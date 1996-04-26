Axiom Stats MT4

AXIOM STATS

СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99

Axiom Stats доступен по стартовой цене $99.

После первых 30 покупок цена увеличится до $199.

После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус.

Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа статистики торгового счёта и результатов торговли.

Он считывает данные вашего торгового счёта и превращает их в полный визуальный разбор эффективности, статистики, сделок, рисков, стабильности, просадок и общего состояния счёта — всё в одной удобной панели.

Я создал Axiom Stats, потому что хотел видеть полную историю, стоящую за результатами торгового счёта.

Смотреть только на баланс недостаточно.

Прибыльный счёт всё равно может иметь опасные просадки.

Высокий процент прибыльных сделок может скрывать плохое управление рисками.

Одна крупная сделка может создать впечатление, что весь месяц был успешным.

Стратегия может показывать хороший общий результат, но при этом приносить большую часть убытков по одному инструменту, в определённый день недели или во время конкретной торговой сессии.

Мне была нужна единая панель, которая могла бы читать данные счёта, систематизировать информацию, выявлять сильные и слабые стороны и ясно показывать, что на самом деле стоит за итоговой прибылью или убытком.

Именно в этом заключается идея Axiom Stats.

ЧТО ДЕЛАЕТ AXIOM STATS

Axiom Stats анализирует историю вашего торгового счёта и текущие открытые позиции.

Он организует информацию о счёте на семи отдельных страницах:

  • Панель

  • Результативность

  • Статистика

  • Анализ

  • Календарь

  • Сделки

  • Риски

Вместо отображения только общей прибыли Axiom Stats помогает понять:

  • Сколько счёт заработал или потерял

  • Насколько стабильными были результаты

  • Какой уровень риска использовался

  • Насколько глубокими были просадки

  • Сколько времени занимало восстановление

  • Какие торговые инструменты принесли лучшие и худшие результаты

  • Какие сделки были эффективнее — на покупку или на продажу

  • В какое время счёт показывал лучшие результаты

  • Являются ли результаты стабильными или зависят от нескольких исключительных сделок

  • Что в данный момент требует вашего внимания

Цель проста: превратить сложную историю торгового счёта в полезную информацию, которую трейдер сможет понять и использовать.

ПАНЕЛЬ

Панель предоставляет полную сводку по счёту на одной странице.

Она объединяет самую важную информацию, позволяя оценить состояние счёта без необходимости открывать несколько отчётов.

Панель включает:

  • Пульс счёта

  • Историю развития счёта

  • Чистый реализованный результат

  • Текущую эквити

  • Максимальную просадку

  • Прибыльность счёта

  • Контроль рисков

  • Стабильность торговли

  • Качество сделок

  • Состояние счёта

  • Текущую позицию

  • Области, требующие внимания

  • Сводку торговой активности

  • Реализованные и плавающие результаты

  • Количество сделок и краткий обзор счёта

Панель создана для ответа на один важный вопрос:

В каком состоянии находится этот счёт прямо сейчас?

ПУЛЬС СЧЁТА

Пульс счёта — это общая итоговая оценка состояния счёта.

Он анализирует общее состояние счёта и представляет результат в понятной и доступной форме.

В зависимости от данных он может показать, насколько хорошо работает счёт, сохраняет ли он стабильность, находится ли в процессе восстановления или испытывает давление.

Он также предоставляет текстовое объяснение текущего результата, чтобы трейдеру не приходилось смотреть на цифры без контекста.

Пульс счёта не является прогнозом и не гарантирует будущих результатов. Это структурированная интерпретация доступных на данный момент данных счёта.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЧЁТА

История развития счёта визуально показывает, как изменялся счёт в течение выбранного периода.

Она помогает увидеть взаимосвязь между:

  • Ростом счёта

  • Прибылями и убытками

  • Пополнениями и выводами средств

  • Просадками

  • Восстановлением

  • Изменением баланса

  • Изменением эквити

Вместо оценки счёта только по его итоговой стоимости вы можете увидеть весь путь, который он прошёл до текущего результата.

