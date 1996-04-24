Axiom Stats

AXIOM STATS

СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99

Axiom Stats доступен по стартовой цене $99.

После первых 30 покупок цена увеличится до $199.

После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус.

Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа статистики торгового счёта и результатов торговли.

Он считывает данные вашего торгового счёта и превращает их в полный визуальный разбор эффективности, статистики, сделок, рисков, стабильности, просадок и общего состояния счёта — всё в одной удобной панели.

Я создал Axiom Stats, потому что хотел видеть полную историю, стоящую за результатами торгового счёта.

Смотреть только на баланс недостаточно.

Прибыльный счёт всё равно может иметь опасные просадки.

Высокий процент прибыльных сделок может скрывать плохое управление рисками.

Одна крупная сделка может создать впечатление, что весь месяц был успешным.

Стратегия может показывать хороший общий результат, но при этом приносить большую часть убытков по одному инструменту, в определённый день недели или во время конкретной торговой сессии.

Мне была нужна единая панель, которая могла бы читать данные счёта, систематизировать информацию, выявлять сильные и слабые стороны и ясно показывать, что на самом деле стоит за итоговой прибылью или убытком.

Именно в этом заключается идея Axiom Stats.

ЧТО ДЕЛАЕТ AXIOM STATS

Axiom Stats анализирует историю вашего торгового счёта и текущие открытые позиции.

Он организует информацию о счёте на семи отдельных страницах:

  • Панель

  • Результативность

  • Статистика

  • Анализ

  • Календарь

  • Сделки

  • Риски

Вместо отображения только общей прибыли Axiom Stats помогает понять:

  • Сколько счёт заработал или потерял

  • Насколько стабильными были результаты

  • Какой уровень риска использовался

  • Насколько глубокими были просадки

  • Сколько времени занимало восстановление

  • Какие торговые инструменты принесли лучшие и худшие результаты

  • Какие сделки были эффективнее — на покупку или на продажу

  • В какое время счёт показывал лучшие результаты

  • Являются ли результаты стабильными или зависят от нескольких исключительных сделок

  • Что в данный момент требует вашего внимания

Цель проста: превратить сложную историю торгового счёта в полезную информацию, которую трейдер сможет понять и использовать.

ПАНЕЛЬ

Панель предоставляет полную сводку по счёту на одной странице.

Она объединяет самую важную информацию, позволяя оценить состояние счёта без необходимости открывать несколько отчётов.

Панель включает:

  • Пульс счёта

  • Историю развития счёта

  • Чистый реализованный результат

  • Текущую эквити

  • Максимальную просадку

  • Прибыльность счёта

  • Контроль рисков

  • Стабильность торговли

  • Качество сделок

  • Состояние счёта

  • Текущую позицию

  • Области, требующие внимания

  • Сводку торговой активности

  • Реализованные и плавающие результаты

  • Количество сделок и краткий обзор счёта

Панель создана для ответа на один важный вопрос:

В каком состоянии находится этот счёт прямо сейчас?

ПУЛЬС СЧЁТА

Пульс счёта — это общая итоговая оценка состояния счёта.

Он анализирует общее состояние счёта и представляет результат в понятной и доступной форме.

В зависимости от данных он может показать, насколько хорошо работает счёт, сохраняет ли он стабильность, находится ли в процессе восстановления или испытывает давление.

Он также предоставляет текстовое объяснение текущего результата, чтобы трейдеру не приходилось смотреть на цифры без контекста.

Пульс счёта не является прогнозом и не гарантирует будущих результатов. Это структурированная интерпретация доступных на данный момент данных счёта.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЧЁТА

История развития счёта визуально показывает, как изменялся счёт в течение выбранного периода.

Она помогает увидеть взаимосвязь между:

  • Ростом счёта

  • Прибылями и убытками

  • Пополнениями и выводами средств

  • Просадками

  • Восстановлением

  • Изменением баланса

  • Изменением эквити

Вместо оценки счёта только по его итоговой стоимости вы можете увидеть весь путь, который он прошёл до текущего результата.

