi
4.5 (2)
Индикаторы
This indicators automatically draws the   support and resistances   levels (key levels) for you once you've dropped it on a chart. It reduces the hustle of drawing and redrawing these levels every time you analyse prices on a chart. With it, all you have to do is drop it on a chart, adjust the settings to your liking and let the indicator do the rest. But wait, it gets better; the indicator is absolutely free! For more information:  https://youtu.be/rTxbPOBu3nY For more free stuff visit:  https:
FREE
MTF PO3 Projection
Brian Robillos
Индикаторы
Multi-Timeframe PO3 Projection Multi-Timeframe PO3 Projection is a clean and practical MetaTrader 5 indicator designed to project multiple higher-timeframe candles directly on your active chart. Instead of switching between H1, H4, D1, and other higher timeframes, this indicator lets you view their live candle structure side by side. It helps traders track the current higher-timeframe open, high, low, close, and candle direction while staying on the chart timeframe they are actively trading. The
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
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5 (21)
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5 (4)
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5 (6)
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Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
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Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
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5 (18)
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5 (25)
Индикаторы
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1 (1)
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5 (7)
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5 (12)
Индикаторы
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Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
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Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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3 (1)
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5 (3)
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5 (1)
Индикаторы
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Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
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Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
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ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Индикаторы
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Thushara Dissanayake
2.5 (2)
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Индикатор   Reversal Alert Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматического обнаружения областей разворота на рынке. Он предлагает удобные уведомления, отправляемые прямо на ваше мобильное устройство, и отображает всплывающие оповещения со звуком. Включив этот индикатор в свою торговую стратегию, вы сможете эффективно фильтровать торговые позиции. Кроме того, индикатор предоставляет возможность использовать индикаторы CCI, RSI и Stochastic для дальнейшего уточнения генерируемы
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Thushara Dissanayake
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Thushara Dissanayake
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Эксперты
Советник CCI Action   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации   стратегии CCI (индекс товарного канала)   , позволяющий трейдерам извлекать выгоду из касаний уровня CCI. Благодаря удобным настройкам и надежной системе управления рисками этот советник представляет собой надежное и эффективное решение для трейдеров, желающих использовать индикатор CCI в своем торговом подходе. Одной из ключевых особенностей этого советника является правильная система управления рисками, которая
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Эксперты
Советник News Robo — это мощный инструмент, предназначенный для помощи новостным трейдерам в открытии отложенных ордеров со скрытым стоп-лоссом во время выхода новостей. Он предлагает несколько функций, которые улучшают ваш торговый опыт и защищают ваши сделки. Одной из ключевых особенностей News Robo является скрытый стоп-лосс, который идеально подходит для новостных трейдеров, которые предпочитают скрывать свои стоп-лоссы от брокеров-маркет-мейкеров. Стоп-лосс автоматически раскрывается после
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Эксперты
Советник RSI Action   — это мощный инструмент, который автоматизирует популярные стратегии   RSI (индекс относительной силы)   , обеспечивая эффективную и точную торговлю. Используя уровни перекупленности и перепроданности, этот советник определяет оптимальные точки входа для ордеров на покупку и продажу. Он также предлагает различные варианты фильтрации сигналов для повышения точности торговли, включая точки разворота RSI, отложенные ордера, идентификацию основного тренда и сигналы пересечения
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Эксперты
Советник Fibo Scalper Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   торговых стратегий Фибоначчи   . Он упрощает процесс торговли, автоматически рисуя и корректируя уровни Фибоначчи на графике. Эта функция обеспечивает удобство и точность для трейдеров, которые используют уровни коррекции и расширения Фибоначчи в своем анализе. Одной из ключевых особенностей Fibo Scalper Pro является его возможность настройки. Это позволяет профессиональным трейдерам включать ил
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Утилиты
Представляем   TPSL Driver Utility   , мощный инструмент, предназначенный для улучшения вашего торгового опыта за счет автоматизации управления стоп-лоссом и тейк-профитом. Эта утилита предназначена для каждого трейдера, который хочет беспрепятственного управления ордерами и передовых методов защиты прибыли. С помощью утилиты драйверов TPSL у вас есть возможность выбирать между двумя режимами управления заказами: скрытым и визуальным. Скрытый режим позволяет вам скрыть уровни тейк-профита и стоп
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Эксперты
Breakout Robot EA   — специализированный торговый инструмент, разработанный для автоматизации   прорывов на основе временных сессий   . Советник работает, рисуя рамку ценового диапазона и линии максимума/минимума в соответствии с указанными входными параметрами времени. Когда цена прорывается выше максимума или ниже минимума этого определенного диапазона, советник автоматически исполняет сделки. Основная функциональность системы сосредоточена на   прорыве EURJPY   между 22:00-02:00 GMT, в то вре
Entry Point
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Он       Точка входа       индикатор — это       профессиональная панель мониторинга сигналов       который объединяет несколько технических индикаторов на трех временных интервалах для получения единого результата.       Объединенный сигнал на вход   . Вместо того чтобы работать с отдельными окнами для скользящих средних, CCI, RSI, стохастического осциллятора, акселератора Билла Уильямса и анализа объемов, трейдеры могут просматривать все эти показатели в одном окне.       Интуитивно понятная в
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем технический индикатор   Fibo Channels Ultimate   , мощный инструмент, разработанный для того, чтобы коренным образом изменить вашу торговую стратегию Фибоначчи. Благодаря своей расширенной функциональности этот индикатор автоматически рисует все прошлые каналы Фибоначчи на вашем графике, экономя ваше время и усилия. Что отличает Fibo Channels Ultimate, так это его исключительные возможности настройки, позволяющие профессиональным трейдерам рисовать любой уровень Фибоначчи по своему
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Tactics Ultimate   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   стратегий пересечения скользящих средних   . Он отлично подходит для определения оптимальных точек входа на основе пересечения трех скользящих средних, а также использует передовые методы фильтрации для повышения надежности сигналов. Однако, что отличает этот советник, так это его комплексная система управления торговлей, известная как алгоритм TPSL Driver Utility. Одной из выдающихся ос
DFP Reconnoiter Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем   DFP Reconnoiter Ultimate   — технический индикатор, специально разработанный для трейдеров, использующих   стратегию Daily Fibonacci Pivot   . Этот индикатор включает в себя стандартные уровни коррекции Фибоначчи, дневные уровни разворота, модели свечей, уровни ATR и ADR для определения областей разворота и выхода, что обеспечивает своевременные входы. Ключевые уровни восстановления Фибоначчи 38,2%, 50,0% или 61,8% предпочтительнее в сочетании с дневным центральным пивотом. Страте
Currency Heat Wave Ultimate
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Технический индикатор   Currency Heat Wave Ultimate   — это ценный инструмент, который предоставляет трейдерам информацию о силе основных валют в режиме реального времени. Благодаря анализу 28 валютных пар он предлагает всесторонний обзор силы валюты прямо на графике, что делает его невероятно удобным в использовании. Динамически меняя цвета, он позволяет трейдерам быстро определять позиции валют и принимать обоснованные решения. Одной из примечательных особенностей Currency Heat Wave является е
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