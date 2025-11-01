Momentum Hunter EA MT5

4.33

Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — um Expert Advisor de nova geração projetado para capturar a força pura do momentum do preço.
Rápido, disciplinado e desenvolvido para traders que exigem precisão e adaptabilidade em qualquer condição de mercado.

Desenvolvido com dados reais (99,9%) e otimizado para EURUSD e XAUUSD, o Momentum Hunter detecta acelerações e executa de forma imediata — sem atrasos, sem repaint, sem adivinhação.

[Manual do Usuário | Presets Recomendados] — Clique para baixar

Conceito Central
Momentum Hunter é construído sobre uma verdade simples: momentum gera oportunidade.
Ao medir continuamente aceleração de preço, explosões de volatilidade e pressão direcional, ele entra no início da ruptura e sai com precisão matemática.

Modo instantâneo: Buy Only / Sell Only / Buy & Sell.

Sistema Integrado de Risco & Recuperação
Escalonamento dinâmico de lote com multiplicador e controle de passo.
Lógica de recuperação de drawdown adaptada à força do mercado.
Filtros de Max DD% e Recuperação para limitar exposição automaticamente.
Controle de frequência para evitar excesso de operações em mercado lateral.

Mecanismo de Performance
Filtro de momentum mede velocidade e força do preço em tempo real.
Lógica de espaçamento dinâmico ajusta a distância de entrada conforme volatilidade.
Lock de lucro e recuperação suavizam a curva de equity.
Filtros de ATR e Spread garantem execução limpa em conta real.

Por que traders escolhem o Momentum Hunter
Lógica ultra responsiva baseada em impulso
Sem repaint, sem atraso, sem emoção
Escalonamento adaptativo + motor de recuperação
Funciona em Forex, Ouro, Índices e Cripto
Compatível com qualquer corretora ECN / Spread baixo

Configuração Recomendada
Símbolos: EURUSD, XAUUSD
Timeframes: M5 – H1
Alavancagem: 1 : 100 – 1 : 500
Conta: ECN / Spread baixo / Hedging ativado
Depósito mínimo: $5000
VPS: Altamente recomendado

Aviso Legal
Negociar no mercado financeiro envolve risco significativo.
O uso de EAs — incluindo o Momentum Hunter EA — não garante lucro e não evita perdas.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
O usuário é totalmente responsável por suas decisões de negociação.
Sempre teste em conta demo antes da conta real e siga gerenciamento de risco adequado.


Comentários 11
Tony Heini
26
Tony Heini 2025.12.21 10:35 
 

bonjour quelqu'un un aurait t il un réglage pour un compte centimes merci d avance je le tests actuellement en Reel et J en suis content depuis 1 semaines

Philsa86
39
Philsa86 2025.12.13 19:11 
 

FANTASTIC EA!

tasom530
44
tasom530 2025.12.03 11:06 
 

By far the best and most intelligent bot I have ever experienced. A huge compliment to the creator for this sensational work. Thank you so much for making it available for free, Mr. Issam Kassas.

