Trend Catcher with Alert
- Индикаторы
- Issam Kassas
- Версия: 3.5
- Обновлено: 5 июня 2025
Индикатор Trend Catcher:
Стратегия Trend Catcher с индикатором оповещения — это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он включает динамическую стратегию Trend Catcher, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального отображения направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в определении тренда, сигнализирует о возможных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и обеспечивает оповещения в реальном времени для оперативного реагирования на рынок.
Особенности:
Определение тренда: Сигнализирует бычий и медвежий тренд.
Развороты тренда: Предупреждает о возможных разворотах, когда цвет свечей меняется с бычьего на медвежий и наоборот.
Оповещения в реальном времени: Генерирует сигналы при появлении нового тренда.
Рекомендации:
Валютные пары: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
Таймфрейм: M5, M10, M15, M30, H1.
Тип счета: Любой ECN, счет с низким спредом.
wau bellissimo e utile come posso avere l'ea?