Axiom Draw MT4

Стартовые цены

Axiom Draw

Сейчас Axiom Draw доступен по следующим стартовым ценам:

Аренда на один месяц: $30

Бессрочная лицензия: $99

После следующих 30 покупок цена бессрочной лицензии повысится до $199.

Специальное стартовое предложение

После покупки бессрочной лицензии Axiom Draw отправьте мне личное сообщение, чтобы бесплатно получить Smart Universal Expert Advisor.

Axiom Draw был создан для рынка 2026 года и оптимизирован для актуальных сборок торговой платформы.

Axiom Draw — это полноценная профессиональная система для рисования и аннотирования графиков, предназначенная для трейдеров, которые хотят анализировать, планировать, объяснять и пересматривать рыночные ситуации непосредственно на графике.

Вместо использования нескольких отдельных инструментов для рисования Axiom Draw предлагает одну организованную панель, включающую 38 выбираемых инструментов, 20 цветов, четыре размера линий, профессиональные маркеры, метки волн Эллиотта, свободное рисование, текст и подробную систему двухмерного измерения.

Продукт подходит дискреционным трейдерам, техническим аналитикам, специалистам по волновому анализу Эллиотта, преподавателям, создателям контента и всем, кто хочет сделать свои графики более чистыми, понятными и структурированными.

Для различных торговых задач

Технический анализ и планирование сделок

Рисуйте трендовые и горизонтальные линии, прямоугольники, заполненные зоны, стрелки и свободные аннотации непосредственно на графике.

Используйте их для обозначения:

Уровней поддержки и сопротивления

Зон спроса и предложения

Пробоев и разворотов

Областей входа и стоп-лосса

Зон ликвидности

Целевых уровней цены

Важных рыночных событий

Волновой анализ Эллиотта

Axiom Draw включает специальные круглые маркеры с цифрами от 0 до 9, позволяющие четко обозначать волновые структуры.

Маркеры поддерживают:

Любой выбранный цвет рисования

Прозрачные цвета

Общую настройку размера маркеров

Перемещение и изменение положения

Сохранение и восстановление сцен

Измерение движения цены

Расширенный инструмент 2D Measure позволяет измерять движения по вертикали, горизонтали и диагонали.

Он отображает:

Изменение цены в пунктах со знаком направления

Процентное изменение цены

Количество баров

Фактическое прошедшее время

Начальную цену

Конечную цену

Направление движения

Измерение использует стрелки на обоих концах и размещает информацию рядом с верхней точкой для более чистого отображения графика.

Объяснение графиков и ведение торгового журнала

Используйте инструменты Pencil и Text для объяснения идей, подготовки скриншотов, обучения торговым концепциям и документирования торговых решений.

Текстовый редактор включает:

Прозрачный фон редактирования

Контур цвета Electric Cyan

Видимый мигающий курсор

Текст-подсказку What do you have in mind...

Подтверждение клавишей Enter

Автоматическое сохранение текста при выборе другого инструмента

Автоматическую отмену, если содержательный текст не был введен

Защиту горячих клавиш во время ввода текста

Основные возможности

Профессиональная панель для рисования на графике

38 выбираемых инструментов

64 организованных элемента управления

Режимы панели Standard и Full

Минимизированные панели Standard и Full

Перемещаемая панель с автоматическим масштабированием

Панель всегда остается поверх графических объектов

Режим Chart/Select для перемещения существующих объектов

Отмена последнего действия

Ластик

Удаление всех объектов

Трендовая линия

Горизонтальная линия

Линия со стрелкой

Прямоугольник

Прозрачная заполненная зона

Свободное рисование карандашом

Расширенный текстовый инструмент

Расширенный инструмент 2D Measure

Четыре размера линий: 1 px, 2 px, 3 px и 4 px

20 выбираемых цветов

Восемь основных ярких цветов

Восемь соответствующих прозрачных цветов

Четыре нейтральных цвета

Общая настройка размера маркеров

Настройка размера информационного текста измерения

Горячие клавиши для минимизации панели и переключения режимов

Сохранение сцен и профилей

Автоматическое восстановление рисунков

Выбор и перемещение объектов

Работа со всеми символами и таймфреймами

Торговые маркеры

Axiom Draw включает 16 торговых маркеров:

Галочка

Крест

Стрелка вверх

Стрелка вниз

Звезда

Флаг

Цель

Предупреждение

Вход

Стоп-лосс

Пробой

Новости

Поддержка

Сопротивление

Ликвидность

Разворот

Маркеры используют четкие символы Wingdings с фиксированными смысловыми цветами и общей настройкой размера.

Маркеры Эллиотта и эмоциональные маркеры

Система также включает:

Elliott 0

Elliott 1

Elliott 2

Elliott 3

Elliott 4

Elliott 5

Elliott 6

Elliott 7

Elliott 8

Elliott 9

Happy

Sad

Эти маркеры используют текущий выбранный трейдером цвет, включая прозрачные варианты.

Цветовая палитра

Основные цвета

Красный

Желтый

Зеленый

Синий

Оранжевый

Фиолетовый

Голубой

Пурпурный

Прозрачные цвета

Прозрачный красный

Прозрачный желтый

Прозрачный зеленый

Прозрачный синий

Прозрачный оранжевый

Прозрачный фиолетовый

Прозрачный голубой

Прозрачный пурпурный

Нейтральные цвета

Белый

Светло-серый

Коричневый

Черный

Рекомендуемые рынки

Axiom Draw можно использовать для:

Forex

Золота и других металлов

Индексов

Криптовалют

Акций

Фьючерсов

Любых символов, доступных на вашей торговой платформе

Поддерживаемые таймфреймы

Поддерживаются все стандартные таймфреймы — от краткосрочных графиков для скальпинга до долгосрочного месячного анализа.

Идеально подходит для

Трейдеров, использующих ценовое действие

Трейдеров по волнам Эллиотта

Трейдеров по зонам спроса и предложения

Анализа поддержки и сопротивления

Планирования сделок

Обучения рыночному анализу

Ведения торгового журнала

Подготовки скриншотов графиков

Объяснения торговых сигналов

Создания контента для социальных сетей

Торговых курсов и презентаций

Axiom Draw не генерирует торговые сигналы и не открывает сделки. Он предоставляет организованный и гибкий способ взаимодействия с графиком и превращения рыночных идей в понятные визуальные планы.