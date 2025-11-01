Momentum Hunter EA MT5

4.33

Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса.
Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях.

Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок.

[Руководство пользователя | Рекомендуемые пресеты] — нажмите, чтобы скачать

Основная концепция
Momentum Hunter основан на простой истине — импульс создает возможность.
Непрерывно измеряя ускорение цены, всплески волатильности и направленное давление, он открывает сделки на ранней стадии пробоя и выходит с математической точностью.

Вы можете мгновенно переключаться между режимами: Только Buy / Только Sell / Buy & Sell.

Система риска и восстановления
Динамическое масштабирование лота с использованием множителя и шага.
Логика восстановления просадки с адаптацией к рыночному давлению.
Фильтры Max DD% и Loss Recovery для автоматического ограничения риска.
Контроль частоты сделок для предотвращения перепереторговки.

Производительный двигатель
Фильтр импульса измеряет скорость и силу цены в реальном времени.
Динамическая логика шагов регулирует дистанцию входа в зависимости от волатильности.
Фиксация прибыли и восстановление просадки формируют плавную кривую эквити.
ATR и спред-фильтры обеспечивают чистое исполнение в режиме реального рынка.

Почему трейдеры выбирают Momentum Hunter
Ультра-быстрая импульсная логика
Без перерисовки, без задержек, без эмоций
Адаптивное масштабирование лота и система восстановления
Работает на Forex, Gold, Indices и Crypto
Совместим с любым ECN / Raw Spread брокером

Рекомендуемые настройки
Символы: EURUSD, XAUUSD
Таймфреймы: M5 – H1
Плечо: 1 : 100 – 1 : 500
Тип счета: ECN / Низкий спред / Хеджирование включено
Минимальный депозит: $5000
VPS: настоятельно рекомендуется для 24/7 работы

Отказ от ответственности
Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском.
Использование советников, включая Momentum Hunter EA, не гарантирует прибыль и не защищает от убытков.
Прошлые результаты не являются гарантией будущих.
Используя это ПО, вы полностью несёте ответственность за свои торговые решения.
Всегда тестируйте стратегию на демо-счете перед реальной торговлей и разумно управляйте рисками.


Отзывы 11
Tony Heini
26
Tony Heini 2025.12.21 10:35 
 

bonjour quelqu'un un aurait t il un réglage pour un compte centimes merci d avance je le tests actuellement en Reel et J en suis content depuis 1 semaines

Philsa86
39
Philsa86 2025.12.13 19:11 
 

FANTASTIC EA!

tasom530
44
tasom530 2025.12.03 11:06 
 

By far the best and most intelligent bot I have ever experienced. A huge compliment to the creator for this sensational work. Thank you so much for making it available for free, Mr. Issam Kassas.

Tony Heini
26
Tony Heini 2025.12.21 10:35 
 

bonjour quelqu'un un aurait t il un réglage pour un compte centimes merci d avance je le tests actuellement en Reel et J en suis content depuis 1 semaines

Lewis
14
Lewis 2025.12.17 16:19 
 

It only works on Demo account, as in Demo account it always win and profit but when turn into a live account. The bot will let you lost 50% of your initial deposit and after that recover 10% of it and lastly lost everything and burst the account. Not sure why the reviews is good. might be fake reviews. Hope this can warns others to avoid this and avoid being scammed as now i believe there is no bot can profit and win unless its a demo account. as the result of the trade is being screenshot but was unable to post.

Philsa86
39
Philsa86 2025.12.13 19:11 
 

FANTASTIC EA!

tasom530
44
tasom530 2025.12.03 11:06 
 

By far the best and most intelligent bot I have ever experienced. A huge compliment to the creator for this sensational work. Thank you so much for making it available for free, Mr. Issam Kassas.

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.28 02:27 
 

This EA is performing better than I expected. Once I optimized my setup, the results became very stable. Appreciate the developer’s effort a lot.

Emanuel533
304
Emanuel533 2025.11.26 05:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

olegkrieger1970 Krieger
116
olegkrieger1970 Krieger 2025.11.24 23:28 
 

★★★★★ Super

Andres Daniel Pabon Perez
488
Andres Daniel Pabon Perez 2025.11.22 20:42 
 

Its a good EA.

Ale G
16
Ale G 2025.11.10 17:23 
 

After testing it positively on a demo, I started it on a real account and actually made some decent money one day. But then, I got literally raped trading gold. Perhaps it's ok to use on ranging markets and more or less stable Forex pairs, but it should definitely be avoided on big news days, and probably it's a NO NO for Gold and other expensive futures. You must always keep an eye on it all the time, because, too often, this EA has the stupid habit of going long at the top of supply and short at the bottom of demand. Therefore, I found myself holding increasingly expensive candles for too long (hoping for the price to bounce back) and/or having to accept big losses. I've enquired with the developer if anything could be adjusted on the settings on my side, but I never got an answer, so communication is one star definitely.

Aprilaves2104
24
Aprilaves2104 2025.11.06 21:04 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

W. Fassbender
503
W. Fassbender 2025.11.03 20:43 
 

Hi, Downloaded this EA today. My first impression is that in more or less sideway markets it gives you good rewards.. The recovering went also well. So I think I keep it! :-) Thank you guys!!

Ответ на отзыв