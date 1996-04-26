Axiom Stats MT4

СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99

AXIOM STATS

Axiom Stats доступен по стартовой цене $99.

После первых 30 покупок цена увеличится до $199.

После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус.

Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа статистики торгового счёта и результатов торговли.

Он считывает данные вашего торгового счёта и превращает их в полный визуальный разбор эффективности, статистики, сделок, рисков, стабильности, просадок и общего состояния счёта — всё в одной удобной панели.

Я создал Axiom Stats, потому что хотел видеть полную историю, стоящую за результатами торгового счёта.

Смотреть только на баланс недостаточно.

Прибыльный счёт всё равно может иметь опасные просадки.

Высокий процент прибыльных сделок может скрывать плохое управление рисками.

Одна крупная сделка может создать впечатление, что весь месяц был успешным.

Стратегия может показывать хороший общий результат, но при этом приносить большую часть убытков по одному инструменту, в определённый день недели или во время конкретной торговой сессии.

Мне была нужна единая панель, которая могла бы читать данные счёта, систематизировать информацию, выявлять сильные и слабые стороны и ясно показывать, что на самом деле стоит за итоговой прибылью или убытком.

Именно в этом заключается идея Axiom Stats.

ЧТО ДЕЛАЕТ AXIOM STATS

Axiom Stats анализирует историю вашего торгового счёта и текущие открытые позиции.

Он организует информацию о счёте на семи отдельных страницах:

Панель

Результативность

Статистика

Анализ

Календарь

Сделки

Риски

Вместо отображения только общей прибыли Axiom Stats помогает понять:

Сколько счёт заработал или потерял

Насколько стабильными были результаты

Какой уровень риска использовался

Насколько глубокими были просадки

Сколько времени занимало восстановление

Какие торговые инструменты принесли лучшие и худшие результаты

Какие сделки были эффективнее — на покупку или на продажу

В какое время счёт показывал лучшие результаты

Являются ли результаты стабильными или зависят от нескольких исключительных сделок

Что в данный момент требует вашего внимания

Цель проста: превратить сложную историю торгового счёта в полезную информацию, которую трейдер сможет понять и использовать.

ПАНЕЛЬ

Панель предоставляет полную сводку по счёту на одной странице.

Она объединяет самую важную информацию, позволяя оценить состояние счёта без необходимости открывать несколько отчётов.

Панель включает:

Пульс счёта

Историю развития счёта

Чистый реализованный результат

Текущую эквити

Максимальную просадку

Прибыльность счёта

Контроль рисков

Стабильность торговли

Качество сделок

Состояние счёта

Текущую позицию

Области, требующие внимания

Сводку торговой активности

Реализованные и плавающие результаты

Количество сделок и краткий обзор счёта

Панель создана для ответа на один важный вопрос:

В каком состоянии находится этот счёт прямо сейчас?

ПУЛЬС СЧЁТА

Пульс счёта — это общая итоговая оценка состояния счёта.

Он анализирует общее состояние счёта и представляет результат в понятной и доступной форме.

В зависимости от данных он может показать, насколько хорошо работает счёт, сохраняет ли он стабильность, находится ли в процессе восстановления или испытывает давление.

Он также предоставляет текстовое объяснение текущего результата, чтобы трейдеру не приходилось смотреть на цифры без контекста.

Пульс счёта не является прогнозом и не гарантирует будущих результатов. Это структурированная интерпретация доступных на данный момент данных счёта.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЧЁТА

История развития счёта визуально показывает, как изменялся счёт в течение выбранного периода.

Она помогает увидеть взаимосвязь между:

Ростом счёта

Прибылями и убытками

Пополнениями и выводами средств

Просадками

Восстановлением

Изменением баланса

Изменением эквити

Вместо оценки счёта только по его итоговой стоимости вы можете увидеть весь путь, который он прошёл до текущего результата.

Это облегчает выявление плавного роста, нестабильных результатов, продолжительных просадок, резких убытков и периодов восстановления.

СОСТОЯНИЕ СЧЁТА

Раздел состояния счёта объединяет несколько важных областей торговой эффективности в единую визуальную оценку.

Он анализирует такие показатели, как:

Прибыльность

Контроль рисков

Стабильность

Качество сделок

Это помогает понять, подкреплены ли результаты счёта здоровой торговой моделью или итоговый результат скрывает серьёзные слабые стороны.

Прибыльный счёт не обязательно является здоровым счётом.

Axiom Stats создан для того, чтобы показать эту разницу.

СТРАНИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Страница результативности показывает, как финансовые результаты счёта изменялись с течением времени.

Она включает показатели, графики и ежемесячную статистику, позволяющие оценить рост и стабильность.

Вы можете анализировать:

Чистую прибыль или убыток

Доходность счёта

Валовую прибыль

Валовой убыток

Средний результат сделки

Фактор прибыли

Математическое ожидание

Лучшие и худшие периоды

Результаты по месяцам

Результаты по годам

Просадку

Восстановление

Качество результатов

Эта страница помогает определить, были ли результаты стабильными, улучшались ли они, ухудшались или сильно зависели от небольшого количества сделок.

СТРАНИЦА СТАТИСТИКИ

Страница статистики предоставляет более глубокий числовой анализ завершённой торговой активности.

Она помогает изучить торговую историю с разных сторон, включая:

Общую торговую статистику

Результаты по инструментам

Результаты покупок и продаж

Продолжительность сделок

Прибыльные сделки

Убыточные сделки

Безубыточные сделки

Распределение результатов

Процентили

Средние и медианные результаты

Торговый объём

Время удержания позиций

Вместо отображения только заработанной суммы страница статистики помогает понять, каким образом был получен этот результат.

СТРАНИЦА АНАЛИЗА

Страница анализа более подробно рассматривает стабильность, серии результатов, восстановление, распределения и скользящие показатели.

Она включает такие расширенные показатели, как:

Прибыльные дни

Прибыльные недели

Средний дневной результат

Дневная волатильность

Лучший день

Худший день

Медианный результат сделки

Стандартное отклонение

25-й процентиль

75-й процентиль

Асимметрия

Выбросы

Текущая серия

Максимальная серия прибыльных сделок

Максимальная серия убыточных сделок

Средняя серия прибыльных сделок

Средняя серия убыточных сделок

Самый продолжительный период восстановления

Скользящий процент прибыльных сделок

Скользящий фактор прибыли

Скользящее математическое ожидание

Скользящий результат торгового цикла

Лучшее окно анализа

Худшее окно анализа

Страница анализа также позволяет изучать результаты по следующим критериям:

Торговый инструмент

Таймфрейм

Час дня

День недели

Продолжительность сделки

Скользящие окна анализа

Эта страница предназначена для трейдеров, которые хотят выйти за пределы базовой статистики и понять структуру и стабильность своих результатов.

СТРАНИЦА КАЛЕНДАРЯ

Страница календаря организует торговые результаты по датам.

Она позволяет изучать результаты в нескольких календарных режимах:

Месяц

Год

День недели

Вы можете просматривать:

Дневную прибыль и убыток

Дневную доходность

Количество сделок

Прибыльные дни

Убыточные дни

Безубыточные дни

Активные и неактивные дни

Ежемесячные сводки

Результаты по дням недели

Подробную информацию по выбранному дню

Календарь облегчает выявление закономерностей, которые сложно заметить в обычной таблице истории счёта.

Например, вы можете обнаружить, что счёт показывает хорошие результаты в определённые периоды, но регулярно теряет деньги в конкретный день недели.

СТРАНИЦА СДЕЛОК

Страница сделок предоставляет подробную информацию о торговой активности, использованной при проведении анализа.

Она включает отдельные режимы для:

Закрытых сделок

Торговых операций

Денежных операций

Открытых позиций

В зависимости от выбранного режима можно просматривать:

Тикет

Торговый инструмент

Направление

Тип сделки

Объём

Время открытия

Время закрытия

Цену открытия

Цену закрытия

Стоп-лосс

Тейк-профит

Комиссию

Своп

Сборы

Другие расходы

Реализованную прибыль или убыток

Плавающую прибыль или убыток

Продолжительность удержания

Магический номер

Подробная таблица позволяет перейти от общей сводки счёта к отдельным сделкам, сформировавшим итоговый результат.

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ

Axiom Stats также отслеживает текущие открытые позиции.

Это позволяет панели различать:

Завершённые результаты

Текущие плавающие результаты

Закрытую торговую активность

Текущую рыночную экспозицию

Раздел текущей позиции помогает понять, что влияет на счёт сейчас, а не только то, что происходило в прошлом.

Axiom Stats не управляет этими позициями и не закрывает их. Он только отображает и анализирует доступную информацию о счёте.

СТРАНИЦА РИСКОВ

Страница рисков сосредоточена на отрицательной стороне результатов счёта.

