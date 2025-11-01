Momentum Hunter EA MT5

Momentum Hunter EA

Momentum Hunter EA — um Expert Advisor de nova geração projetado para capturar a força pura do momentum do preço.

Rápido, disciplinado e desenvolvido para traders que exigem precisão e adaptabilidade em qualquer condição de mercado.

Desenvolvido com dados reais (99,9%) e otimizado para EURUSD e XAUUSD, o Momentum Hunter detecta acelerações e executa de forma imediata — sem atrasos, sem repaint, sem adivinhação.

[Manual do Usuário | Presets Recomendados] — Clique para baixar

Conceito Central

Momentum Hunter é construído sobre uma verdade simples: momentum gera oportunidade.

Ao medir continuamente aceleração de preço, explosões de volatilidade e pressão direcional, ele entra no início da ruptura e sai com precisão matemática.

Modo instantâneo: Buy Only / Sell Only / Buy & Sell.

Sistema Integrado de Risco & Recuperação

Escalonamento dinâmico de lote com multiplicador e controle de passo.

Lógica de recuperação de drawdown adaptada à força do mercado.

Filtros de Max DD% e Recuperação para limitar exposição automaticamente.

Controle de frequência para evitar excesso de operações em mercado lateral.

Mecanismo de Performance

Filtro de momentum mede velocidade e força do preço em tempo real.

Lógica de espaçamento dinâmico ajusta a distância de entrada conforme volatilidade.

Lock de lucro e recuperação suavizam a curva de equity.

Filtros de ATR e Spread garantem execução limpa em conta real.

Por que traders escolhem o Momentum Hunter

Lógica ultra responsiva baseada em impulso

Sem repaint, sem atraso, sem emoção

Escalonamento adaptativo + motor de recuperação

Funciona em Forex, Ouro, Índices e Cripto

Compatível com qualquer corretora ECN / Spread baixo

Configuração Recomendada

Símbolos: EURUSD, XAUUSD

Timeframes: M5 – H1

Alavancagem: 1 : 100 – 1 : 500

Conta: ECN / Spread baixo / Hedging ativado

Depósito mínimo: $5000

VPS: Altamente recomendado

Aviso Legal

Negociar no mercado financeiro envolve risco significativo.

O uso de EAs — incluindo o Momentum Hunter EA — não garante lucro e não evita perdas.

Resultados passados não garantem resultados futuros.

O usuário é totalmente responsável por suas decisões de negociação.

Sempre teste em conta demo antes da conta real e siga gerenciamento de risco adequado.