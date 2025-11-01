Momentum Hunter EA MT5
- Experten
- Issam Kassas
- Version: 1.0
Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt, um die reine Kraft des Preis-Momentums einzufangen.
Schnell, diszipliniert und gebaut für Trader, die Präzision und Anpassungsfähigkeit in allen Marktbedingungen verlangen.
Entwickelt mit Real-Tick-Daten (99,9 %) und optimiert für EURUSD und XAUUSD. Momentum Hunter erkennt Beschleunigungsimpulse und führt sofort aus — ohne Verzögerung, ohne Repainting, ohne Raten.
[Benutzerhandbuch | Empfohlene Presets] — Jetzt herunterladen
Grundprinzip
Momentum Hunter basiert auf einer einfachen Wahrheit: Momentum erzeugt Chancen.
Durch kontinuierliches Messen von Preisbeschleunigung, Volatilitätsschüben und Druck erkennt er Breakouts früh und schließt mit mathematischer Präzision.
Sofort-Umschaltung: Nur Buy / Nur Sell / Buy & Sell.
Risiko- & Wiederherstellungssystem
Dynamische Lot-Skalierung mit Multiplikator & Schrittsteuerung
Drawdown-Recovery-Logik passt Lotgröße dem Marktdruck an
Max DD% & Recovery Filter zur automatischen Risikobegrenzung
Frequenzkontrolle zur Vermeidung von Übertrading
Performance-Engine
Momentum-Filter misst Preisgeschwindigkeit in Echtzeit
Dynamische Abstandlogik passt Einstiege an Volatilität an
Profit Lock & Recovery glätten die Equity-Kurve
ATR & Spread-Filter für saubere Live-Ausführung
Warum Trader Momentum Hunter wählen
Reaktionsschnelle Momentum-Logik
Kein Repainting, keine Verzögerung, keine Emotionen
Adaptives Lot-Scaling & Recovery
Läuft auf Forex, Gold, Indizes & Krypto
Kompatibel mit ECN / Raw Spread Brokern
Empfohlene Einstellungen
Symbole: EURUSD, XAUUSD
Zeitrahmen: M5 – H1
Hebel: 1 : 100 – 1 : 500
Konto: ECN / Niedriger Spread / Hedging aktiviert
Mindesteinlage: $5000
VPS: empfohlen
Haftungsausschluss
Handel birgt erhebliches Risiko.
EAs — einschließlich Momentum Hunter EA — garantieren keine Gewinne.
Vergangene Ergebnisse sind kein Zukunftsversprechen.
Alle Handelsentscheidungen liegen in Ihrer eigenen Verantwortung.
Testen Sie immer zuerst im Demokonto und nutzen Sie angemessenes Risikomanagement.