Она помогает понять, как развивались убытки, насколько они были сконцентрированы и как долго счёт оставался ниже предыдущего максимума.

Страница рисков включает отдельные режимы:

Обзор рисков

Просадка

Концентрация

Она может отображать:

Текущую просадку эквити

Историческую максимальную просадку

Глубину просадки

Денежный размер просадки

Продолжительность просадки

Время нахождения ниже предыдущего максимума

Время восстановления

Фактор восстановления

Серии убыточных сделок

Уровень маржи

Свободную маржу

Концентрацию убытков по инструментам

Валовой убыток

Долю убытков

Крупнейший отдельный убыток

Эпизоды просадки

Статус восстановления

Это помогает оценить не только то, сколько заработал счёт, но и через какие риски и убытки ему пришлось пройти для достижения этого результата.

АНАЛИЗ ПРОСАДКИ

Axiom Stats не рассматривает просадку как одно изолированное число.

Он разбивает каждый эпизод просадки на важные этапы:

Начало

Минимальная точка

Восстановление

Глубина просадки

Денежный убыток

Время ниже предыдущего максимума

Продолжительность восстановления

Текущий статус

Это позволяет намного лучше понять уровень риска счёта.

Два счёта могут иметь одинаковую максимальную просадку, но вести себя совершенно по-разному. Один может восстановиться быстро, а другой оставаться в просадке несколько месяцев.

Axiom Stats помогает увидеть эту разницу.

КОНЦЕНТРАЦИЯ РИСКА

Концентрация риска показывает, не приходится ли слишком большая часть общего убытка счёта на один конкретный рынок или торговый инструмент.

Вы можете анализировать:

Валовой убыток по инструментам

Долю каждого инструмента в общих убытках

Крупнейший отдельный убыток

Вклад каждого инструмента

Рейтинг концентрации

Высокая концентрация может указывать на то, что один инструмент или рынок отвечает за непропорционально большую часть убытков счёта.

Эта информация может помочь трейдеру определить, какие элементы стратегии или торгового поведения требуют особого внимания.

АНАЛИЗ ВЫБРАННОГО ПЕРИОДА

Axiom Stats позволяет анализировать разные периоды вместо обязательной оценки всей истории счёта.

Доступные периоды:

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

С начала года

1 год

Вся история

Выбранный период определяет диапазон дат, используемый для расчёта отображаемой статистики.

Это позволяет сравнивать недавние результаты с долгосрочным поведением счёта.

Например, счёт может оставаться прибыльным за всю историю, но показывать плохие результаты в последние три месяца. Анализ выбранного периода помогает это обнаружить.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Axiom Stats включает демонстрационный режим, позволяющий изучить панель и ознакомиться со всеми её страницами, даже если на подключённом счёте пока недостаточно торговой истории.

Это облегчает изучение интерфейса и понимание работы различных разделов перед анализом полноценного счёта.

Демонстрационные данные чётко отделены от анализа реального счёта и не изменяют фактическую торговую информацию.

ЭКСПОРТ В CSV

Страница сделок включает функцию экспорта в CSV.

Она позволяет экспортировать подробные данные счёта для дальнейшего изучения, хранения или внешнего анализа.

Экспортируемая информация соответствует текущему выбранному режиму и доступной истории счёта.

ВСТРОЕННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Axiom Stats создан как для опытных трейдеров, так и для пользователей, которые только начинают изучать статистику торговых счетов.

Панель содержит подробные объяснения важных элементов.

При наведении курсора на значимую карточку, показатель, заголовок таблицы или значение Axiom Stats объясняет:

Что означает эта информация

Почему она важна

Как её обычно следует интерпретировать

Это делает расширенную статистику счёта более доступной и избавляет пользователя от необходимости самостоятельно изучать каждый финансовый термин.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Профессиональная панель статистики торгового счёта

Семь полноценных страниц анализа

Итоговая оценка «Пульс счёта»

Визуализация истории развития счёта

Оценка состояния счёта

Мониторинг текущих позиций

Система «Требует внимания»