Это облегчает выявление плавного роста, нестабильных результатов, продолжительных просадок, резких убытков и периодов восстановления.

СОСТОЯНИЕ СЧЁТА

Раздел состояния счёта объединяет несколько важных областей торговой эффективности в единую визуальную оценку.

Он анализирует такие показатели, как:

  • Прибыльность

  • Контроль рисков

  • Стабильность

  • Качество сделок

Это помогает понять, подкреплены ли результаты счёта здоровой торговой моделью или итоговый результат скрывает серьёзные слабые стороны.

Прибыльный счёт не обязательно является здоровым счётом.

Axiom Stats создан для того, чтобы показать эту разницу.

СТРАНИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Страница результативности показывает, как финансовые результаты счёта изменялись с течением времени.

Она включает показатели, графики и ежемесячную статистику, позволяющие оценить рост и стабильность.

Вы можете анализировать:

  • Чистую прибыль или убыток

  • Доходность счёта

  • Валовую прибыль

  • Валовой убыток

  • Средний результат сделки

  • Фактор прибыли

  • Математическое ожидание

  • Лучшие и худшие периоды

  • Результаты по месяцам

  • Результаты по годам

  • Просадку

  • Восстановление

  • Качество результатов

Эта страница помогает определить, были ли результаты стабильными, улучшались ли они, ухудшались или сильно зависели от небольшого количества сделок.

СТРАНИЦА СТАТИСТИКИ

Страница статистики предоставляет более глубокий числовой анализ завершённой торговой активности.

Она помогает изучить торговую историю с разных сторон, включая:

  • Общую торговую статистику

  • Результаты по инструментам

  • Результаты покупок и продаж

  • Продолжительность сделок

  • Прибыльные сделки

  • Убыточные сделки

  • Безубыточные сделки

  • Распределение результатов

  • Процентили

  • Средние и медианные результаты

  • Торговый объём

  • Время удержания позиций

Вместо отображения только заработанной суммы страница статистики помогает понять, каким образом был получен этот результат.

СТРАНИЦА АНАЛИЗА

Страница анализа более подробно рассматривает стабильность, серии результатов, восстановление, распределения и скользящие показатели.

Она включает такие расширенные показатели, как:

  • Прибыльные дни

  • Прибыльные недели

  • Средний дневной результат

  • Дневная волатильность

  • Лучший день

  • Худший день

  • Медианный результат сделки

  • Стандартное отклонение

  • 25-й процентиль

  • 75-й процентиль

  • Асимметрия

  • Выбросы

  • Текущая серия

  • Максимальная серия прибыльных сделок

  • Максимальная серия убыточных сделок

  • Средняя серия прибыльных сделок

  • Средняя серия убыточных сделок

  • Самый продолжительный период восстановления

  • Скользящий процент прибыльных сделок

  • Скользящий фактор прибыли

  • Скользящее математическое ожидание

  • Скользящий результат торгового цикла

  • Лучшее окно анализа

  • Худшее окно анализа

Страница анализа также позволяет изучать результаты по следующим критериям:

  • Торговый инструмент

  • Таймфрейм

  • Час дня

  • День недели

  • Продолжительность сделки

  • Скользящие окна анализа

Эта страница предназначена для трейдеров, которые хотят выйти за пределы базовой статистики и понять структуру и стабильность своих результатов.

СТРАНИЦА КАЛЕНДАРЯ

Страница календаря организует торговые результаты по датам.

Она позволяет изучать результаты в нескольких календарных режимах:

  • Месяц

  • Год

  • День недели

Вы можете просматривать:

  • Дневную прибыль и убыток

  • Дневную доходность

  • Количество сделок

  • Прибыльные дни

  • Убыточные дни

  • Безубыточные дни

  • Активные и неактивные дни

  • Ежемесячные сводки

  • Результаты по дням недели

  • Подробную информацию по выбранному дню

Календарь облегчает выявление закономерностей, которые сложно заметить в обычной таблице истории счёта.