Это облегчает выявление плавного роста, нестабильных результатов, продолжительных просадок, резких убытков и периодов восстановления.

СОСТОЯНИЕ СЧЁТА

Раздел состояния счёта объединяет несколько важных областей торговой эффективности в единую визуальную оценку.

Он анализирует такие показатели, как:

  • Прибыльность

  • Контроль рисков

  • Стабильность

  • Качество сделок

Это помогает понять, подкреплены ли результаты счёта здоровой торговой моделью или итоговый результат скрывает серьёзные слабые стороны.

Прибыльный счёт не обязательно является здоровым счётом.

Axiom Stats создан для того, чтобы показать эту разницу.

СТРАНИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Страница результативности показывает, как финансовые результаты счёта изменялись с течением времени.

Она включает показатели, графики и ежемесячную статистику, позволяющие оценить рост и стабильность.

Вы можете анализировать:

  • Чистую прибыль или убыток

  • Доходность счёта

  • Валовую прибыль

  • Валовой убыток

  • Средний результат сделки

  • Фактор прибыли

  • Математическое ожидание

  • Лучшие и худшие периоды

  • Результаты по месяцам

  • Результаты по годам

  • Просадку

  • Восстановление

  • Качество результатов

Эта страница помогает определить, были ли результаты стабильными, улучшались ли они, ухудшались или сильно зависели от небольшого количества сделок.

СТРАНИЦА СТАТИСТИКИ

Страница статистики предоставляет более глубокий числовой анализ завершённой торговой активности.

Она помогает изучить торговую историю с разных сторон, включая:

  • Общую торговую статистику

  • Результаты по инструментам

  • Результаты покупок и продаж

  • Продолжительность сделок

  • Прибыльные сделки

  • Убыточные сделки

  • Безубыточные сделки

  • Распределение результатов

  • Процентили

  • Средние и медианные результаты

  • Торговый объём

  • Время удержания позиций

Вместо отображения только заработанной суммы страница статистики помогает понять, каким образом был получен этот результат.

СТРАНИЦА АНАЛИЗА

Страница анализа более подробно рассматривает стабильность, серии результатов, восстановление, распределения и скользящие показатели.

Она включает такие расширенные показатели, как:

  • Прибыльные дни

  • Прибыльные недели

  • Средний дневной результат

  • Дневная волатильность

  • Лучший день

  • Худший день

  • Медианный результат сделки

  • Стандартное отклонение

  • 25-й процентиль

  • 75-й процентиль

  • Асимметрия

  • Выбросы

  • Текущая серия

  • Максимальная серия прибыльных сделок

  • Максимальная серия убыточных сделок

  • Средняя серия прибыльных сделок

  • Средняя серия убыточных сделок

  • Самый продолжительный период восстановления

  • Скользящий процент прибыльных сделок

  • Скользящий фактор прибыли

  • Скользящее математическое ожидание

  • Скользящий результат торгового цикла

  • Лучшее окно анализа

  • Худшее окно анализа

Страница анализа также позволяет изучать результаты по следующим критериям:

  • Торговый инструмент

  • Таймфрейм

  • Час дня

  • День недели

  • Продолжительность сделки

  • Скользящие окна анализа

Эта страница предназначена для трейдеров, которые хотят выйти за пределы базовой статистики и понять структуру и стабильность своих результатов.

СТРАНИЦА КАЛЕНДАРЯ

Страница календаря организует торговые результаты по датам.

Она позволяет изучать результаты в нескольких календарных режимах:

  • Месяц

  • Год

  • День недели

Вы можете просматривать:

  • Дневную прибыль и убыток

  • Дневную доходность

  • Количество сделок

  • Прибыльные дни

  • Убыточные дни

  • Безубыточные дни

  • Активные и неактивные дни

  • Ежемесячные сводки

  • Результаты по дням недели

  • Подробную информацию по выбранному дню

Календарь облегчает выявление закономерностей, которые сложно заметить в обычной таблице истории счёта.

Например, вы можете обнаружить, что счёт показывает хорошие результаты в определённые периоды, но регулярно теряет деньги в конкретный день недели.

