Pivot Price Round

Pivot Round Price, klasik Pivot Points (Classic Pivots) formüllerine dayanan bir indikatördür ve kullanılan standart matematiğin herhangi bir bölümünü değiştirmeden destek, direnç ve merkez pivotun orijinal hesaplamalarını tamamen korur.

Bu indikatörün farkı ve en önemli avantajı, seviyelerin otomatik olarak yuvarlanmış fiyatlara ayarlanmasıdır; bu, çok sayıda ondalık basamağı olan varlıklarda görselleştirmeyi kolaylaştırır ve seviyeleri gerçek grafikte çok daha anlamlı hale getirir.

Fiyat yuvarlandığında seviyeler artık kesirli değerlerde “kaybolmaz” ve piyasanın genellikle tepki verdiği veya konsolide olduğu psikolojik olarak önemli bölgelerle örtüşmeye başlar.

İndikatör, kullanım tarzınıza tam olarak uyarlayabilmeniz için çeşitli görsel kontrollere sahiptir:

LinesBehindCandles

Tüm çizgilerin mumların arkasına çizilmesine izin verir, grafiği temiz tutar ve fiyat hareketinin görünürlüğünü engellemez.

RoundToNearestLevel

Matematiksel seviyeleri gerçek piyasa için psikolojik olarak önemli seviyelere dönüştürerek en yakın fiyata otomatik yuvarlamayı etkinleştirir.

AddPivotMidLines

Her bir ana pivot seviyesi arasında ara çizgiler gösterir ve mikro destek ve mikro dirençlerin okunmasını genişletir.

PivotMidCount

Her seviyenin arasında kaç ara çizgi istediğinizi seçmenize izin verir (ör: 1, 2, 3 vb).

PivotMidColor

Ara çizgilerin özel rengini tanımlayabilirsiniz.

PivotMidStyle

Çizgilerin görsel stilini seçin (noktalı, düz vb).