Например, вы можете обнаружить, что счёт показывает хорошие результаты в определённые периоды, но регулярно теряет деньги в конкретный день недели.

СТРАНИЦА СДЕЛОК

Страница сделок предоставляет подробную информацию о торговой активности, использованной при проведении анализа.

Она включает отдельные режимы для:

  • Закрытых сделок

  • Торговых операций

  • Денежных операций

  • Открытых позиций

В зависимости от выбранного режима можно просматривать:

  • Тикет

  • Торговый инструмент

  • Направление

  • Тип сделки

  • Объём

  • Время открытия

  • Время закрытия

  • Цену открытия

  • Цену закрытия

  • Стоп-лосс

  • Тейк-профит

  • Комиссию

  • Своп

  • Сборы

  • Другие расходы

  • Реализованную прибыль или убыток

  • Плавающую прибыль или убыток

  • Продолжительность удержания

  • Магический номер

Подробная таблица позволяет перейти от общей сводки счёта к отдельным сделкам, сформировавшим итоговый результат.

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ

Axiom Stats также отслеживает текущие открытые позиции.

Это позволяет панели различать:

  • Завершённые результаты

  • Текущие плавающие результаты

  • Закрытую торговую активность

  • Текущую рыночную экспозицию

Раздел текущей позиции помогает понять, что влияет на счёт сейчас, а не только то, что происходило в прошлом.

Axiom Stats не управляет этими позициями и не закрывает их. Он только отображает и анализирует доступную информацию о счёте.

СТРАНИЦА РИСКОВ

Страница рисков сосредоточена на отрицательной стороне результатов счёта.

Она помогает понять, как развивались убытки, насколько они были сконцентрированы и как долго счёт оставался ниже предыдущего максимума.

Страница рисков включает отдельные режимы:

  • Обзор рисков

  • Просадка

  • Концентрация

Она может отображать:

  • Текущую просадку эквити

  • Историческую максимальную просадку

  • Глубину просадки

  • Денежный размер просадки

  • Продолжительность просадки

  • Время нахождения ниже предыдущего максимума

  • Время восстановления

  • Фактор восстановления

  • Серии убыточных сделок

  • Уровень маржи

  • Свободную маржу

  • Концентрацию убытков по инструментам

  • Валовой убыток

  • Долю убытков

  • Крупнейший отдельный убыток

  • Эпизоды просадки

  • Статус восстановления

Это помогает оценить не только то, сколько заработал счёт, но и через какие риски и убытки ему пришлось пройти для достижения этого результата.

АНАЛИЗ ПРОСАДКИ

Axiom Stats не рассматривает просадку как одно изолированное число.

Он разбивает каждый эпизод просадки на важные этапы:

  • Начало

  • Минимальная точка

  • Восстановление

  • Глубина просадки

  • Денежный убыток

  • Время ниже предыдущего максимума

  • Продолжительность восстановления

  • Текущий статус

Это позволяет намного лучше понять уровень риска счёта.

Два счёта могут иметь одинаковую максимальную просадку, но вести себя совершенно по-разному. Один может восстановиться быстро, а другой оставаться в просадке несколько месяцев.

Axiom Stats помогает увидеть эту разницу.

КОНЦЕНТРАЦИЯ РИСКА

Концентрация риска показывает, не приходится ли слишком большая часть общего убытка счёта на один конкретный рынок или торговый инструмент.

Вы можете анализировать:

  • Валовой убыток по инструментам

  • Долю каждого инструмента в общих убытках

  • Крупнейший отдельный убыток

  • Вклад каждого инструмента

  • Рейтинг концентрации

Высокая концентрация может указывать на то, что один инструмент или рынок отвечает за непропорционально большую часть убытков счёта.

Эта информация может помочь трейдеру определить, какие элементы стратегии или торгового поведения требуют особого внимания.