СТРАНИЦА СДЕЛОК

Страница сделок предоставляет подробную информацию о торговой активности, использованной при проведении анализа.

Она включает отдельные режимы для:

  • Закрытых сделок

  • Торговых операций

  • Денежных операций

  • Открытых позиций

В зависимости от выбранного режима можно просматривать:

  • Тикет

  • Торговый инструмент

  • Направление

  • Тип сделки

  • Объём

  • Время открытия

  • Время закрытия

  • Цену открытия

  • Цену закрытия

  • Стоп-лосс

  • Тейк-профит

  • Комиссию

  • Своп

  • Сборы

  • Другие расходы

  • Реализованную прибыль или убыток

  • Плавающую прибыль или убыток

  • Продолжительность удержания

  • Магический номер

Подробная таблица позволяет перейти от общей сводки счёта к отдельным сделкам, сформировавшим итоговый результат.

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ

Axiom Stats также отслеживает текущие открытые позиции.

Это позволяет панели различать:

  • Завершённые результаты

  • Текущие плавающие результаты

  • Закрытую торговую активность

  • Текущую рыночную экспозицию

Раздел текущей позиции помогает понять, что влияет на счёт сейчас, а не только то, что происходило в прошлом.

Axiom Stats не управляет этими позициями и не закрывает их. Он только отображает и анализирует доступную информацию о счёте.

СТРАНИЦА РИСКОВ

Страница рисков сосредоточена на отрицательной стороне результатов счёта.

Она помогает понять, как развивались убытки, насколько они были сконцентрированы и как долго счёт оставался ниже предыдущего максимума.

Страница рисков включает отдельные режимы:

  • Обзор рисков

  • Просадка

  • Концентрация

Она может отображать:

  • Текущую просадку эквити

  • Историческую максимальную просадку

  • Глубину просадки

  • Денежный размер просадки

  • Продолжительность просадки

  • Время нахождения ниже предыдущего максимума

  • Время восстановления

  • Фактор восстановления

  • Серии убыточных сделок

  • Уровень маржи

  • Свободную маржу

  • Концентрацию убытков по инструментам

  • Валовой убыток

  • Долю убытков

  • Крупнейший отдельный убыток

  • Эпизоды просадки

  • Статус восстановления

Это помогает оценить не только то, сколько заработал счёт, но и через какие риски и убытки ему пришлось пройти для достижения этого результата.

АНАЛИЗ ПРОСАДКИ

Axiom Stats не рассматривает просадку как одно изолированное число.

Он разбивает каждый эпизод просадки на важные этапы:

  • Начало

  • Минимальная точка

  • Восстановление

  • Глубина просадки

  • Денежный убыток

  • Время ниже предыдущего максимума

  • Продолжительность восстановления

  • Текущий статус

Это позволяет намного лучше понять уровень риска счёта.

Два счёта могут иметь одинаковую максимальную просадку, но вести себя совершенно по-разному. Один может восстановиться быстро, а другой оставаться в просадке несколько месяцев.

Axiom Stats помогает увидеть эту разницу.

КОНЦЕНТРАЦИЯ РИСКА

Концентрация риска показывает, не приходится ли слишком большая часть общего убытка счёта на один конкретный рынок или торговый инструмент.

Вы можете анализировать:

  • Валовой убыток по инструментам

  • Долю каждого инструмента в общих убытках

  • Крупнейший отдельный убыток

  • Вклад каждого инструмента

  • Рейтинг концентрации

Высокая концентрация может указывать на то, что один инструмент или рынок отвечает за непропорционально большую часть убытков счёта.

Эта информация может помочь трейдеру определить, какие элементы стратегии или торгового поведения требуют особого внимания.

АНАЛИЗ ВЫБРАННОГО ПЕРИОДА

Axiom Stats позволяет анализировать разные периоды вместо обязательной оценки всей истории счёта.

Доступные периоды:

  • 1 месяц

  • 3 месяца

  • 6 месяцев

  • С начала года

  • 1 год

  • Вся история

Выбранный период определяет диапазон дат, используемый для расчёта отображаемой статистики.

Это позволяет сравнивать недавние результаты с долгосрочным поведением счёта.

