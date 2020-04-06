Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA.

Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком.

Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора.

Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Trend Catcher обеспечивает стабильное исполнение без перерисовки, перерисовывания сигналов и задержек.

Основные стратегии:

Две встроенные стратегии позволяют выбрать ваш стиль:

I. Smart Trend Mode — торгует в одном направлении, следуя импульсу тренда с четкими структурированными входами.

Низкий риск. Высокая точность. Без хеджирования.

II. Dynamic Dual Mode (Агрессивный) — торгует в двух направлениях, используя хеджирующую скальпинговую логику для захвата каждого импульса волатильности рынка.

Максимальная вовлеченность. Полная автоматизация.

Вы можете переключаться между Buy-Only, Sell-Only или обоими режимами, адаптируя советник к своей торговой логике.

Гибридная система управления:

Trend Catcher предоставляет то, чего не дает ни один другой советник — прямое ручное управление прямо с графика.

В один клик:

Закрыть все сделки (C)

Закрыть только прибыльные (L)

Закрыть только убыточные (O)

Закрыть все покупки (S)

Закрыть все продажи (E)

Включить/Выключить автоторговлю одной кнопкой — полная гибкость даже в процессе торговли.

Визуальное отображение прибыли (синий = прибыль, красный = убыток, белый = нейтрально) оставляет вас всегда в контроле.

Почему трейдеры выбирают его:

Двухрежимный алгоритм: трендовый + скальпинг гибрид

Полностью ручная панель управления — без открытия дополнительных окон в терминале

Отображение прибыли в реальном времени (в пунктах)

Без перерисовки / Без задержек / Мгновенное исполнение

Встроенное управление риском и лотом

Работает с любым ECN / низкоспредовым брокером

Идеален для трейдеров, совмещающих логику и автоматизацию

Рекомендуемая настройка:

Символ: EURUSD (протестировано)

Таймфрейм: M1

Тип счета: ECN / Низкий спред / Хеджирование включено

Кредитное плечо: 1:100 – 1:500

Минимальный депозит: $5000

VPS: настоятельно рекомендуется

Trend Catcher EA Pro — это не просто очередной бот — это гибридная торговая интеллектуальная система.

Торгуйте полностью автоматически или берите управление в любой момент.

Стабильный, прозрачный и точно настроенный — для трейдеров, которые знают, что контроль — это главное преимущество.

Отказ от ответственности:

Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском и может быть не подходить для всех инвесторов. Использование торговых роботов, индикаторов или любых автоматизированных систем — включая Trend Catcher EA Pro — не гарантирует прибыль и не защищает от убытков.

Прошлые результаты не являются гарантией будущих.

Используя этот продукт, вы подтверждаете, что полностью несете ответственность за свои торговые решения и их финансовые последствия.

Автор и разработчик не несут ответственности за любые прямые или косвенные потери, возникающие при использовании данного программного обеспечения.

Всегда тестируйте параметры на демо-счете перед реальной торговлей и управляйте рисками ответственно.