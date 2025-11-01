Momentum Hunter EA MT5

4.33

Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。
它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。

基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。
Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。

【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载

核心理念
Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。
通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。

可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。

内置风险与回撤管理系统
动态手数调节（手数倍增 + 步长控制）
浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整
最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险
智能交易频率控制避免震荡期过度交易

性能引擎
动量过滤器实时测量价格速度与力度
动态距离逻辑根据波动调整进场间距
利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑
ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量

为什么交易者选择 Momentum Hunter
超高速动量识别
无重绘，无延迟，无情绪干扰
自适应手数与恢复系统
适用于外汇、黄金、指数和加密货币
兼容任何 ECN / Raw Spread 账户

推荐设置
品种：EURUSD、XAUUSD
周期：M5 – H1
杠杆：1 : 100 – 1 : 500
账户类型：ECN / 低点差 / 支持对冲
最低入金：$5000
VPS：强烈推荐 24/7 持续运行

免责声明
金融市场交易存在高风险。
包括 Momentum Hunter EA 在内的自动交易系统不保证盈利且无法避免亏损。
历史表现不代表未来结果。
使用此软件即表示您对自己的交易和结果承担全部责任。
务必先在模拟账户测试并进行合理风险管理。


评分 11
Tony Heini
26
Tony Heini 2025.12.21 10:35 
 

bonjour quelqu'un un aurait t il un réglage pour un compte centimes merci d avance je le tests actuellement en Reel et J en suis content depuis 1 semaines

Philsa86
39
Philsa86 2025.12.13 19:11 
 

FANTASTIC EA!

tasom530
44
tasom530 2025.12.03 11:06 
 

By far the best and most intelligent bot I have ever experienced. A huge compliment to the creator for this sensational work. Thank you so much for making it available for free, Mr. Issam Kassas.

