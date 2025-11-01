Momentum Hunter EA MT5
- Версия: 1.0
Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса.
Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях.
Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок.
[Руководство пользователя | Рекомендуемые пресеты] — нажмите, чтобы скачать
Основная концепция
Momentum Hunter основан на простой истине — импульс создает возможность.
Непрерывно измеряя ускорение цены, всплески волатильности и направленное давление, он открывает сделки на ранней стадии пробоя и выходит с математической точностью.
Вы можете мгновенно переключаться между режимами: Только Buy / Только Sell / Buy & Sell.
Система риска и восстановления
Динамическое масштабирование лота с использованием множителя и шага.
Логика восстановления просадки с адаптацией к рыночному давлению.
Фильтры Max DD% и Loss Recovery для автоматического ограничения риска.
Контроль частоты сделок для предотвращения перепереторговки.
Производительный двигатель
Фильтр импульса измеряет скорость и силу цены в реальном времени.
Динамическая логика шагов регулирует дистанцию входа в зависимости от волатильности.
Фиксация прибыли и восстановление просадки формируют плавную кривую эквити.
ATR и спред-фильтры обеспечивают чистое исполнение в режиме реального рынка.
Почему трейдеры выбирают Momentum Hunter
Ультра-быстрая импульсная логика
Без перерисовки, без задержек, без эмоций
Адаптивное масштабирование лота и система восстановления
Работает на Forex, Gold, Indices и Crypto
Совместим с любым ECN / Raw Spread брокером
Рекомендуемые настройки
Символы: EURUSD, XAUUSD
Таймфреймы: M5 – H1
Плечо: 1 : 100 – 1 : 500
Тип счета: ECN / Низкий спред / Хеджирование включено
Минимальный депозит: $5000
VPS: настоятельно рекомендуется для 24/7 работы
Отказ от ответственности
Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском.
Использование советников, включая Momentum Hunter EA, не гарантирует прибыль и не защищает от убытков.
Прошлые результаты не являются гарантией будущих.
Используя это ПО, вы полностью несёте ответственность за свои торговые решения.
Всегда тестируйте стратегию на демо-счете перед реальной торговлей и разумно управляйте рисками.
bonjour quelqu'un un aurait t il un réglage pour un compte centimes merci d avance je le tests actuellement en Reel et J en suis content depuis 1 semaines