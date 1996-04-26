Axiom Draw MT4

Axiom Draw

Стартовые цены

Сейчас Axiom Draw доступен по следующим стартовым ценам:

  • Аренда на один месяц: $30

  • Бессрочная лицензия: $99

После следующих 30 покупок цена бессрочной лицензии повысится до $199.

Специальное стартовое предложение

После покупки бессрочной лицензии Axiom Draw отправьте мне личное сообщение, чтобы бесплатно получить Smart Universal Expert Advisor.

Axiom Draw был создан для рынка 2026 года и оптимизирован для актуальных сборок торговой платформы.

Axiom Draw — это полноценная профессиональная система для рисования и аннотирования графиков, предназначенная для трейдеров, которые хотят анализировать, планировать, объяснять и пересматривать рыночные ситуации непосредственно на графике.

Вместо использования нескольких отдельных инструментов для рисования Axiom Draw предлагает одну организованную панель, включающую 38 выбираемых инструментов, 20 цветов, четыре размера линий, профессиональные маркеры, метки волн Эллиотта, свободное рисование, текст и подробную систему двухмерного измерения.

Продукт подходит дискреционным трейдерам, техническим аналитикам, специалистам по волновому анализу Эллиотта, преподавателям, создателям контента и всем, кто хочет сделать свои графики более чистыми, понятными и структурированными.

Для различных торговых задач

Технический анализ и планирование сделок

Рисуйте трендовые и горизонтальные линии, прямоугольники, заполненные зоны, стрелки и свободные аннотации непосредственно на графике.

Используйте их для обозначения:

  • Уровней поддержки и сопротивления

  • Зон спроса и предложения

  • Пробоев и разворотов

  • Областей входа и стоп-лосса

  • Зон ликвидности

  • Целевых уровней цены

  • Важных рыночных событий

Волновой анализ Эллиотта

Axiom Draw включает специальные круглые маркеры с цифрами от 0 до 9, позволяющие четко обозначать волновые структуры.

Маркеры поддерживают:

  • Любой выбранный цвет рисования

  • Прозрачные цвета

  • Общую настройку размера маркеров

  • Перемещение и изменение положения

  • Сохранение и восстановление сцен

Измерение движения цены

Расширенный инструмент 2D Measure позволяет измерять движения по вертикали, горизонтали и диагонали.

Он отображает:

  • Изменение цены в пунктах со знаком направления

  • Процентное изменение цены

  • Количество баров

  • Фактическое прошедшее время

  • Начальную цену

  • Конечную цену

  • Направление движения

Измерение использует стрелки на обоих концах и размещает информацию рядом с верхней точкой для более чистого отображения графика.

Объяснение графиков и ведение торгового журнала

Используйте инструменты Pencil и Text для объяснения идей, подготовки скриншотов, обучения торговым концепциям и документирования торговых решений.

Текстовый редактор включает:

  • Прозрачный фон редактирования

  • Контур цвета Electric Cyan

  • Видимый мигающий курсор

  • Текст-подсказку What do you have in mind...

  • Подтверждение клавишей Enter

  • Автоматическое сохранение текста при выборе другого инструмента

  • Автоматическую отмену, если содержательный текст не был введен

  • Защиту горячих клавиш во время ввода текста

Основные возможности

  • Профессиональная панель для рисования на графике

  • 38 выбираемых инструментов

  • 64 организованных элемента управления

  • Режимы панели Standard и Full

  • Минимизированные панели Standard и Full

  • Перемещаемая панель с автоматическим масштабированием

  • Панель всегда остается поверх графических объектов

  • Режим Chart/Select для перемещения существующих объектов

  • Отмена последнего действия

  • Ластик

  • Удаление всех объектов

  • Трендовая линия

  • Горизонтальная линия

  • Линия со стрелкой

  • Прямоугольник

  • Прозрачная заполненная зона

  • Свободное рисование карандашом

  • Расширенный текстовый инструмент

  • Расширенный инструмент 2D Measure

  • Четыре размера линий: 1 px, 2 px, 3 px и 4 px

  • 20 выбираемых цветов

  • Восемь основных ярких цветов

  • Восемь соответствующих прозрачных цветов

  • Четыре нейтральных цвета

  • Общая настройка размера маркеров

  • Настройка размера информационного текста измерения

  • Горячие клавиши для минимизации панели и переключения режимов

  • Сохранение сцен и профилей

  • Автоматическое восстановление рисунков

  • Выбор и перемещение объектов

  • Работа со всеми символами и таймфреймами

Торговые маркеры

Axiom Draw включает 16 торговых маркеров:

  • Галочка

  • Крест

  • Стрелка вверх

  • Стрелка вниз

  • Звезда

  • Флаг

  • Цель

  • Предупреждение

  • Вход

  • Стоп-лосс

  • Пробой

  • Новости

  • Поддержка

  • Сопротивление

  • Ликвидность

  • Разворот

Маркеры используют четкие символы Wingdings с фиксированными смысловыми цветами и общей настройкой размера.