推荐产品
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
Three Moving Averages
MetaQuotes Ltd.
3.2 (25)
专家
交易策略基于三条移动均线。判断趋势, 使用三条指数平滑移动均线: FastEMA, MediumEMA 和 SlowEMA。 交易信号: 买信号: FastEMA>MediumEMA>SlowEMA (向上趋势)。 卖信号: FastEMA<MediumEMA<SlowEMA (向下趋势)。 输入参数: Inp_Signal_ThreeEMA_FastPeriod = 8; Inp_Signal_ThreeEMA_MediumPeriod = 38; Inp_Signal_ThreeEMA_SlowPeriod = 48; Inp_Signal_ThreeEMA_StopLoss = 400; Inp_Signal_ThreeEMA_TakeProfit = 900; Inp_Money_FixLot_Percent  = 10.0; Inp_Money_FixLot_Lots  = 0.1;
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
专家
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
专家
该系统的思路是通过计算复合蜡烛来识别反转形态。 反转形态类似日本蜡烛条分析的 "锤头" 和 "吊颈" 形态。但它使用符合蜡烛替代单一的蜡烛，并且不需要复合蜡烛的小实体来确认反转。 输入参数: Range - 最大柱线数量, 计算复合蜡烛时用。 Minimum - 最小复合蜡烛大小 (传统的点数)。 ShadowBig and ShadowSmall - 影线 (复合蜡烛单元)。 Limit, StopLoss and TakeProfit - 开盘价, 止损位和止盈位, 它们是相对于复合蜡烛的收盘价 (复合蜡烛单元)。 Expiration - 订单过期时间 (单位柱线), 用于挂单 (Limit!=0.0)。 反向蜡烛条形态的判别如下。 它计算复合蜡烛参数，其自最后的完整柱线 (索引为 1) 至由 Range 输入参数定义的柱线数量。如果复合蜡烛大小大于由 Minimum 输入参数指定的数值, 它分析复合蜡烛的影线检测反转条件。 空头能量的特征是复合蜡烛的上影线为零, 多头能量的特征是复合蜡烛的下影线为零。 为确认空头趋势反转 (且多头开始)，需要以下检查: 下影线的大小 (多头能量
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
专家
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
专家
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
专家
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
专家
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
专家
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
EV Adaptative Stack Trader
Enrique Valeros Muriana
5 (1)
专家
RSI Weighted Scaler Pro 2.8 is a controlled multi-entry trading system designed to exploit RSI-based reversal and exhaustion points with stable, fixed-lot scaling. The EA adds positions only when market conditions remain favorable, without increasing lot sizes or applying aggressive risk models. The strategy uses RSI overbought and oversold levels to generate high-probability entry zones. Traders can enable new-bar confirmation to reduce noise and limit entries using a configurable maximum numbe
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
专家
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
专家
Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
专家
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
专家
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
专家
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.15 (41)
专家
此 EA 使用移动平均线交叉进行交易。它提供完全可定制的设置、灵活的头寸管理设置，以及许多有用的功能，如可定制的交易时段以及鞅和逆鞅模式。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用和监督 完全可定制的移动平均设置 它实现了两种不同的交易行为 可定制的盈亏平衡、止损、止盈和追踪止损 适用于 ECN/非 ECN 经纪人 适用于 2-3-4-5 位符号 交易可以符合 NFA/FIFO 标准 交易可以在相反的信号上关闭 实现鞅和逆鞅特征 按工作日和小时过滤交易 内置资金管理 EA 实现了四种不同的行为： 常规：在看涨交叉时买入，在看跌交叉时卖出 反向：在看涨交叉时卖出，在看跌交叉时买入 只买：看涨交叉点买入，不考虑看跌交叉点 只卖：在看跌交叉时卖出，不考虑看涨交叉 此外，它还实现了四种不同的资金管理模式： 手动交易手数：EA 将在每笔交易中交易固定手数 自动计算手数：EA 将在每笔交易中承担账户的 % 风险 Martingale：交易失败后，EA 将手数翻倍 逆鞅：交易获胜后，EA 将手数翻倍 输入参数 交易方向 - 按方向过滤交易：多头、空头或两者
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
专家
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
专家
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
专家
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
专家
MultiTrend Commander - Automated Trading System What is it? An automated trading software that: Intelligently identifies market trends Makes decisions based on multiple timeframes Automatically manages risk What does it do? Identify Trends Analyze the market in real time Combine signals from different time frames (15 min, 1 hr, 4 hr) Confirm the trend direction before entering Protect Your Capital Automatically calculates stop losses Adjusts trade size to your risk Stops trading if
FREE
Ultimate Arbitrage Machines
Themichl LLC
3 (1)
专家
The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
FREE
London Session Breakout
Luar Ugartemendia Goenaga
5 (1)
专家