АНАЛИЗ ВЫБРАННОГО ПЕРИОДА

Axiom Stats позволяет анализировать разные периоды вместо обязательной оценки всей истории счёта.

Доступные периоды:

  • 1 месяц

  • 3 месяца

  • 6 месяцев

  • С начала года

  • 1 год

  • Вся история

Выбранный период определяет диапазон дат, используемый для расчёта отображаемой статистики.

Это позволяет сравнивать недавние результаты с долгосрочным поведением счёта.

Например, счёт может оставаться прибыльным за всю историю, но показывать плохие результаты в последние три месяца. Анализ выбранного периода помогает это обнаружить.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

Axiom Stats включает демонстрационный режим, позволяющий изучить панель и ознакомиться со всеми её страницами, даже если на подключённом счёте пока недостаточно торговой истории.

Это облегчает изучение интерфейса и понимание работы различных разделов перед анализом полноценного счёта.

Демонстрационные данные чётко отделены от анализа реального счёта и не изменяют фактическую торговую информацию.

ЭКСПОРТ В CSV

Страница сделок включает функцию экспорта в CSV.

Она позволяет экспортировать подробные данные счёта для дальнейшего изучения, хранения или внешнего анализа.

Экспортируемая информация соответствует текущему выбранному режиму и доступной истории счёта.

ВСТРОЕННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Axiom Stats создан как для опытных трейдеров, так и для пользователей, которые только начинают изучать статистику торговых счетов.

Панель содержит подробные объяснения важных элементов.

При наведении курсора на значимую карточку, показатель, заголовок таблицы или значение Axiom Stats объясняет:

  • Что означает эта информация

  • Почему она важна

  • Как её обычно следует интерпретировать

Это делает расширенную статистику счёта более доступной и избавляет пользователя от необходимости самостоятельно изучать каждый финансовый термин.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Профессиональная панель статистики торгового счёта

  • Семь полноценных страниц анализа

  • Итоговая оценка «Пульс счёта»

  • Визуализация истории развития счёта

  • Оценка состояния счёта

  • Мониторинг текущих позиций

  • Система «Требует внимания»

  • Анализ баланса и эквити

  • Реализованная и плавающая прибыль или убыток

  • Анализ доходности

  • Анализ прибыльности

  • Анализ просадок и восстановления

  • Фактор прибыли

  • Математическое ожидание

  • Анализ процента прибыльных сделок

  • Средние и медианные результаты сделок

  • Распределение результатов сделок

  • Анализ процентилей

  • Дневная и недельная стабильность

  • Анализ серий прибыльных и убыточных сделок

  • Анализ скользящих результатов

  • Результаты по торговым инструментам

  • Результаты по направлениям

  • Анализ по таймфреймам

  • Анализ по часам дня

  • Анализ по дням недели

  • Анализ продолжительности сделок

  • Месячные и годовые результаты

  • Торговый календарь

  • История закрытых сделок

  • История торговых операций

  • Пополнения и выводы средств

  • Таблица открытых позиций

  • Анализ комиссий, свопов, сборов и других расходов

  • Обзор рисков

  • Таблица эпизодов просадки

  • Концентрация убытков по инструментам

  • Информация об уровне и свободной марже

  • Несколько фильтров периода

  • Экспорт в CSV

  • Демонстрационный режим

  • Полный и компактный режимы панели

  • Понятные объяснения для начинающих

  • Адаптивный дизайн панели

ДЛЯ КОГО СОЗДАН ЭТОТ ПРОДУКТ

Axiom Stats предназначен для трейдеров, которые хотят понимать состояние своего счёта глубже, чем просто итоговый баланс.

