Momentum Hunter EA MT5

Momentum Hunter EA

Momentum Hunter EA — ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt, um die reine Kraft des Preis-Momentums einzufangen.

Schnell, diszipliniert und gebaut für Trader, die Präzision und Anpassungsfähigkeit in allen Marktbedingungen verlangen.

Entwickelt mit Real-Tick-Daten (99,9 %) und optimiert für EURUSD und XAUUSD. Momentum Hunter erkennt Beschleunigungsimpulse und führt sofort aus — ohne Verzögerung, ohne Repainting, ohne Raten.

Grundprinzip

Momentum Hunter basiert auf einer einfachen Wahrheit: Momentum erzeugt Chancen.

Durch kontinuierliches Messen von Preisbeschleunigung, Volatilitätsschüben und Druck erkennt er Breakouts früh und schließt mit mathematischer Präzision.

Sofort-Umschaltung: Nur Buy / Nur Sell / Buy & Sell.

Risiko- & Wiederherstellungssystem

Dynamische Lot-Skalierung mit Multiplikator & Schrittsteuerung

Drawdown-Recovery-Logik passt Lotgröße dem Marktdruck an

Max DD% & Recovery Filter zur automatischen Risikobegrenzung

Frequenzkontrolle zur Vermeidung von Übertrading

Performance-Engine

Momentum-Filter misst Preisgeschwindigkeit in Echtzeit

Dynamische Abstandlogik passt Einstiege an Volatilität an

Profit Lock & Recovery glätten die Equity-Kurve

ATR & Spread-Filter für saubere Live-Ausführung

Warum Trader Momentum Hunter wählen

Reaktionsschnelle Momentum-Logik

Kein Repainting, keine Verzögerung, keine Emotionen

Adaptives Lot-Scaling & Recovery

Läuft auf Forex, Gold, Indizes & Krypto

Kompatibel mit ECN / Raw Spread Brokern

Empfohlene Einstellungen

Symbole: EURUSD, XAUUSD

Zeitrahmen: M5 – H1

Hebel: 1 : 100 – 1 : 500

Konto: ECN / Niedriger Spread / Hedging aktiviert

Mindesteinlage: $5000

VPS: empfohlen

Haftungsausschluss

Handel birgt erhebliches Risiko.

EAs — einschließlich Momentum Hunter EA — garantieren keine Gewinne.

Vergangene Ergebnisse sind kein Zukunftsversprechen.

Alle Handelsentscheidungen liegen in Ihrer eigenen Verantwortung.

Testen Sie immer zuerst im Demokonto und nutzen Sie angemessenes Risikomanagement.