Range Breakout Expert Advisor – A Proven and Efficient Trading Strategy Unlike many other programs available on MQL5 , this Expert Advisor (EA) implements a genuine and market-proven trading strategy . It does not use martingale, grid, or any high-risk methods that could jeopardize account stability. Instead, it follows a structured approach based on technical analysis and price behavior. How Does It Work? This Range Breakout Expert Advisor is designed to trade breakouts across different timefr
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
专家
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
专家
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
专家
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
专家
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
CodEx
Anton Gorin
4.17 (6)
专家
Operation of the CodEx Expert Advisor is based on patterns composed of consecutive candles. Positions are closed when opposite signals appear. Sequences of candles are encoded into an integer according to the following rule. The code number must be converted to binary form and the highest bit must be discarded. The resulting sequence of bits encodes a continuous sequence of candles, where 1 is a bullish candle, 0 is a bearish candle. The higher bits encode the earlier candles. For example: 19[10
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
专家
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
AwS mario magic number
Marta Gonzalez
4 (1)
专家
AWS VERSION FOR Mario31415927 whit magic number modify AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important   points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                        You can download the demo and test it yourself. Principal Input: WAY:   Select the direccion of your trade in Market; Right     :   Init
King Experts V2
Craig Alden Matteo
专家
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (41)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始新闻标题
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (14)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 179美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (85)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.15 (27)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专门为 XAUUSD 设计的专家顾问（EA）。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12）触发。 该 EA 旨在自动管理其进场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定信号。Golden Hen EA 不使用网格、马丁格尔或平均成本技术 。 EA 开立的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 八种策略概述 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的一系列近期K线，以识别特定看跌形态后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略识别持续下跌趋势后的强劲看涨势头。它使用前一个 H4 K线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一个基于会话的策略。它监控相对于早期交易会话低点的价格行为，以识别潜在的入场点。 策略 4 (H2/H6):   这是一个趋势跟踪策略。它使用较高时间周期上的趋势指标
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (8)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   Remstone CopyTrading   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
专家
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
专家
The Techno Deity — XAUUSD 黄金数字主宰 实时信号监控：请通过官方链接实时关注系统表现： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 促销活动：您可以获赠 Cryon X-9000 交易顾问。如需了解详情并获取权限，请直接与我联系。 The Techno Deity 是一款为在黄金市场混沌中追求结构化秩序的交易者设计的尖端生态系统。该系统的核心是数字直觉算法，它不仅追踪价格，还能识别机构兴趣区和市场失衡瞬间。系统采用多层订单流过滤和市场几何对称分析，以极小的回撤实现精准入场。 核心优势 流动性智能：系统扫描市场中的隐藏流动性集群，在极大概率出现剧烈冲刺的点位开仓。 神经趋势过滤：智能过滤，区分真实的趋势运动与虚假的回撤和噪音。 动态风险控制：每笔头寸都配有自适应保护模块，根据当前波动性自动调整止盈水平。 零网格理念：彻底杜绝平均仓位、网格或马丁策略。机器人遵循“一进一出”原则，具备稳固的数学优势。 机构级纪律：系统排除人为干扰，精准执行交易计划，无视情绪和市场恐慌。 技术参数 交易品种：黄金 (XAUUSD) 时间周期：H1
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
作者的更多信息
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.1 (20)
专家
智能通用专家顾问是一款专为帮助您进行交易体验而设计的专家顾问，通过与提供买入和卖出缓冲区的任何自定义指标无缝集成，为您提供无与伦比的适应性，使您能够充分发挥自定义指标的潜力，并以精确和可控的方式执行交易。 在线课程，用户手册和演示。 我们已将趋势突破捕捉器作为内置指标添加到了智能通用专家顾问中，趋势突破捕捉器是一种不会重绘、不会回绘和不会滞后的指标，现在可以作为智能通用专家顾问内的主要指标。 智能通用专家顾问是一款多功能交易工具，旨在与提供买入和卖出信号的任何自定义指标一起工作。它作为一种自动化交易解决方案，可以根据自定义指标生成的信号执行交易。专家顾问配备了各种功能来管理和控制交易环境，包括手动模拟设置止损和获利水平、实施追踪止损以及激活保护利润的保本功能。所有这些技术都可以在设置面板中进行控制。 此外，智能通用专家顾问还整合了一系列过滤器，以保护交易资本并优化交易策略。这些过滤器包括控制最大点差和滑点、避免在新闻事件期间交易、限制同时进行的交易数量以及管理每日交易频率、最大手数、交易时间过滤器等。此外，它还包括一个最大回撤过滤器，在达到预定的回撤水平时停止交易甚至退出所有交易