Например, счёт может оставаться прибыльным за всю историю, но показывать плохие результаты в последние три месяца. Анализ выбранного периода помогает это обнаружить.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Axiom Stats включает демонстрационный режим, позволяющий изучить панель и ознакомиться со всеми её страницами, даже если на подключённом счёте пока недостаточно торговой истории.

Это облегчает изучение интерфейса и понимание работы различных разделов перед анализом полноценного счёта.

Демонстрационные данные чётко отделены от анализа реального счёта и не изменяют фактическую торговую информацию.

ЭКСПОРТ В CSV

Страница сделок включает функцию экспорта в CSV.

Она позволяет экспортировать подробные данные счёта для дальнейшего изучения, хранения или внешнего анализа.

Экспортируемая информация соответствует текущему выбранному режиму и доступной истории счёта.

ВСТРОЕННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Axiom Stats создан как для опытных трейдеров, так и для пользователей, которые только начинают изучать статистику торговых счетов.

Панель содержит подробные объяснения важных элементов.

При наведении курсора на значимую карточку, показатель, заголовок таблицы или значение Axiom Stats объясняет:

  • Что означает эта информация

  • Почему она важна

  • Как её обычно следует интерпретировать

Это делает расширенную статистику счёта более доступной и избавляет пользователя от необходимости самостоятельно изучать каждый финансовый термин.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Профессиональная панель статистики торгового счёта

  • Семь полноценных страниц анализа

  • Итоговая оценка «Пульс счёта»

  • Визуализация истории развития счёта

  • Оценка состояния счёта

  • Мониторинг текущих позиций

  • Система «Требует внимания»

  • Анализ баланса и эквити

  • Реализованная и плавающая прибыль или убыток

  • Анализ доходности

  • Анализ прибыльности

  • Анализ просадок и восстановления

  • Фактор прибыли

  • Математическое ожидание

  • Анализ процента прибыльных сделок

  • Средние и медианные результаты сделок

  • Распределение результатов сделок

  • Анализ процентилей

  • Дневная и недельная стабильность

  • Анализ серий прибыльных и убыточных сделок

  • Анализ скользящих результатов

  • Результаты по торговым инструментам

  • Результаты по направлениям

  • Анализ по таймфреймам

  • Анализ по часам дня

  • Анализ по дням недели

  • Анализ продолжительности сделок

  • Месячные и годовые результаты

  • Торговый календарь

  • История закрытых сделок

  • История торговых операций

  • Пополнения и выводы средств

  • Таблица открытых позиций

  • Анализ комиссий, свопов, сборов и других расходов

  • Обзор рисков

  • Таблица эпизодов просадки

  • Концентрация убытков по инструментам

  • Информация об уровне и свободной марже

  • Несколько фильтров периода

  • Экспорт в CSV

  • Демонстрационный режим

  • Полный и компактный режимы панели

  • Понятные объяснения для начинающих

  • Адаптивный дизайн панели

ДЛЯ КОГО СОЗДАН ЭТОТ ПРОДУКТ

Axiom Stats предназначен для трейдеров, которые хотят понимать состояние своего счёта глубже, чем просто итоговый баланс.

Он будет полезен для:

  • Трейдеров рынка Forex

  • Трейдеров, торгующих золотом

  • Трейдеров, торгующих индексами

  • Трейдеров, торгующих CFD на криптовалюты

  • Ручных трейдеров

  • Алгоритмических трейдеров

  • Разработчиков торговых роботов

  • Тестировщиков стратегий

  • Трейдеров проп-компаний

  • Поставщиков торговых сигналов

  • Управляющих счетами

  • Трейдеров, оценивающих новую систему

  • Трейдеров, стремящихся повысить стабильность

  • Трейдеров, желающих выявить скрытые риски

  • Трейдеров, которым нужна профессиональная панель анализа результатов

ЧЕМ AXIOM STATS НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Axiom Stats не является торговым роботом.

Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.

Он не копирует сделки.

Он не предоставляет сигналы на покупку или продажу.

Он не гарантирует прибыльность.

Он не исправляет убыточную торговую стратегию.

