Trend Catcher EA Pro

Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA.

Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком.

Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора.

Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Trend Catcher обеспечивает стабильное исполнение без перерисовки, перерисовывания сигналов и задержек.

[Руководство пользователя, Рекомендации] и [Тестированные пресеты] — нажмите на ссылки.

Основные стратегии:
Две встроенные стратегии позволяют выбрать ваш стиль:

I. Smart Trend Mode — торгует в одном направлении, следуя импульсу тренда с четкими структурированными входами.
Низкий риск. Высокая точность. Без хеджирования.

II. Dynamic Dual Mode (Агрессивный) — торгует в двух направлениях, используя хеджирующую скальпинговую логику для захвата каждого импульса волатильности рынка.
Максимальная вовлеченность. Полная автоматизация.

Вы можете переключаться между Buy-Only, Sell-Only или обоими режимами, адаптируя советник к своей торговой логике.

Гибридная система управления:
Trend Catcher предоставляет то, чего не дает ни один другой советник — прямое ручное управление прямо с графика.

В один клик:

Закрыть все сделки (C)

Закрыть только прибыльные (L)

Закрыть только убыточные (O)

Закрыть все покупки (S)

Закрыть все продажи (E)

Включить/Выключить автоторговлю одной кнопкой — полная гибкость даже в процессе торговли.
Визуальное отображение прибыли (синий = прибыль, красный = убыток, белый = нейтрально) оставляет вас всегда в контроле.

Почему трейдеры выбирают его:
Двухрежимный алгоритм: трендовый + скальпинг гибрид
Полностью ручная панель управления — без открытия дополнительных окон в терминале
Отображение прибыли в реальном времени (в пунктах)
Без перерисовки / Без задержек / Мгновенное исполнение
Встроенное управление риском и лотом
Работает с любым ECN / низкоспредовым брокером
Идеален для трейдеров, совмещающих логику и автоматизацию

Рекомендуемая настройка:
Символ: EURUSD (протестировано)

Таймфрейм: M1

Тип счета: ECN / Низкий спред / Хеджирование включено

Кредитное плечо: 1:100 – 1:500

Минимальный депозит: $5000

VPS: настоятельно рекомендуется

Trend Catcher EA Pro — это не просто очередной бот — это гибридная торговая интеллектуальная система.
Торгуйте полностью автоматически или берите управление в любой момент.
Стабильный, прозрачный и точно настроенный — для трейдеров, которые знают, что контроль — это главное преимущество.

Отказ от ответственности:
Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском и может быть не подходить для всех инвесторов. Использование торговых роботов, индикаторов или любых автоматизированных систем — включая Trend Catcher EA Pro — не гарантирует прибыль и не защищает от убытков.
Прошлые результаты не являются гарантией будущих.
Используя этот продукт, вы подтверждаете, что полностью несете ответственность за свои торговые решения и их финансовые последствия.
Автор и разработчик не несут ответственности за любые прямые или косвенные потери, возникающие при использовании данного программного обеспечения.
Всегда тестируйте параметры на демо-счете перед реальной торговлей и управляйте рисками ответственно.