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.88 (16)
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
指标
趋势捕捉器（The Trend Catcher）： 带有警报指标的趋势捕捉策略是一种多功能技术分析工具，帮助交易者识别市场趋势以及潜在的进出场点。它采用动态趋势捕捉策略，可根据市场状况进行调整，为交易者提供清晰的趋势方向视觉展示。交易者可以根据个人偏好和风险承受能力自定义参数。该指标有助于趋势识别、提示潜在反转、充当跟踪止损机制，并提供实时警报以便快速应对市场变化。 功能特点： 趋势识别：发出多头趋势和空头趋势信号。 趋势反转：当蜡烛颜色从多头变为空头或相反时，提示潜在反转。 实时警报：在识别到新趋势时生成警报。 推荐： 货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 时间周期：M5、M10、M15、M30、H1。 账户类型：任何ECN账户或低点差账户。
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (108)
指标
供需订单区块： “供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。 特点： - 智能资金概念：基于机构交易策略。 - 供需区域：识别卖单和买单区块。 - 自定义订单区块绘制类型。 - 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。 - 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。 - 用户友好：适用于各种专业知识水平。 - 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。 - 理性决策：帮助预测反转和减速。
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.58 (38)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
指标
支撑和阻力水平查找器： 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具，旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平，它随着图表上新的关键点的出现实时调整，提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平，提供细致的透视，例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法，其中包含历史数据集，使其与其他S＆R指标区分开来，确保综合分析。在检测水平时，该工具采用多参数计算，有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色，创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能，可在价格接近关键水平时通知交易者，增强及时决策。具有方便的功能，如隐藏和显示按钮，以及用于快速切换水平可见性的热键，支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点： - 动态支撑和阻力水平：随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平：能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如，在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法，其中包括历史数据，与其他S＆R指标不同。 - 在检测水
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
指标
交易会话时间指示器： “交易会话时间指示器”是一个强大的技术分析工具，旨在增强您对外汇市场中不同交易会话的理解。这个无缝集成的指标提供了关于主要交易会话的开盘和收盘时间的重要信息，包括东京、伦敦和纽约。通过自动时区调整，它为全球交易者提供服务，帮助他们优化交易时间表，以获取高流动性时段，并避开低活跃时段。该指标提供了关于市场情绪、高峰波动期和交叠交易会话的见解，帮助日内交易者做出与其策略一致的精确决策。其可定制的显示允许个性化用户体验，而智能交易计划结合其数据，可能会导致改善的交易结果。通过提高低活跃时段的意识，该指标帮助交易者避免过度交易，并专注于优质机会。与各种交易平台无缝兼容，“交易会话时间指示器”是寻求优化交易路程的交易者的宝贵工具。 特点： - 优化的时间表：提供主要交易会话时间，并与高流动性相符。 - 电话和电子邮件提醒：在会话开始时提醒您。 - 杀伤区域：使用警报设置ICT风格的杀伤区域。 - 重叠分析：探索会话重叠并针对活动增加。 - 日内精度：帮助日内决策并关注与策略一致的会话。 - 可定制的显示：个性化偏好和颜色设置。 - 智能交易计划：集成以提高生产力并通
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
专家
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。 它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。 基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。 Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。 【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载 核心理念 Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。 通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。 可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。 内置风险与回撤管理系统 动态手数调节（手数倍增 + 步长控制） 浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整 最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险 智能交易频率控制避免震荡期过度交易 性能引擎 动量过滤器实时测量价格速度与力度 动态距离逻辑根据波动调整进场间距 利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑 ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量 为什么交易者选择 Mo
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
指标
供需订单区块： “供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。 特点： - 智能资金概念：基于机构交易策略。 - 供需区域：识别卖单和买单区块。 - 自定义订单区块绘制类型。 - 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。 - 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。 - 用户友好：适用于各种专业知识水平。 - 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。 - 理性决策：帮助预测反转和减速。
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
实用工具