Маркеры Эллиотта и эмоциональные маркеры

Система также включает:

  • Elliott 0

  • Elliott 1

  • Elliott 2

  • Elliott 3

  • Elliott 4

  • Elliott 5

  • Elliott 6

  • Elliott 7

  • Elliott 8

  • Elliott 9

  • Happy

  • Sad

Эти маркеры используют текущий выбранный трейдером цвет, включая прозрачные варианты.

Цветовая палитра

Основные цвета

  • Красный

  • Желтый

  • Зеленый

  • Синий

  • Оранжевый

  • Фиолетовый

  • Голубой

  • Пурпурный

Прозрачные цвета

  • Прозрачный красный

  • Прозрачный желтый

  • Прозрачный зеленый

  • Прозрачный синий

  • Прозрачный оранжевый

  • Прозрачный фиолетовый

  • Прозрачный голубой

  • Прозрачный пурпурный

Нейтральные цвета

  • Белый

  • Светло-серый

  • Коричневый

  • Черный

Рекомендуемые рынки

Axiom Draw можно использовать для:

  • Forex

  • Золота и других металлов

  • Индексов

  • Криптовалют

  • Акций

  • Фьючерсов

  • Любых символов, доступных на вашей торговой платформе

Поддерживаемые таймфреймы

Поддерживаются все стандартные таймфреймы — от краткосрочных графиков для скальпинга до долгосрочного месячного анализа.

Идеально подходит для

  • Трейдеров, использующих ценовое действие

  • Трейдеров по волнам Эллиотта

  • Трейдеров по зонам спроса и предложения

  • Анализа поддержки и сопротивления

  • Планирования сделок

  • Обучения рыночному анализу

  • Ведения торгового журнала

  • Подготовки скриншотов графиков

  • Объяснения торговых сигналов

  • Создания контента для социальных сетей

  • Торговых курсов и презентаций

Axiom Draw не генерирует торговые сигналы и не открывает сделки. Он предоставляет организованный и гибкий способ взаимодействия с графиком и превращения рыночных идей в понятные визуальные планы.


