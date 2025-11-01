Momentum Hunter EA MT5

Momentum Hunter EA

Momentum Hunter EA — un Asesor Experto de nueva generación diseñado para capturar la fuerza pura del impulso del precio.

Es rápido, disciplinado y creado para traders que exigen precisión y adaptabilidad en cualquier condición de mercado.

Desarrollado con datos reales (99.9%) y optimizado para EURUSD y XAUUSD, Momentum Hunter detecta aceleraciones y ejecuta al instante — sin retrasos, sin repaints, sin adivinanzas.

[Manual de Usuario | Presets Recomendados] — Clic para descargar

Concepto Central

Momentum Hunter se basa en una verdad simple: el impulso crea oportunidad.

Midiendo continuamente aceleración del precio, explosiones de volatilidad y presión direccional, entra temprano en los rompimientos y sale con precisión matemática.

Puedes alternar entre: Solo Buy / Solo Sell / Buy & Sell.

Sistema de Riesgo y Recuperación

Escalado dinámico de lotes con multiplicador y control de pasos.

Lógica de recuperación de drawdown ajustada a la presión del mercado.

Filtros de Máx DD% y Recuperación para limitar riesgo automáticamente.

Control inteligente de frecuencia para evitar sobreoperar.

Motor de Ejecución

Filtro de impulso mide velocidad del precio en tiempo real.

Distancia dinámica según volatilidad.

Bloqueo de ganancias + recuperación suavizan la curva de equity.

Filtros de ATR y Spread aseguran ejecución limpia en vivo.

Por qué los traders lo eligen

Lógica ultra-reactiva basada en impulso

Sin repaint, sin retraso, sin emociones

Escalado de lotes y recuperación adaptativa

Funciona en Forex, Oro, Índices y Cripto

Compatible con cuentas ECN / Spread Bajo

Configuración Recomendada

Símbolos: EURUSD, XAUUSD

Timeframes: M5 – H1

Apalancamiento: 1 : 100 – 1 : 500

Cuenta: ECN / Spread Bajo / Hedging activado

Depósito Mínimo: $5000

VPS: Altamente recomendado

Descargo de Responsabilidad

El trading conlleva riesgo significativo.

El uso de EAs — incluido Momentum Hunter EA — no garantiza beneficios ni elimina pérdidas.

Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Usted asume plena responsabilidad por sus decisiones.

Pruebe siempre en demo antes de operar en real.