智能交易副驾驶： 这是一个智能交易助手，可以帮助您日常的交易管理。智能交易副驾驶配备了用户友好的交易面板，具有现代化的设计并采用了尖端技术。 智能交易副驾驶具有多种功能： 1. 风险管理支持：根据指定的风险百分比和止损自动计算适当的手数，帮助交易者有效管理风险。 2. 风险收益比预览：在开仓前显示潜在的利润和亏损，帮助交易者做出更好的决策。 3. 自动手数计算：根据止损和期望的风险自动调整手数，确保一致的风险管理。 4. 全面的订单管理：允许交易者轻松开立、修改和关闭各种类型的订单，包括市价单和挂单。 5. 保本和平仓跟踪止损：包括一键保本和平仓跟踪止损功能，以锁定利润并减少亏损。 6. 隐藏止损/止盈：允许交易者隐藏止损和止盈水平，防止被经纪商“止损猎杀”。 7. 佣金和点差计算：在开仓前提供佣金和点差信息，帮助交易者了解交易成本。 8. 最大点差过滤：当点差过高时，防止开仓，保护交易者免受不利的市场条件影响。 9. 可定制的风险设置：交易者可以选择按余额的百分比或自定义余额承担风险，提供灵活的风险管理方式。 10. 交易备注：允许为交易添加备注，以便更好地跟踪和组织交易记录。
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
指标
趋势捕捉器（The Trend Catcher）： 带有警报指标的趋势捕捉策略是一种多功能技术分析工具，帮助交易者识别市场趋势以及潜在的进出场点。它采用动态趋势捕捉策略，可根据市场状况进行调整，为交易者提供清晰的趋势方向视觉展示。交易者可以根据个人偏好和风险承受能力自定义参数。该指标有助于趋势识别、提示潜在反转、充当跟踪止损机制，并提供实时警报以便快速应对市场变化。 功能特点： 趋势识别：发出多头趋势和空头趋势信号。 趋势反转：当蜡烛颜色从多头变为空头或相反时，提示潜在反转。 实时警报：在识别到新趋势时生成警报。 推荐： 货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 时间周期：M5、M10、M15、M30、H1。 账户类型：任何ECN账户或低点差账户。
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
指标
支撑和阻力水平查找器： 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具，旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平，它随着图表上新的关键点的出现实时调整，提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平，提供细致的透视，例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法，其中包含历史数据集，使其与其他S＆R指标区分开来，确保综合分析。在检测水平时，该工具采用多参数计算，有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色，创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能，可在价格接近关键水平时通知交易者，增强及时决策。具有方便的功能，如隐藏和显示按钮，以及用于快速切换水平可见性的热键，支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点： - 动态支撑和阻力水平：随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平：能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如，在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法，其中包括历史数据，与其他S＆R指标不同。 - 在检测水
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
指标
交易会话时间指示器： “交易会话时间指示器”是一个强大的技术分析工具，旨在增强您对外汇市场中不同交易会话的理解。这个无缝集成的指标提供了关于主要交易会话的开盘和收盘时间的重要信息，包括东京、伦敦和纽约。通过自动时区调整，它为全球交易者提供服务，帮助他们优化交易时间表，以获取高流动性时段，并避开低活跃时段。该指标提供了关于市场情绪、高峰波动期和交叠交易会话的见解，帮助日内交易者做出与其策略一致的精确决策。其可定制的显示允许个性化用户体验，而智能交易计划结合其数据，可能会导致改善的交易结果。通过提高低活跃时段的意识，该指标帮助交易者避免过度交易，并专注于优质机会。与各种交易平台无缝兼容，“交易会话时间指示器”是寻求优化交易路程的交易者的宝贵工具。 特点： - 优化的时间表：提供主要交易会话时间，并与高流动性相符。 - 电话和电子邮件提醒：在会话开始时提醒您。 - 杀伤区域：使用警报设置ICT风格的杀伤区域。 - 重叠分析：探索会话重叠并针对活动增加。 - 日内精度：帮助日内决策并关注与策略一致的会话。 - 可定制的显示：个性化偏好和颜色设置。 - 智能交易计划：集成以提高生产力并通
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
指标
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional multi pair scanner that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant market scanner view of the real trend direction. Instead of switching charts endl
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
专家
智能通用专家顾问是一款专为帮助您进行交易体验而设计的专家顾问，通过与提供买入和卖出缓冲区的任何自定义指标无缝集成，为您提供无与伦比的适应性，使您能够充分发挥自定义指标的潜力，并以精确和可控的方式执行交易。 在线课程，用户手册和演示。 我们已将趋势突破捕捉器作为内置指标添加到了智能通用专家顾问中，趋势突破捕捉器是一种不会重绘、不会回绘和不会滞后的指标，现在可以作为智能通用专家顾问内的主要指标。 智能通用专家顾问是一款多功能交易工具，旨在与提供买入和卖出信号的任何自定义指标一起工作。它作为一种自动化交易解决方案，可以根据自定义指标生成的信号执行交易。专家顾问配备了各种功能来管理和控制交易环境，包括手动模拟设置止损和获利水平、实施追踪止损以及激活保护利润的保本功能。所有这些技术都可以在设置面板中进行控制。 此外，智能通用专家顾问还整合了一系列过滤器，以保护交易资本并优化交易策略。这些过滤器包括控制最大点差和滑点、避免在新闻事件期间交易、限制同时进行的交易数量以及管理每日交易频率、最大手数、交易时间过滤器等。此外，它还包括一个最大回撤过滤器，在达到预定的回撤水平时停止交易甚至退出所有交易
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
实用工具
智能交易副驾驶： 这是一个智能交易助手，可以帮助您日常的交易管理。智能交易副驾驶配备了用户友好的交易面板，具有现代化的设计并采用了尖端技术。 智能交易副驾驶具有多种功能： 1. 风险管理支持：根据指定的风险百分比和止损自动计算适当的手数，帮助交易者有效管理风险。 2. 风险收益比预览：在开仓前显示潜在的利润和亏损，帮助交易者做出更好的决策。 3. 自动手数计算：根据止损和期望的风险自动调整手数，确保一致的风险管理。 4. 全面的订单管理：允许交易者轻松开立、修改和关闭各种类型的订单，包括市价单和挂单。 5. 保本和平仓跟踪止损：包括一键保本和平仓跟踪止损功能，以锁定利润并减少亏损。 6. 隐藏止损/止盈：允许交易者隐藏止损和止盈水平，防止被经纪商“止损猎杀”。 7. 佣金和点差计算：在开仓前提供佣金和点差信息，帮助交易者了解交易成本。 8. 最大点差过滤：当点差过高时，防止开仓，保护交易者免受不利的市场条件影响。 9. 可定制的风险设置：交易者可以选择按余额的百分比或自定义余额承担风险，提供灵活的风险管理方式。 10. 交易备注：允许为交易添加备注，以便更好地跟踪和组织交易记录。
FREE
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
指标
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional   multi pair scanner   that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant   market scanner   view of the real trend direction. Instead of switching ch
筛选:
Tony Heini
26
Tony Heini 2025.12.21 10:35 
 

bonjour quelqu'un un aurait t il un réglage pour un compte centimes merci d avance je le tests actuellement en Reel et J en suis content depuis 1 semaines

Lewis
14
Lewis 2025.12.17 16:19 
 

It only works on Demo account, as in Demo account it always win and profit but when turn into a live account. The bot will let you lost 50% of your initial deposit and after that recover 10% of it and lastly lost everything and burst the account. Not sure why the reviews is good. might be fake reviews. Hope this can warns others to avoid this and avoid being scammed as now i believe there is no bot can profit and win unless its a demo account. as the result of the trade is being screenshot but was unable to post.

Philsa86
39
Philsa86 2025.12.13 19:11 
 

FANTASTIC EA!

tasom530
44
tasom530 2025.12.03 11:06 
 

By far the best and most intelligent bot I have ever experienced. A huge compliment to the creator for this sensational work. Thank you so much for making it available for free, Mr. Issam Kassas.

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.28 02:27 
 

This EA is performing better than I expected. Once I optimized my setup, the results became very stable. Appreciate the developer’s effort a lot.

Emanuel533
304
Emanuel533 2025.11.26 05:40 
 

用户没有留下任何评级信息

olegkrieger1970 Krieger
116
olegkrieger1970 Krieger 2025.11.24 23:28 
 

★★★★★ Super

Andres Daniel Pabon Perez
488
Andres Daniel Pabon Perez 2025.11.22 20:42 
 

Its a good EA.

Ale G
16
Ale G 2025.11.10 17:23 
 

After testing it positively on a demo, I started it on a real account and actually made some decent money one day. But then, I got literally raped trading gold. Perhaps it's ok to use on ranging markets and more or less stable Forex pairs, but it should definitely be avoided on big news days, and probably it's a NO NO for Gold and other expensive futures. You must always keep an eye on it all the time, because, too often, this EA has the stupid habit of going long at the top of supply and short at the bottom of demand. Therefore, I found myself holding increasingly expensive candles for too long (hoping for the price to bounce back) and/or having to accept big losses. I've enquired with the developer if anything could be adjusted on the settings on my side, but I never got an answer, so communication is one star definitely.

Aprilaves2104
24
Aprilaves2104 2025.11.06 21:04 
 

用户没有留下任何评级信息

W. Fassbender
503
W. Fassbender 2025.11.03 20:43 
 

Hi, Downloaded this EA today. My first impression is that in more or less sideway markets it gives you good rewards.. The recovering went also well. So I think I keep it! :-) Thank you guys!!

回复评论