Momentum Hunter EA MT5
- Experts
- Issam Kassas
- Versione: 1.0
Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — Expert Advisor di nuova generazione progettato per catturare la forza pura del momentum del prezzo.
Veloce, disciplinato e costruito per trader che richiedono precisione e adattabilità.
Sviluppato con dati reali (99,9%) e ottimizzato per EURUSD e XAUUSD.
Esecuzione immediata — nessun ritardo, nessun repaint, nessuna supposizione.
[Manuale Utente | Preset Raccomandati] — Scarica
Concetto Base
Il momentum crea opportunità.
Misurando accelerazione, pressione direzionale e volatilità, entra nelle rotture in fase iniziale e chiude con precisione matematica.
Switch rapido: Solo Buy / Solo Sell / Buy & Sell.
Sistema Integrato di Rischio e Recupero
Scalatura dinamica del lotto
Recupero drawdown adattivo
Filtri di Max DD% per limitare l’esposizione
Controllo frequenza trade per evitare sovratrading
Motore Prestazionale
Filtro momentum in tempo reale
Distanza d’ingresso dinamica
Lock profitto + recupero curvano l’equity
Filtri ATR & Spread per esecuzione pulita
Perché i trader lo scelgono
Logica momentum ultra-reattiva
Nessun repaint, nessun ritardo
Scalatura lotti adattiva
Funziona su Forex, Oro, Indici & Crypto
Compatibile ECN / Low spread
Setup raccomandato
Simboli: EURUSD, XAUUSD
Timeframe: M5 – H1
Leva: 1 : 100 – 1 : 500
Account: ECN / Low-spread / Hedging
Deposito minimo: $5000
VPS: Consigliato
Disclaimer
Il trading comporta rischio.
Gli EA non garantiscono profitto.
Testare sempre in demo e gestire il rischio.