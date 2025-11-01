Momentum Hunter EA

Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса.

Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях.

Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок.

[Руководство пользователя | Рекомендуемые пресеты] — нажмите, чтобы скачать

Основная концепция

Momentum Hunter основан на простой истине — импульс создает возможность.

Непрерывно измеряя ускорение цены, всплески волатильности и направленное давление, он открывает сделки на ранней стадии пробоя и выходит с математической точностью.

Вы можете мгновенно переключаться между режимами: Только Buy / Только Sell / Buy & Sell.

Система риска и восстановления

Динамическое масштабирование лота с использованием множителя и шага.

Логика восстановления просадки с адаптацией к рыночному давлению.

Фильтры Max DD% и Loss Recovery для автоматического ограничения риска.

Контроль частоты сделок для предотвращения перепереторговки.

Производительный двигатель

Фильтр импульса измеряет скорость и силу цены в реальном времени.

Динамическая логика шагов регулирует дистанцию входа в зависимости от волатильности.

Фиксация прибыли и восстановление просадки формируют плавную кривую эквити.

ATR и спред-фильтры обеспечивают чистое исполнение в режиме реального рынка.

Почему трейдеры выбирают Momentum Hunter

Ультра-быстрая импульсная логика

Без перерисовки, без задержек, без эмоций

Адаптивное масштабирование лота и система восстановления

Работает на Forex, Gold, Indices и Crypto

Совместим с любым ECN / Raw Spread брокером

Рекомендуемые настройки

Символы: EURUSD, XAUUSD

Таймфреймы: M5 – H1

Плечо: 1 : 100 – 1 : 500

Тип счета: ECN / Низкий спред / Хеджирование включено

Минимальный депозит: $5000

VPS: настоятельно рекомендуется для 24/7 работы

Отказ от ответственности

Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском.

Использование советников, включая Momentum Hunter EA, не гарантирует прибыль и не защищает от убытков.

Прошлые результаты не являются гарантией будущих.

Используя это ПО, вы полностью несёте ответственность за свои торговые решения.

Всегда тестируйте стратегию на демо-счете перед реальной торговлей и разумно управляйте рисками.