Trend Catcher EA Pro MT5

Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA.

Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком.

Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора.

Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Trend Catcher обеспечивает стабильное исполнение без перерисовки, перерисовывания сигналов и задержек.

[Руководство пользователя, Рекомендации] и [Тестированные пресеты] — нажмите на ссылки.

Основные стратегии:
Две встроенные стратегии позволяют выбрать ваш стиль:

I. Smart Trend Mode — торгует в одном направлении, следуя импульсу тренда с четкими структурированными входами.
Низкий риск. Высокая точность. Без хеджирования.

II. Dynamic Dual Mode (Агрессивный) — торгует в двух направлениях, используя хеджирующую скальпинговую логику для захвата каждого импульса волатильности рынка.
Максимальная вовлеченность. Полная автоматизация.

Вы можете переключаться между Buy-Only, Sell-Only или обоими режимами, адаптируя советник к своей торговой логике.

Гибридная система управления:
Trend Catcher предоставляет то, чего не дает ни один другой советник — прямое ручное управление прямо с графика.

В один клик:

Закрыть все сделки (C)

Закрыть только прибыльные (L)

Закрыть только убыточные (O)

Закрыть все покупки (S)

Закрыть все продажи (E)

Включить/Выключить автоторговлю одной кнопкой — полная гибкость даже в процессе торговли.
Визуальное отображение прибыли (синий = прибыль, красный = убыток, белый = нейтрально) оставляет вас всегда в контроле.

Почему трейдеры выбирают его:
Двухрежимный алгоритм: трендовый + скальпинг гибрид
Полностью ручная панель управления — без открытия дополнительных окон в терминале
Отображение прибыли в реальном времени (в пунктах)
Без перерисовки / Без задержек / Мгновенное исполнение
Встроенное управление риском и лотом
Работает с любым ECN / низкоспредовым брокером
Идеален для трейдеров, совмещающих логику и автоматизацию

Рекомендуемая настройка:
Символ: EURUSD (протестировано)

Таймфрейм: M1

Тип счета: ECN / Низкий спред / Хеджирование включено

Кредитное плечо: 1:100 – 1:500

Минимальный депозит: $5000

VPS: настоятельно рекомендуется

Trend Catcher EA Pro — это не просто очередной бот — это гибридная торговая интеллектуальная система.
Торгуйте полностью автоматически или берите управление в любой момент.
Стабильный, прозрачный и точно настроенный — для трейдеров, которые знают, что контроль — это главное преимущество.

Отказ от ответственности:
Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском и может быть не подходить для всех инвесторов. Использование торговых роботов, индикаторов или любых автоматизированных систем — включая Trend Catcher EA Pro — не гарантирует прибыль и не защищает от убытков.
Прошлые результаты не являются гарантией будущих.
Используя этот продукт, вы подтверждаете, что полностью несете ответственность за свои торговые решения и их финансовые последствия.
Автор и разработчик не несут ответственности за любые прямые или косвенные потери, возникающие при использовании данного программного обеспечения.
Всегда тестируйте параметры на демо-счете перед реальной торговлей и управляйте рисками ответственно.


Отзывы
HOGJoerch63
539
HOGJoerch63 2025.12.16 17:19 
 

First of all Thank you very much for the FREE EA. I really appriciate it. The EA is quite unique with e.g. the voice confirmation for signals of buing or selling. And I like the design of the EA/Indicator. I can really recommend this EA.

wfney Valencia
111
wfney Valencia 2025.12.09 01:53 
 

I've been using the expert advisor for several days on a demo account and I've found it excellent, very well designed and structured. I hope it can help many people.