Он будет полезен для:

  • Трейдеров рынка Forex

  • Трейдеров, торгующих золотом

  • Трейдеров, торгующих индексами

  • Трейдеров, торгующих CFD на криптовалюты

  • Ручных трейдеров

  • Алгоритмических трейдеров

  • Разработчиков торговых роботов

  • Тестировщиков стратегий

  • Трейдеров проп-компаний

  • Поставщиков торговых сигналов

  • Управляющих счетами

  • Трейдеров, оценивающих новую систему

  • Трейдеров, стремящихся повысить стабильность

  • Трейдеров, желающих выявить скрытые риски

  • Трейдеров, которым нужна профессиональная панель анализа результатов

ЧЕМ AXIOM STATS НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Axiom Stats не является торговым роботом.

Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки.

Он не копирует сделки.

Он не предоставляет сигналы на покупку или продажу.

Он не гарантирует прибыльность.

Он не исправляет убыточную торговую стратегию.

Он не заменяет управление рисками или профессиональную финансовую оценку.

Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа счёта и поддержки принятия решений, созданный для более ясного понимания торговых результатов.

ПОЧЕМУ AXIOM STATS ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ

Большинство инструментов для работы с историей счёта показывают список сделок и итоговую прибыль или убыток.

Axiom Stats отличается тем, что превращает эту историю в полную картину состояния счёта.

Он объединяет:

  • Результативность

  • Статистику

  • Стабильность

  • Календарные закономерности

  • Отдельные сделки

  • Текущие позиции

  • Просадки

  • Восстановление

  • Концентрацию рисков

  • Состояние счёта

Он не просто показывает, сколько заработал счёт.

Он помогает понять, как был получен результат, какой риск для этого потребовался, где находятся слабые стороны и что может требовать внимания.

Это не просто выписка по счёту.

Это полноценная панель анализа торгового счёта.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

  1. Добавьте Axiom Stats на любой график.

  2. Позвольте ему считать доступную историю счёта.

  3. Выберите период, который хотите проанализировать.

  4. Начните с панели и изучите Пульс счёта.

  5. Используйте Историю развития счёта, чтобы понять, как изменялся счёт.

  6. Откройте страницу результативности для анализа финансовых результатов во времени.

  7. Используйте страницы статистики и анализа для более глубокого изучения результатов.

  8. Проверьте календарь для выявления закономерностей по датам.

  9. Откройте страницу сделок, чтобы изучить отдельные операции и позиции.

  10. Используйте страницу рисков для анализа просадок, восстановления и концентрации убытков.

  11. Наводите курсор на важные элементы, когда вам требуется объяснение.

  12. При необходимости экспортируйте информацию о сделках в CSV.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Полное руководство пользователя в формате PDF будет доступно по ссылке в документации продукта.

В руководстве объясняются:

  • Установка

  • Навигация по панели

  • Пульс счёта

  • История развития счёта

  • Состояние счёта

  • Анализ результативности

  • Статистические показатели

  • Разделы страницы анализа

  • Календарные режимы

  • Сделки и позиции

  • Анализ рисков

  • Эпизоды просадки

  • Концентрация рисков

  • Выбор периода

  • Демонстрационный режим

  • Экспорт в CSV

  • Встроенные объяснения

  • Рекомендуемый рабочий процесс

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Axiom Stats — это индикатор для анализа счёта и поддержки принятия решений.

Прошлые торговые результаты не гарантируют будущую прибыльность.

Статистику всегда следует интерпретировать с учётом контекста. Высокий процент прибыльных сделок, высокая доходность или прибыльный период не означают автоматически, что счёт или стратегия являются безопасными.

Всегда сочетайте представленную информацию с собственным анализом, торговым планом и правилами управления рисками.

СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Во время запуска Axiom Stats доступен по цене $99.

После первых 30 покупок цена увеличится до $199.

После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус.

Если вы хотите приобрести Axiom Stats по стартовой цене, сделайте это до завершения первых 30 покупок.