Он не заменяет управление рисками или профессиональную финансовую оценку.

Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа счёта и поддержки принятия решений, созданный для более ясного понимания торговых результатов.

ПОЧЕМУ AXIOM STATS ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ

Большинство инструментов для работы с историей счёта показывают список сделок и итоговую прибыль или убыток.

Axiom Stats отличается тем, что превращает эту историю в полную картину состояния счёта.

Он объединяет:

  • Результативность

  • Статистику

  • Стабильность

  • Календарные закономерности

  • Отдельные сделки

  • Текущие позиции

  • Просадки

  • Восстановление

  • Концентрацию рисков

  • Состояние счёта

Он не просто показывает, сколько заработал счёт.

Он помогает понять, как был получен результат, какой риск для этого потребовался, где находятся слабые стороны и что может требовать внимания.

Это не просто выписка по счёту.

Это полноценная панель анализа торгового счёта.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

  1. Добавьте Axiom Stats на любой график.

  2. Позвольте ему считать доступную историю счёта.

  3. Выберите период, который хотите проанализировать.

  4. Начните с панели и изучите Пульс счёта.

  5. Используйте Историю развития счёта, чтобы понять, как изменялся счёт.

  6. Откройте страницу результативности для анализа финансовых результатов во времени.

  7. Используйте страницы статистики и анализа для более глубокого изучения результатов.

  8. Проверьте календарь для выявления закономерностей по датам.

  9. Откройте страницу сделок, чтобы изучить отдельные операции и позиции.

  10. Используйте страницу рисков для анализа просадок, восстановления и концентрации убытков.

  11. Наводите курсор на важные элементы, когда вам требуется объяснение.

  12. При необходимости экспортируйте информацию о сделках в CSV.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Полное руководство пользователя в формате PDF будет доступно по ссылке в документации продукта.

В руководстве объясняются:

  • Установка

  • Навигация по панели

  • Пульс счёта

  • История развития счёта

  • Состояние счёта

  • Анализ результативности

  • Статистические показатели

  • Разделы страницы анализа

  • Календарные режимы

  • Сделки и позиции

  • Анализ рисков

  • Эпизоды просадки

  • Концентрация рисков

  • Выбор периода

  • Демонстрационный режим

  • Экспорт в CSV

  • Встроенные объяснения

  • Рекомендуемый рабочий процесс

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Axiom Stats — это индикатор для анализа счёта и поддержки принятия решений.

Прошлые торговые результаты не гарантируют будущую прибыльность.

Статистику всегда следует интерпретировать с учётом контекста. Высокий процент прибыльных сделок, высокая доходность или прибыльный период не означают автоматически, что счёт или стратегия являются безопасными.

Всегда сочетайте представленную информацию с собственным анализом, торговым планом и правилами управления рисками.

СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Во время запуска Axiom Stats доступен по цене $99.

После первых 30 покупок цена увеличится до $199.

После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус.

Если вы хотите приобрести Axiom Stats по стартовой цене, сделайте это до завершения первых 30 покупок.


