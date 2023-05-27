Trend Catcher with Alert

Индикатор Trend Catcher:

Стратегия Trend Catcher с индикатором оповещения — это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он включает динамическую стратегию Trend Catcher, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального отображения направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в определении тренда, сигнализирует о возможных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и обеспечивает оповещения в реальном времени для оперативного реагирования на рынок.

Особенности:

Определение тренда: Сигнализирует бычий и медвежий тренд.

Развороты тренда: Предупреждает о возможных разворотах, когда цвет свечей меняется с бычьего на медвежий и наоборот.

Оповещения в реальном времени: Генерирует сигналы при появлении нового тренда.

Рекомендации:

Валютные пары: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...

Таймфрейм: M5, M10, M15, M30, H1.

Тип счета: Любой ECN, счет с низким спредом.