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Индикатор Mirror Chart для MT5 — это индикатор наложения, специально разработанный для проецирования второго финансового инструмента непосредственно на основное окно графика. Этот инструмент незаменим для трейдеров, которые полагаются на корреляционный анализ, поскольку он визуализирует ценовые движения двух разных инструментов в реальном времени. В отличие от традиционных индикаторов наложения, этот индикатор использует интеллектуальную, динамическую логику центрирования и масштабирования. Он п
FREE
The zigzag mtf
Marouane Sammoudi
Индикаторы
English: Indicator Description Name:   ZigZag Multi-Timeframe (ASTRA TREND) Description:   This MetaTrader 5 indicator displays   three independent ZigZag layers   from different timeframes on a single chart. It is an essential tool for multi-timeframe analysis, allowing traders to visualize the trend hierarchy (e.g., M15, H1, and H4) simultaneously. Key Features: Dual Logic:   Offers two methods for pivot detection:   Classic   (Depth/Deviation/Backstep) or   Parabolic SAR   reversal logi
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Spike Blaster Pro is a next-generation MT5 indicator designed specifically for synthetic markets. It works seamlessly on Boom Index and Weltrade Index , providing traders with sharp, reliable spike detection signals. What makes Spike Blaster Pro po
GDS Renko Entry Helper
Andrey Goida
1 (1)
Индикаторы
GDS Renko Entry Helper - Free Renko Price Interaction Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Entry Helper is a free Renko price interaction indicator for MetaTrader 5. It helps traders highlight important areas where price reacts, slows down, returns to a zone or changes behavior around support and resistance. The tool is designed for manual Renko analysis. It does not generate buy or sell signals and does not tell the trader when to enter the market. Its purpose is to help focus attention on area
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (44)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Индикаторы
Этот продукт позволит Вам выгодно приобреcти и использовать два самых популярных продукта для анализа объемов заявок и сделок на биржевых рынках: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Данный продукт вобрал в себя всю мощь каждого отдельного индикатора и оформлен в виде одного файла. Функционал продукта Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart полностью идентичен оригинальным индикаторам. Вы оцените удобство объединения этих двух продуктов в один супер-индикато
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Утилиты
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Индикаторы
Рынок несправедлив, хотя бы потому, что всего лишь 10% игроков управляют 90% капитала. У рядового трейдера мало шансов, чтобы противостоять этим «хищникам». Но выход есть, необходимо всего лишь перейти на другую сторону, необходимо находиться в числе этих 10% «акул», научиться распознавать их намерения и двигаться вместе с ними. Объем - это единственный опережающий фактор, который безупречно работает на любом периоде и любом торговом инструменте. Сначала зарождается и накапливается объем, и толь
Intraday Session TPO
Kummari Raghu Ram
Индикаторы
Intraday Session TPO: Precision Volume Profiling for Day Traders Stop trading blind during the most volatile hours of the day. Standard daily volume profiles blend everything together, masking the true areas of liquidity and institutional interest. The Intraday Session TPO is engineered specifically for session-to-session traders. It empowers you to isolate and profile specific time windows—like the London Open, the New York Killzone, or the Asian range—so you can see exactly where the volume is
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
Индикаторы
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default:   "current time frame" Function:   Sets the time frame for indicator calculation Options:   Can
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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
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Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
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4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
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5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
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Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
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Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
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Индикаторы
Индикатор Времени Торговых Сессий: Индикатор "Время Торговых Сессий" - это мощный инструмент технического анализа, разработанный для улучшения вашего понимания различных торговых сессий на рынке Форекс. Этот индикатор интегрируется без проблем и предоставляет важную информацию о времени открытия и закрытия основных сессий, включая Токио, Лондон и Нью-Йорк. С автоматической настройкой часового пояса он обслуживает трейдеров по всему миру, помогая им оптимизировать свои торговые графики для пери
FREE
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
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5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
3.83 (24)
Эксперты
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса. Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях. Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок. [Руководство пользователя | Рекоме
