Универсальный экспертный советник Smart Universal Expert Adviser предназначен для помощи в вашем торговом опыте, обеспечивая беспрецедентную интеграцию с любым пользовательским индикатором, предоставляющим сигналы на покупку и продажу. Благодаря его уникальной адаптивности этот эксперт позволяет вам полностью раскрыть потенциал ваших пользовательских индикаторов и проводить сделки с точностью и контролем. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация.

Мы добавили встроенный индикатор Trend Breakout Catcher, который является неперерисовывающимся, не возвращающимся назад и не отставающим индикатором. Теперь Trend Breakout Catcher может служить вашим основным индикатором в универсальном экспертном советнике Smart Universal Expert Adviser.





Универсальный экспертный советник Smart Universal Expert Adviser - это многофункциональный инструмент для торговли, разработанный для работы с любым пользовательским индикатором, предоставляющим сигналы на покупку и продажу. Он служит автоматизированным торговым решением, которое может выполнять сделки на основе сигналов, генерируемых пользовательским индикатором. Экспертный советник оснащен различными функциями для управления и контроля торговой среды, включая ручную симуляцию, такие как установка уровней стоп-лосс и тейк-профит, применение трейлинг-стопов и активация функций брейк-ивен для защиты прибыли. Все эти техники могут быть управляемы в настройках панели.





Более того, универсальный экспертный советник Smart Universal Expert Adviser включает ряд фильтров для защиты торгового капитала и оптимизации торговых стратегий. Эти фильтры включают контроль максимального спреда и проскальзывания, избегание торговли во время новостных событий, ограничение количества сделок, совершаемых одновременно, и управление частотой сделок, максимальным лотом, фильтром времени торговли. Кроме того, он включает фильтр максимальной просадки, который прекращает торговлю или даже закрывает все сделки, когда достигается предопределенный уровень просадки, чтобы предотвратить чрезмерные потери.





Предлагая беспрепятственную интеграцию с пользовательскими индикаторами и предоставляя обширные инструменты управления рисками, Универсальный экспертный советник Smart Universal Expert Adviser стремится повысить эффективность и производительность трейдеров, обеспечивая защиту капитала. Обратите внимание, что, хотя экспертный советник может быть ценным инструментом, торговля всегда связана с риском, и важно использовать его ответственно и с соблюдением правил управления рисками.





Это Экспертный советник, который можно высоко настроить, позволяя пользователям определять свою торговую стратегию, управление рисками и предпочтения исполнения сделок, включая различные технические индикаторы и условия торговли. Эта гибкость позволяет трейдерам адаптировать ЭА к различным рыночным условиям и их конкретным торговым целям, вместо того чтобы застрять с одним экспертным советником, у которого нет возможности настройки.





Характеристики:





Интеграция с пользовательскими индикаторами

Инструменты управления рисками

Функции управления сделками

Торговля на основе индикаторов

Автоматизированная торговая система

Универсальный экспертный советник

Поддержка всех таймфреймов и рынков

Использование нескольких аккаунтов

Анализ в реальном времени

Несколько фильтров управления рисками

Фильтры времени торговли

Восстановление после убытков

Восстановление после просадки

Разнообразные стратегии входа и выхода

Тестирование и оптимизация

Стратегии размера позиции