Рекомендуем также
Volume Profile Sniper
Vadim Verkhovtsev
Индикаторы
Volume Profile Sniper v11.1 -комплексный инструмент для анализа рынка и профессиональный подход к торговле Volume Profile Sniper v11.1 объединяет более 15 ключевых фильтров в одном индикаторе, предоставляя чёткие сигналы на основе комплексной оценки рыночной ситуации. Основные возможности Анализ объёмного дисбаланса   – алгоритм вычисляет долю покупателей и продавцов в каждой свече, сигнализируя о преобладании одной из сторон (настраиваемый порог от 50% до 90%). Многоуровневая фильтрация сигн
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Индикаторы
Индикатор TMA AI Bands основан на Треугольной скользящей средней (TMA) с динамическими верхними и нижними полосами и четкими стрелками покупки/продажи, нанесенными непосредственно на график. Он оснащен интегрированным ИИ для адаптивной оптимизации и гарантирует отсутствие перерисовки, предоставляя точные сигналы разворота при касании цены полос. * Пары: работает со всеми валютными парами * Рекомендуемые таймфреймы: D1 / W1 / MN * Настраиваемые внешние переменные:   * TimeFrame – период расч
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
Индикаторы
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Индикаторы
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Simply The Best Pro
Szymon Palczynski
5 (1)
Индикаторы
This indicator displays the histogram and arrows on chart. When Simple The Best Pro are placed on a chart, they identify the trend.  The color of may be blue or red. The blue color stands for upside moves and the red color stands for downside trends. The indicator offers to set Stop Loss (SL) and  Take Profit (TP)  setting. The default value is ATR. Indicator has automatic optimization. The STB is a unique indicator that shows the tendency (button Bars) of a particular signals. The STB tells us
Market voleum profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The Market Profile & Volume Profile Indicator is a powerful technical analysis tool designed to visualize market activity and price distribution over specific timeframes. Unlike standard technical indicators that focus solely on price over time, th
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Индикаторы
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Price Magnets
Ivan Simonika
Индикаторы
Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Индикаторы
Ключевые Особенности  Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.  Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориентир
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
MR Volume Profile 4
Sergey Khramchenkov
Индикаторы
Индикатор "MR Volume Profile 4" — это графический инструмент, отображающий объем торгов на разных ценовых уровнях, а не во временных интервалах. Ключевым понятием в профиле объема является контрольная точка (POC) — ценовой уровень с наибольшим объемом торгов за сессию или временной диапазон. В то время как такие инструменты, как VWAP или OBV , показывают тренды объема, индикатор "MR Volume Profile 4" предоставляет подробную информацию о том, где происходит наибольшая рыночная активность на конкр
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Индикаторы
Индикатор анализирует изменение минимальных и максимальных цен предыдущих баров фиксируя вход больших игроков. В случае роста изменения (дельты) на график выводится сигнал в виде стрелки. При этом осуществляется виртуальная торговля на истории. В случае повторения сигнала осуществляется наращивание позиций (доливка). При этом лот позиций может отличатся. Результаты виртуальной торговли в виде потерь/убытков, прибыльности, просадки и линий сделок выводятся на график цены и в поле комментария. Па
Profile Map
Dmitriy Sapegin
5 (12)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) помогает трейдеру распознать поведение крупных игроков на рынке и обозначить зоны их интересов. Ключевая особенность - это отображение в понятном графическом формате диапазона ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание расположения области накопления объема может помочь трейдерам увеличить вероятность на успех. При этом данный инструмент может служить как самостоятельной системой, так и использоваться в сочетании с другими индикаторами и система
MFI Flat Detector mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "MFI FLAT Detector" — эффективный вспомогательный инструмент в торговле! Без перерисовки. Предлагаю вам улучшить ваши торговые методы с помощью этого замечательного индикатора для MT4. - Индикатор показывает зоны плоского рынка на графике. Он имеет параметр "Чувствительность к плоскому рынку", который отвечает за обнаружение плоских зон. - "MFI FLAT Detector" очень полезен для обнаружения дивергенций и отлично сочетается с Price Action. - Вы можете использовать его в сист
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекупл
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Индикаторы
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Magneto Volume Trigger
Vladimir Blednov
Индикаторы
Индикатор Magneto Volume Trigger предназначен для определения подтвержденного свечным паттерном объема и прогнозирования тенденции тренда. Настройка и работа с индикатором На расчет значений влияют два параметра - Period и Gate . Чем меньше значение Gate , тем больше чувствительность индикатора. Period позволяет сделать выборку данных по указанному количеству свечей. Чем меньше значение Period , тем больше индикатор адаптирован под текущее состояние рынка. В окне индикатора можно отслеживать пр
