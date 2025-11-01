Momentum Hunter EA

4.33

Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса.
Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях.

Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок.

[Руководство пользователя | Рекомендуемые пресеты] — нажмите, чтобы скачать

Основная концепция
Momentum Hunter основан на простой истине — импульс создает возможность.
Непрерывно измеряя ускорение цены, всплески волатильности и направленное давление, он открывает сделки на ранней стадии пробоя и выходит с математической точностью.

Вы можете мгновенно переключаться между режимами: Только Buy / Только Sell / Buy & Sell.

Система риска и восстановления
Динамическое масштабирование лота с использованием множителя и шага.
Логика восстановления просадки с адаптацией к рыночному давлению.
Фильтры Max DD% и Loss Recovery для автоматического ограничения риска.
Контроль частоты сделок для предотвращения перепереторговки.

Производительный двигатель
Фильтр импульса измеряет скорость и силу цены в реальном времени.
Динамическая логика шагов регулирует дистанцию входа в зависимости от волатильности.
Фиксация прибыли и восстановление просадки формируют плавную кривую эквити.
ATR и спред-фильтры обеспечивают чистое исполнение в режиме реального рынка.

Почему трейдеры выбирают Momentum Hunter
Ультра-быстрая импульсная логика
Без перерисовки, без задержек, без эмоций
Адаптивное масштабирование лота и система восстановления
Работает на Forex, Gold, Indices и Crypto
Совместим с любым ECN / Raw Spread брокером

Рекомендуемые настройки
Символы: EURUSD, XAUUSD
Таймфреймы: M5 – H1
Плечо: 1 : 100 – 1 : 500
Тип счета: ECN / Низкий спред / Хеджирование включено
Минимальный депозит: $5000
VPS: настоятельно рекомендуется для 24/7 работы

Отказ от ответственности
Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском.
Использование советников, включая Momentum Hunter EA, не гарантирует прибыль и не защищает от убытков.
Прошлые результаты не являются гарантией будущих.
Используя это ПО, вы полностью несёте ответственность за свои торговые решения.
Всегда тестируйте стратегию на демо-счете перед реальной торговлей и разумно управляйте рисками.


Отзывы 9
JR MC
18
JR MC 2025.12.18 19:18 
 

Thank you i hope this is for lifetime

nik-D
25
nik-D 2025.12.16 21:01 
 

Советник интересный , а возможно туда добавить функцию . Включить ночью, а днем выключить для малых депозитах думаю функция подошла

Young Grey
19
Young Grey 2025.12.15 10:00 
 

这个EA太厉害了，作者绝对是非常专业的。我测试的时候发现它进单和加仓位置极其合理，剥头皮能力极强，而且盈利也很强。 我要在美分账户上先测试一段时间了，这个EA太厉害了！