Анализ баланса и эквити

Реализованная и плавающая прибыль или убыток

Анализ доходности

Анализ прибыльности

Анализ просадок и восстановления

Фактор прибыли

Математическое ожидание

Анализ процента прибыльных сделок

Средние и медианные результаты сделок

Распределение результатов сделок

Анализ процентилей

Дневная и недельная стабильность

Анализ серий прибыльных и убыточных сделок

Анализ скользящих результатов

Результаты по торговым инструментам

Результаты по направлениям

Анализ по таймфреймам

Анализ по часам дня

Анализ по дням недели

Анализ продолжительности сделок

Месячные и годовые результаты

Торговый календарь

История закрытых сделок

История торговых операций

Пополнения и выводы средств

Таблица открытых позиций

Анализ комиссий, свопов, сборов и других расходов

Обзор рисков

Таблица эпизодов просадки

Концентрация убытков по инструментам

Информация об уровне и свободной марже

Несколько фильтров периода

Экспорт в CSV

Демонстрационный режим

Полный и компактный режимы панели

Понятные объяснения для начинающих

Адаптивный дизайн панели

ДЛЯ КОГО СОЗДАН ЭТОТ ПРОДУКТ

Axiom Stats предназначен для трейдеров, которые хотят понимать состояние своего счёта глубже, чем просто итоговый баланс.

Он будет полезен для:

Трейдеров рынка Forex

Трейдеров, торгующих золотом

Трейдеров, торгующих индексами

Трейдеров, торгующих CFD на криптовалюты

Ручных трейдеров

Алгоритмических трейдеров

Разработчиков торговых роботов

Тестировщиков стратегий

Трейдеров проп-компаний

Поставщиков торговых сигналов

Управляющих счетами

Трейдеров, оценивающих новую систему

Трейдеров, стремящихся повысить стабильность

Трейдеров, желающих выявить скрытые риски

Трейдеров, которым нужна профессиональная панель анализа результатов

ЧЕМ AXIOM STATS НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Axiom Stats не является торговым роботом.

Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.

Он не копирует сделки.

Он не предоставляет сигналы на покупку или продажу.

Он не гарантирует прибыльность.

Он не исправляет убыточную торговую стратегию.

Он не заменяет управление рисками или профессиональную финансовую оценку.

Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа счёта и поддержки принятия решений, созданный для более ясного понимания торговых результатов.

ПОЧЕМУ AXIOM STATS ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ

Большинство инструментов для работы с историей счёта показывают список сделок и итоговую прибыль или убыток.

Axiom Stats отличается тем, что превращает эту историю в полную картину состояния счёта.

Он объединяет:

Результативность

Статистику

Стабильность

Календарные закономерности

Отдельные сделки

Текущие позиции

Просадки

Восстановление

Концентрацию рисков

Состояние счёта

Он не просто показывает, сколько заработал счёт.

Он помогает понять, как был получен результат, какой риск для этого потребовался, где находятся слабые стороны и что может требовать внимания.

Это не просто выписка по счёту.

Это полноценная панель анализа торгового счёта.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Добавьте Axiom Stats на любой график. Позвольте ему считать доступную историю счёта. Выберите период, который хотите проанализировать. Начните с панели и изучите Пульс счёта. Используйте Историю развития счёта, чтобы понять, как изменялся счёт. Откройте страницу результативности для анализа финансовых результатов во времени. Используйте страницы статистики и анализа для более глубокого изучения результатов. Проверьте календарь для выявления закономерностей по датам. Откройте страницу сделок, чтобы изучить отдельные операции и позиции. Используйте страницу рисков для анализа просадок, восстановления и концентрации убытков. Наводите курсор на важные элементы, когда вам требуется объяснение. При необходимости экспортируйте информацию о сделках в CSV.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Полное руководство пользователя в формате PDF будет доступно по ссылке в документации продукта.

В руководстве объясняются:

Установка

Навигация по панели

Пульс счёта

История развития счёта

Состояние счёта

Анализ результативности

Статистические показатели

Разделы страницы анализа

Календарные режимы

Сделки и позиции

Анализ рисков

Эпизоды просадки

Концентрация рисков

Выбор периода

Демонстрационный режим

Экспорт в CSV

Встроенные объяснения

Рекомендуемый рабочий процесс

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Axiom Stats — это индикатор для анализа счёта и поддержки принятия решений.

Прошлые торговые результаты не гарантируют будущую прибыльность.

Статистику всегда следует интерпретировать с учётом контекста. Высокий процент прибыльных сделок, высокая доходность или прибыльный период не означают автоматически, что счёт или стратегия являются безопасными.

Всегда сочетайте представленную информацию с собственным анализом, торговым планом и правилами управления рисками.

СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Во время запуска Axiom Stats доступен по цене $99.

После первых 30 покупок цена увеличится до $199.

После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус.

Если вы хотите приобрести Axiom Stats по стартовой цене, сделайте это до завершения первых 30 покупок.