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Индикаторы
Рынок несправедлив, хотя бы потому, что всего лишь 10% игроков управляют 90% капитала. У рядового трейдера мало шансов, чтобы противостоять этим «хищникам». Но выход есть, необходимо всего лишь перейти на другую сторону, необходимо находиться в числе этих 10% «акул», научиться распознавать их намерения и двигаться вместе с ними. Объем - это единственный опережающий фактор, который безупречно работает на любом периоде и любом торговом инструменте. Сначала зарождается и накапливается объем, и толь
MCP Touch system
Anton Iudakov
Индикаторы
Мультивалютный индикатор в формате таблицы. Сигналы появляются с подтверждением, не перерисовывает.  Индикатор работает на текущем (открытом) таймфрейме. Уведомления приходят по открытому инструменту.  Стратегия включает: касание ценой скользящей средней в направлении тренда, а также  неординарный перерасчет классического индикатора ADX для определения тренда как дополнительной фильтрации входов. Входы отображаются на графике в виде стрелок и, как было уже сказано выше, стрелки не перерисовывают
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Индикаторы
Усовершенствованная версия бесплатного индикатора HMA Trend (для MetaTrader 4) , с возможностью статистического анализа. HMA Trend - трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда. Главные отличия от бесплатного варианта: Возможность предсказать вероятность разворота тренда с помощью анализа исторических данных; Постро
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
С этим продуктом покупают
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
Индикатор точно показывает точки разворота и зоны возврата цены, где входят крупные игроки . Вы видите, где формируется новый тренд, и принимаете решения с максимальной точностью, держа контроль над каждой сделкой. VERSION MT5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  TREND LINES PRO Что показывает индикатор: Разворотные конструкции и разворотные уровни с активацией в начале нового тренда. Отображение уровней  TAKE PROFIT  и  STOP LOSS  с минимальным соотношением
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
Другие продукты этого автора
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.43 (37)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.33 (18)
Эксперты
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Universal Expert Adviser сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $399 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Smart Universal Expert Advisor — это премиальный инструмент автоматизации, созданный для превращения сигналов пользовательских индикаторов в автоматически
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.6 (121)
Индикаторы
Блоки ордеров спроса и предложения: Индикатор "Блоки ордеров спроса и предложения" - это сложный инструмент, основанный на концепциях умного денег, фундаментальных для технического анализа рынка Форекс. Он направлен на выявление зон спроса и предложения, ключевых областей, где институциональные трейдеры оставляют значительные следы. Зона предложения, указывающая на ордера на продажу, и зона спроса, указывающая на ордера на покупку, помогают трейдерам предвидеть потенциальные развороты или заме
FREE
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.64 (156)
Индикаторы
Индикатор Trend Catcher: Стратегия Trend Catcher с индикатором оповещения — это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он включает динамическую стратегию Trend Catcher, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального отображения направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в определении тренда, сигна
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.35 (48)
Индикаторы
Поиск уровней поддержки и сопротивления: Поиск уровней поддержки и сопротивления - это передовой инструмент, разработанный для улучшения технического анализа в торговле. С динамическими уровнями поддержки и сопротивления он адаптируется в реальном времени по мере раскрытия новых ключевых точек на графике, обеспечивая динамичный и отзывчивый анализ. Его уникальная возможность работы с несколькими временными рамками позволяет пользователям отображать уровни поддержки и сопротивления с разных вре
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.69 (51)
Утилиты
Инструмент торговой позиции и бэктестирования: Инструмент торговой позиции и бэктестирования, также известный как "Инструмент соотношения риска и вознаграждения", представляет собой всесторонний и инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашего технического анализа и торговых стратегий. Инструмент риска представляет собой всестороннее и удобное решение для эффективного управления рисками на рынке форекс. С возможностью предварительного просмотра торговых позиций, включая цену входа
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.77 (57)
Индикаторы
Индикатор Времени Торговых Сессий: Индикатор "Время Торговых Сессий" - это мощный инструмент технического анализа, разработанный для улучшения вашего понимания различных торговых сессий на рынке Форекс. Этот индикатор интегрируется без проблем и предоставляет важную информацию о времени открытия и закрытия основных сессий, включая Токио, Лондон и Нью-Йорк. С автоматической настройкой часового пояса он обслуживает трейдеров по всему миру, помогая им оптимизировать свои торговые графики для пери
FREE
