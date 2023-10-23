Supply and Demand Order Blocks

Блоки ордеров спроса и предложения:

Индикатор "Блоки ордеров спроса и предложения" - это сложный инструмент, основанный на концепциях умного денег, фундаментальных для технического анализа рынка Форекс. Он направлен на выявление зон спроса и предложения, ключевых областей, где институциональные трейдеры оставляют значительные следы. Зона предложения, указывающая на ордера на продажу, и зона спроса, указывающая на ордера на покупку, помогают трейдерам предвидеть потенциальные развороты или замедления в движении цен. Этот индикатор использует умный алгоритм, объединяющий компоненты Прорыва структуры (BoS) и разрыва справедливой стоимости (FVG). BoS обнаруживает нарушения на рынке, указывая на потенциальные блоки ордеров, в то время как FVG учитывает разрывы справедливой стоимости для повышения точности. Инструмент обеспечивает визуальное представление этих условий, помогая трейдерам принимать решения, выделяя потенциальные блоки ордеров и предоставляя понимание динамики рынка и точек перелома. Его удобный дизайн делает его доступным для трейдеров с разным уровнем технической экспертизы, предлагая комплексное решение для продвинутого анализа.

Характеристики:

- Концепции умного денег: Основан на стратегиях институциональной торговли.
- Зоны спроса и предложения: Определяет блоки ордеров на продажу и покупку.
- Пользовательские типы рисования блоков ордеров.
- Сложный алгоритм: BoS обнаруживает нарушения на рынке, а FVG учитывает разрывы справедливой стоимости.
- Визуальное представление: Выделяет потенциальные блоки ордеров на графиках.
- Простота использования: Доступен для различных уровней экспертизы.
- Комплексный анализ: Интегрирует BoS и FVG для понимания.
- Принятие обоснованных решений: Помогает предвидеть развороты и замедления.
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:07 
 

Very good！

jesusmartin2007
54
jesusmartin2007 2025.11.19 22:52 
 

Excelente indicador. La verdad es que me resulta muy util para identificar las zonas de order blocks, Gracias por su trabajo.

Vishnuteja Ganapati
71
Vishnuteja Ganapati 2025.10.11 07:52 
 

good one