Maemoun Soussi Neji
144
Maemoun Soussi Neji 2025.12.03 06:38 
 

This EA is good !! i could configure it like i want and i managed to to have decent gains in M1 EURUSD running on real account, i even tested it on DEMO account first, plus some backtesting of course before its update date and after that . And now i'm trying to minimise the DrawDown to 5% overall, i'm getting there and it's very promising ** i would say it lack some configuration i hope the Dev would put add them in the next update

inicio04051720
24
inicio04051720 2025.12.30 02:22 
 

me gusta el EA lo he probado en cuanta demo y ha funcionado bien aun no he probado todos los parámetros pues algunos al parecer desactivan otros y estoy tratando de entenderlos pero esta funcionando estoy probándolo en real usando el preset oficial de trend catcher usado en bakctests con una cuenta pequeña , me gustaría poder obtener algunos ejemplos por escrito de como cambiar los parámetros y que resultados pueden dar al modificarlos y cual parámetro desactiva o modifica a otro parámetro, el parámetro de tamaño de lote multiplicador , adición de lote sin problema, el modo de beneficio un poco confundido, trailing al activarlo desactiva los otros parámetros o los complementa ?, hasta el momento me parece un buen EA , seguiré probándolo y les comunicare mis resultados

Mahmud Sharif
151
Mahmud Sharif 2025.12.18 23:34 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

HOGJoerch63
539
HOGJoerch63 2025.12.16 17:19 
 

First of all Thank you very much for the FREE EA. I really appriciate it. The EA is quite unique with e.g. the voice confirmation for signals of buing or selling. And I like the design of the EA/Indicator. I can really recommend this EA.

wfney Valencia
111
wfney Valencia 2025.12.09 01:53 
 

I've been using the expert advisor for several days on a demo account and I've found it excellent, very well designed and structured. I hope it can help many people.

Sarita
15
Sarita 2025.12.08 06:57 
 

its not taking trades on EURUSD, everytime gives error. I am using it on vantage and VPS. it says trade disabled (but EA is enabled and migrated to VPS)

Maemoun Soussi Neji
144
Maemoun Soussi Neji 2025.12.03 06:38 
 

This EA is good !! i could configure it like i want and i managed to to have decent gains in M1 EURUSD running on real account, i even tested it on DEMO account first, plus some backtesting of course before its update date and after that . And now i'm trying to minimise the DrawDown to 5% overall, i'm getting there and it's very promising ** i would say it lack some configuration i hope the Dev would put add them in the next update

lika1960
16
lika1960 2025.11.28 17:34 
 

всё ОК !

Darix
29
Darix 2025.11.28 08:12 
 

Da poco scaricato , devo dire BOT fatto veramente bene lo sto provando su conto demo con buoni risultati.

Se continua cosi passo al reale complimenti allo sviluppatore

Mateusz
16
Mateusz 2025.11.27 17:10 
 

Great Product, I've optimized little bit predefined settings to provide lower drawdown, on backtests equity curve is very good and stable - testing it singe 2 days and live tests so far is covering with backtests . Very good EA - hope thanks to this EA i will earn $ for other products, which looks very promising :)

René
429
René 2025.11.26 14:35 
 

Works well on demo since some weeks. I am using the offered hedging set on EURUSD. Interesting strategy, its not a stupid martingale ea. Great work Issam and thank you!

SG Trading
111
SG Trading 2025.11.26 13:48 
 

I have been using this product with the Trendcatcher Indocator and have been profitable by following the signals on the 5m TF. I have optimized this EA and now I have profitable trades there too after optimization. Issam as great products that compliment my trading style perfectly and I have bought two other indicator I am testing out as well. Highly recommend trying this free EA and get the free indicator too! You will not be disappointed!

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.25 00:39 
 

Great robot! With some adjustments I found a profitable configuration. I’m very thankful to the developer , excellent job.

olegkrieger1970 Krieger
116
olegkrieger1970 Krieger 2025.11.24 23:14 
 

★★★★★ Super

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 16:04 
 

good!

Andres Daniel Pabon Perez
488
Andres Daniel Pabon Perez 2025.11.22 03:59 
 

Excellent work i recommend it.

Jon Camilo Rivedal Schibevaag
119
Jon Camilo Rivedal Schibevaag 2025.11.08 10:19 
 

.

Evgeny Belyaev
90988
Evgeny Belyaev 2025.11.06 17:56 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Yassou Kalimera
854
Yassou Kalimera 2025.11.06 10:10 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.11.01 18:55 
 

Hello! Can I use it to trade BTCUSD? Is there a set file to send to me? Thank you!