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Lachezar Krastev
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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
Индикатор точно показывает точки разворота и зоны возврата цены, где входят крупные игроки . Вы видите, где формируется новый тренд, и принимаете решения с максимальной точностью, держа контроль над каждой сделкой. VERSION MT5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  TREND LINES PRO Что показывает индикатор: Разворотные конструкции и разворотные уровни с активацией в начале нового тренда. Отображение уровней  TAKE PROFIT  и  STOP LOSS  с минимальным соотношением
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
Другие продукты этого автора
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.43 (37)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.33 (18)
Эксперты
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Universal Expert Adviser сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $399 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Smart Universal Expert Advisor — это премиальный инструмент автоматизации, созданный для превращения сигналов пользовательских индикаторов в автоматически
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.6 (121)
Индикаторы
Блоки ордеров спроса и предложения: Индикатор "Блоки ордеров спроса и предложения" - это сложный инструмент, основанный на концепциях умного денег, фундаментальных для технического анализа рынка Форекс. Он направлен на выявление зон спроса и предложения, ключевых областей, где институциональные трейдеры оставляют значительные следы. Зона предложения, указывающая на ордера на продажу, и зона спроса, указывающая на ордера на покупку, помогают трейдерам предвидеть потенциальные развороты или заме
FREE
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.64 (156)
Индикаторы
Индикатор Trend Catcher: Стратегия Trend Catcher с индикатором оповещения — это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он включает динамическую стратегию Trend Catcher, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального отображения направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в определении тренда, сигна
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.35 (48)
Индикаторы
Поиск уровней поддержки и сопротивления: Поиск уровней поддержки и сопротивления - это передовой инструмент, разработанный для улучшения технического анализа в торговле. С динамическими уровнями поддержки и сопротивления он адаптируется в реальном времени по мере раскрытия новых ключевых точек на графике, обеспечивая динамичный и отзывчивый анализ. Его уникальная возможность работы с несколькими временными рамками позволяет пользователям отображать уровни поддержки и сопротивления с разных вре
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.69 (51)
Утилиты
Инструмент торговой позиции и бэктестирования: Инструмент торговой позиции и бэктестирования, также известный как "Инструмент соотношения риска и вознаграждения", представляет собой всесторонний и инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашего технического анализа и торговых стратегий. Инструмент риска представляет собой всестороннее и удобное решение для эффективного управления рисками на рынке форекс. С возможностью предварительного просмотра торговых позиций, включая цену входа
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.77 (57)
Индикаторы
Индикатор Времени Торговых Сессий: Индикатор "Время Торговых Сессий" - это мощный инструмент технического анализа, разработанный для улучшения вашего понимания различных торговых сессий на рынке Форекс. Этот индикатор интегрируется без проблем и предоставляет важную информацию о времени открытия и закрытия основных сессий, включая Токио, Лондон и Нью-Йорк. С автоматической настройкой часового пояса он обслуживает трейдеров по всему миру, помогая им оптимизировать свои торговые графики для пери
FREE
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
3.83 (24)
Эксперты
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса. Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях. Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок. [Руководство пользователя | Рекоме
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
5 (4)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.57 (14)
Эксперты
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса. Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях. Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок. [Руководство пользователя | Рекоме
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (30)
Индикаторы
Блоки ордеров спроса и предложения: Индикатор "Блоки ордеров спроса и предложения" - это сложный инструмент, основанный на концепциях умного денег, фундаментальных для технического анализа рынка Форекс. Он направлен на выявление зон спроса и предложения, ключевых областей, где институциональные трейдеры оставляют значительные следы. Зона предложения, указывающая на ордера на продажу, и зона спроса, указывающая на ордера на покупку, помогают трейдерам предвидеть потенциальные развороты или заме
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.8 (15)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.69 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Catcher: Стратегия Trend Catcher с индикатором оповещения — это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он включает динамическую стратегию Trend Catcher, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального отображения направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в определении тренда, сигна
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Индикаторы
Индикатор Времени Торговых Сессий: Индикатор "Время Торговых Сессий" - это мощный инструмент технического анализа, разработанный для улучшения вашего понимания различных торговых сессий на рынке Форекс. Этот индикатор интегрируется без проблем и предоставляет важную информацию о времени открытия и закрытия основных сессий, включая Токио, Лондон и Нью-Йорк. С автоматической настройкой часового пояса он обслуживает трейдеров по всему миру, помогая им оптимизировать свои торговые графики для пери
FREE
Axiom Matrix MT4
Issam Kassas
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.83 (29)
Индикаторы
Поиск уровней поддержки и сопротивления: Поиск уровней поддержки и сопротивления - это передовой инструмент, разработанный для улучшения технического анализа в торговле. С динамическими уровнями поддержки и сопротивления он адаптируется в реальном времени по мере раскрытия новых ключевых точек на графике, обеспечивая динамичный и отзывчивый анализ. Его уникальная возможность работы с несколькими временными рамками позволяет пользователям отображать уровни поддержки и сопротивления с разных вре
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.92 (13)
Утилиты
Инструмент торговой позиции и бэктестирования: Инструмент торговой позиции и бэктестирования, также известный как "Инструмент соотношения риска и вознаграждения", представляет собой всесторонний и инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашего технического анализа и торговых стратегий. Инструмент риска представляет собой всестороннее и удобное решение для эффективного управления рисками на рынке форекс. С возможностью предварительного просмотра торговых позиций, включая цену входа
FREE
Axiom Draw
Issam Kassas
Индикаторы
Axiom Draw Стартовые цены Сейчас Axiom Draw доступен по следующим стартовым ценам: Аренда на один месяц: $30 Бессрочная лицензия: $99 После следующих 30 покупок цена бессрочной лицензии повысится до $199. Специальное стартовое предложение После покупки бессрочной лицензии Axiom Draw отправьте мне личное сообщение, чтобы бесплатно получить Smart Universal Expert Advisor. Axiom Draw был создан для рынка 2026 года и оптимизирован для актуальных сборок торговой платформы. Axiom Draw — это полноценна
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Эксперты
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Universal Expert Adviser сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $399 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Smart Universal Expert Advisor — это премиальный инструмент автоматизации, созданный для превращения сигналов пользовательских индикаторов в автоматически
Axiom Stats MT4
Issam Kassas
Индикаторы
AXIOM STATS СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Stats доступен по стартовой цене $99. После первых 30 покупок цена увеличится до $199. После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус. Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа статистики торгового счёта и результатов торговли. Он считывает данные вашего торгового счёта и превращает их в полный визуальный разбор эффективности, статистики, сделок, рисков, стабильности, просадок и
Axiom Stats
Issam Kassas
Индикаторы
AXIOM STATS СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Stats доступен по стартовой цене $99. После первых 30 покупок цена увеличится до $199. После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус. Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа статистики торгового счёта и результатов торговли. Он считывает данные вашего торгового счёта и превращает их в полный визуальный разбор эффективности, статистики, сделок, рисков, стабильности, просадок и
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