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Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
5 (4)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.57 (14)
Эксперты
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса. Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях. Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок. [Руководство пользователя | Рекоме
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (30)
Индикаторы
Блоки ордеров спроса и предложения: Индикатор "Блоки ордеров спроса и предложения" - это сложный инструмент, основанный на концепциях умного денег, фундаментальных для технического анализа рынка Форекс. Он направлен на выявление зон спроса и предложения, ключевых областей, где институциональные трейдеры оставляют значительные следы. Зона предложения, указывающая на ордера на продажу, и зона спроса, указывающая на ордера на покупку, помогают трейдерам предвидеть потенциальные развороты или заме
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Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.8 (15)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.69 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Catcher: Стратегия Trend Catcher с индикатором оповещения — это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он включает динамическую стратегию Trend Catcher, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального отображения направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в определении тренда, сигна
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Индикаторы
Индикатор Времени Торговых Сессий: Индикатор "Время Торговых Сессий" - это мощный инструмент технического анализа, разработанный для улучшения вашего понимания различных торговых сессий на рынке Форекс. Этот индикатор интегрируется без проблем и предоставляет важную информацию о времени открытия и закрытия основных сессий, включая Токио, Лондон и Нью-Йорк. С автоматической настройкой часового пояса он обслуживает трейдеров по всему миру, помогая им оптимизировать свои торговые графики для пери
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Axiom Matrix MT4
Issam Kassas
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.83 (29)
Индикаторы
Поиск уровней поддержки и сопротивления: Поиск уровней поддержки и сопротивления - это передовой инструмент, разработанный для улучшения технического анализа в торговле. С динамическими уровнями поддержки и сопротивления он адаптируется в реальном времени по мере раскрытия новых ключевых точек на графике, обеспечивая динамичный и отзывчивый анализ. Его уникальная возможность работы с несколькими временными рамками позволяет пользователям отображать уровни поддержки и сопротивления с разных вре
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Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.92 (13)
Утилиты
Инструмент торговой позиции и бэктестирования: Инструмент торговой позиции и бэктестирования, также известный как "Инструмент соотношения риска и вознаграждения", представляет собой всесторонний и инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашего технического анализа и торговых стратегий. Инструмент риска представляет собой всестороннее и удобное решение для эффективного управления рисками на рынке форекс. С возможностью предварительного просмотра торговых позиций, включая цену входа
FREE
Axiom Draw
Issam Kassas
Индикаторы
Axiom Draw Стартовые цены Сейчас Axiom Draw доступен по следующим стартовым ценам: Аренда на один месяц: $30 Бессрочная лицензия: $99 После следующих 30 покупок цена бессрочной лицензии повысится до $199. Специальное стартовое предложение После покупки бессрочной лицензии Axiom Draw отправьте мне личное сообщение, чтобы бесплатно получить Smart Universal Expert Advisor. Axiom Draw был создан для рынка 2026 года и оптимизирован для актуальных сборок торговой платформы. Axiom Draw — это полноценна
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Эксперты
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Universal Expert Adviser сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $399 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Smart Universal Expert Advisor — это премиальный инструмент автоматизации, созданный для превращения сигналов пользовательских индикаторов в автоматически
Axiom Draw MT4
Issam Kassas
Индикаторы
Axiom Draw Стартовые цены Сейчас Axiom Draw доступен по следующим стартовым ценам: Аренда на один месяц: $30 Бессрочная лицензия: $99 После следующих 30 покупок цена бессрочной лицензии повысится до $199. Специальное стартовое предложение После покупки бессрочной лицензии Axiom Draw отправьте мне личное сообщение, чтобы бесплатно получить Smart Universal Expert Advisor. Axiom Draw был создан для рынка 2026 года и оптимизирован для актуальных сборок торговой платформы. Axiom Draw — это полноценна
Axiom Stats MT4
Issam Kassas
Индикаторы
AXIOM STATS СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Stats доступен по стартовой цене $99. После первых 30 покупок цена увеличится до $199. После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус. Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа статистики торгового счёта и результатов торговли. Он считывает данные вашего торгового счёта и превращает их в полный визуальный разбор эффективности, статистики, сделок, рисков, стабильности, просадок и
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