Momentum Hunter EA MT5

Momentum Hunter EA

Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。

它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。

基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。

Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。

【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载

核心理念

Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。

通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。

可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。

内置风险与回撤管理系统

动态手数调节（手数倍增 + 步长控制）

浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整

最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险

智能交易频率控制避免震荡期过度交易

性能引擎

动量过滤器实时测量价格速度与力度

动态距离逻辑根据波动调整进场间距

利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑

ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量

为什么交易者选择 Momentum Hunter

超高速动量识别

无重绘，无延迟，无情绪干扰

自适应手数与恢复系统

适用于外汇、黄金、指数和加密货币

兼容任何 ECN / Raw Spread 账户

推荐设置

品种：EURUSD、XAUUSD

周期：M5 – H1

杠杆：1 : 100 – 1 : 500

账户类型：ECN / 低点差 / 支持对冲

最低入金：$5000

VPS：强烈推荐 24/7 持续运行

免责声明

金融市场交易存在高风险。

包括 Momentum Hunter EA 在内的自动交易系统不保证盈利且无法避免亏损。

历史表现不代表未来结果。

使用此软件即表示您对自己的交易和结果承担全部责任。

务必先在模拟账户测试并进行合理风险管理。