Trading Session Time With Alert

4.57
Индикатор Времени Торговых Сессий:

Индикатор "Время Торговых Сессий" - это мощный инструмент технического анализа, разработанный для улучшения вашего понимания различных торговых сессий на рынке Форекс. Этот индикатор интегрируется без проблем и предоставляет важную информацию о времени открытия и закрытия основных сессий, включая Токио, Лондон и Нью-Йорк. С автоматической настройкой часового пояса он обслуживает трейдеров по всему миру, помогая им оптимизировать свои торговые графики для периодов высокой ликвидности и избегать часов низкой активности. Предоставляя представление о рыночном настроении, пиках волатильности и перекрывающихся сессиях, индикатор помогает интрадней-трейдерам принимать точные решения, соответствующие их стратегиям. Его настраиваемый дисплей позволяет персонализировать пользовательский опыт, а умные торговые планы, включающие его данные, могут потенциально привести к улучшению результатов торговли. Способствуя осведомленности о периодах низкой активности, индикатор помогает трейдерам избегать перетрейдинга и сосредотачиваться на качественных возможностях. Совместимый с различными торговыми платформами, "Индикатор Времени Торговых Сессий" является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся оптимизировать свой торговый путь.

Характеристики:

- Оптимизированный График: Информирует о времени основных сессий и соответствует высокой ликвидности.
- Оповещения на телефон и по электронной почте: Оповещают вас о начале сессии.
- Kill зоны: Устанавливайте kill зоны при торговле в стиле ICT с оповещениями.
- Анализ Перекрытий: Исследует перекрывающиеся сессии и нацеливается на увеличение активности.
- Интрадней-Точность: Помогает принимать решения в течение дня и фокусируется на стратегически соответствующих сессиях.
- Настраиваемый Дисплей: Персонализирует настройки и цвета.
- Умные Торговые Планы: Интегрируются для повышения производительности и улучшения результатов планирования.
- Избегайте перетрейдинга: Повышает осведомленность о периодах низкой активности и приоритезирует качество над импульсивностью.
- Бесшовная Интеграция: Легко интегрируется и быстрая установка для немедленного использования, улучшает анализ для оптимизированного пути.
- Адаптация к Глобальным Часовым Поясам.
- Осведомленность о Волатильности.
Отзывы 30
orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

orlan2b
74
orlan2b 2025.02.05 13:44 
 

¡Excelente Indicador, Lo recomiendo 100% !!!

xlxAxlx
1483
xlxAxlx 2024.10.22 11:40 
 

tallestron
71
tallestron 2024.08.16 22:07 
 

Good Market hour indy but lags chart badly. If I scroll back on chart the chart stutters but if I remove this indy then it's smooth as butter so it's using a lot of resources for something.

Christian Tapia
18
Christian Tapia 2024.07.10 08:43 
 

varon
530
varon 2024.07.02 12:48 
 

very good indicator. one of the best between similar indicators, but I preffer this one. Thank you!

melbus
24
melbus 2024.06.08 03:22 
 

I love this indicator. it help me identify the pips in every sessions

gallard_a
255
gallard_a 2024.05.18 08:52 
 

gymtank
16
gymtank 2024.05.17 19:47 
 

Issam Kassas
579301
Ответ разработчика Issam Kassas 2024.05.17 19:48
Thank you so much I am really glad that I could be of help to you!
Laurence Sanders
162
Laurence Sanders 2024.05.17 12:55 
 

Issam Kassas
579301
Ответ разработчика Issam Kassas 2024.05.17 12:55
Thank you so much Laurence I am glad that I could help!
rovinades
431
rovinades 2024.05.17 12:16 
 

Issam Kassas
579301
Ответ разработчика Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Thank you rovinades glad that I could help!
Solene Clement
370
Solene Clement 2024.05.17 11:21 
 

Issam Kassas
579301
Ответ разработчика Issam Kassas 2024.05.17 12:49
Solene thank you so much!
12
Ответ на отзыв