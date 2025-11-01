Momentum Hunter EA MT5

Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — Expert Advisor di nuova generazione progettato per catturare la forza pura del momentum del prezzo.
Veloce, disciplinato e costruito per trader che richiedono precisione e adattabilità.

Sviluppato con dati reali (99,9%) e ottimizzato per EURUSD e XAUUSD.
Esecuzione immediata — nessun ritardo, nessun repaint, nessuna supposizione.

[Manuale Utente | Preset Raccomandati] — Scarica

Concetto Base
Il momentum crea opportunità.
Misurando accelerazione, pressione direzionale e volatilità, entra nelle rotture in fase iniziale e chiude con precisione matematica.

Switch rapido: Solo Buy / Solo Sell / Buy & Sell.

Sistema Integrato di Rischio e Recupero
Scalatura dinamica del lotto
Recupero drawdown adattivo
Filtri di Max DD% per limitare l’esposizione
Controllo frequenza trade per evitare sovratrading

Motore Prestazionale
Filtro momentum in tempo reale
Distanza d’ingresso dinamica
Lock profitto + recupero curvano l’equity
Filtri ATR & Spread per esecuzione pulita

Perché i trader lo scelgono
Logica momentum ultra-reattiva
Nessun repaint, nessun ritardo
Scalatura lotti adattiva
Funziona su Forex, Oro, Indici & Crypto
Compatibile ECN / Low spread

Setup raccomandato
Simboli: EURUSD, XAUUSD
Timeframe: M5 – H1
Leva: 1 : 100 – 1 : 500
Account: ECN / Low-spread / Hedging
Deposito minimo: $5000
VPS: Consigliato

Disclaimer
Il trading comporta rischio.
Gli EA non garantiscono profitto.
Testare sempre in demo e gestire il rischio.