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
3.83 (24)
Эксперты
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса. Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях. Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок. [Руководство пользователя | Рекоме
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
5 (4)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.57 (14)
Эксперты
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса. Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях. Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок. [Руководство пользователя | Рекоме
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (30)
Индикаторы
Блоки ордеров спроса и предложения: Индикатор "Блоки ордеров спроса и предложения" - это сложный инструмент, основанный на концепциях умного денег, фундаментальных для технического анализа рынка Форекс. Он направлен на выявление зон спроса и предложения, ключевых областей, где институциональные трейдеры оставляют значительные следы. Зона предложения, указывающая на ордера на продажу, и зона спроса, указывающая на ордера на покупку, помогают трейдерам предвидеть потенциальные развороты или заме
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.8 (15)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.69 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Catcher: Стратегия Trend Catcher с индикатором оповещения — это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он включает динамическую стратегию Trend Catcher, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального отображения направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в определении тренда, сигна
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Индикаторы
Индикатор Времени Торговых Сессий: Индикатор "Время Торговых Сессий" - это мощный инструмент технического анализа, разработанный для улучшения вашего понимания различных торговых сессий на рынке Форекс. Этот индикатор интегрируется без проблем и предоставляет важную информацию о времени открытия и закрытия основных сессий, включая Токио, Лондон и Нью-Йорк. С автоматической настройкой часового пояса он обслуживает трейдеров по всему миру, помогая им оптимизировать свои торговые графики для пери
FREE
Axiom Matrix MT4
Issam Kassas
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.83 (29)
Индикаторы
Поиск уровней поддержки и сопротивления: Поиск уровней поддержки и сопротивления - это передовой инструмент, разработанный для улучшения технического анализа в торговле. С динамическими уровнями поддержки и сопротивления он адаптируется в реальном времени по мере раскрытия новых ключевых точек на графике, обеспечивая динамичный и отзывчивый анализ. Его уникальная возможность работы с несколькими временными рамками позволяет пользователям отображать уровни поддержки и сопротивления с разных вре
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.92 (13)
Утилиты
Инструмент торговой позиции и бэктестирования: Инструмент торговой позиции и бэктестирования, также известный как "Инструмент соотношения риска и вознаграждения", представляет собой всесторонний и инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашего технического анализа и торговых стратегий. Инструмент риска представляет собой всестороннее и удобное решение для эффективного управления рисками на рынке форекс. С возможностью предварительного просмотра торговых позиций, включая цену входа
FREE
Axiom Draw
Issam Kassas
Индикаторы
Axiom Draw Стартовые цены Сейчас Axiom Draw доступен по следующим стартовым ценам: Аренда на один месяц: $30 Бессрочная лицензия: $99 После следующих 30 покупок цена бессрочной лицензии повысится до $199. Специальное стартовое предложение После покупки бессрочной лицензии Axiom Draw отправьте мне личное сообщение, чтобы бесплатно получить Smart Universal Expert Advisor. Axiom Draw был создан для рынка 2026 года и оптимизирован для актуальных сборок торговой платформы. Axiom Draw — это полноценна
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Эксперты
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Universal Expert Adviser сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $399 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Smart Universal Expert Advisor — это премиальный инструмент автоматизации, созданный для превращения сигналов пользовательских индикаторов в автоматически
Axiom Draw MT4
Issam Kassas
Индикаторы
Axiom Draw Стартовые цены Сейчас Axiom Draw доступен по следующим стартовым ценам: Аренда на один месяц: $30 Бессрочная лицензия: $99 После следующих 30 покупок цена бессрочной лицензии повысится до $199. Специальное стартовое предложение После покупки бессрочной лицензии Axiom Draw отправьте мне личное сообщение, чтобы бесплатно получить Smart Universal Expert Advisor. Axiom Draw был создан для рынка 2026 года и оптимизирован для актуальных сборок торговой платформы. Axiom Draw — это полноценна
Axiom Stats
Issam Kassas
Индикаторы
AXIOM STATS СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Stats доступен по стартовой цене $99. После первых 30 покупок цена увеличится до $199. После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус. Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа статистики торгового счёта и результатов торговли. Он считывает данные вашего торгового счёта и превращает их в полный визуальный разбор эффективности, статистики, сделок, рисков, стабильности, просадок и
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв