Momentum Hunter EA MT5

4.33

Momentum Hunter EA
Momentum Hunter EA — ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt, um die reine Kraft des Preis-Momentums einzufangen.
Schnell, diszipliniert und gebaut für Trader, die Präzision und Anpassungsfähigkeit in allen Marktbedingungen verlangen.

Entwickelt mit Real-Tick-Daten (99,9 %) und optimiert für EURUSD und XAUUSD. Momentum Hunter erkennt Beschleunigungsimpulse und führt sofort aus — ohne Verzögerung, ohne Repainting, ohne Raten.

[Benutzerhandbuch | Empfohlene Presets] — Jetzt herunterladen

Grundprinzip
Momentum Hunter basiert auf einer einfachen Wahrheit: Momentum erzeugt Chancen.
Durch kontinuierliches Messen von Preisbeschleunigung, Volatilitätsschüben und Druck erkennt er Breakouts früh und schließt mit mathematischer Präzision.

Sofort-Umschaltung: Nur Buy / Nur Sell / Buy & Sell.

Risiko- & Wiederherstellungssystem
Dynamische Lot-Skalierung mit Multiplikator & Schrittsteuerung
Drawdown-Recovery-Logik passt Lotgröße dem Marktdruck an
Max DD% & Recovery Filter zur automatischen Risikobegrenzung
Frequenzkontrolle zur Vermeidung von Übertrading

Performance-Engine
Momentum-Filter misst Preisgeschwindigkeit in Echtzeit
Dynamische Abstandlogik passt Einstiege an Volatilität an
Profit Lock & Recovery glätten die Equity-Kurve
ATR & Spread-Filter für saubere Live-Ausführung

Warum Trader Momentum Hunter wählen
Reaktionsschnelle Momentum-Logik
Kein Repainting, keine Verzögerung, keine Emotionen
Adaptives Lot-Scaling & Recovery
Läuft auf Forex, Gold, Indizes & Krypto
Kompatibel mit ECN / Raw Spread Brokern

Empfohlene Einstellungen
Symbole: EURUSD, XAUUSD
Zeitrahmen: M5 – H1
Hebel: 1 : 100 – 1 : 500
Konto: ECN / Niedriger Spread / Hedging aktiviert
Mindesteinlage: $5000
VPS: empfohlen

Haftungsausschluss
Handel birgt erhebliches Risiko.
EAs — einschließlich Momentum Hunter EA — garantieren keine Gewinne.
Vergangene Ergebnisse sind kein Zukunftsversprechen.
Alle Handelsentscheidungen liegen in Ihrer eigenen Verantwortung.
Testen Sie immer zuerst im Demokonto und nutzen Sie angemessenes Risikomanagement.


Bewertungen 11
Tony Heini
26
Tony Heini 2025.12.21 10:35 
 

bonjour quelqu'un un aurait t il un réglage pour un compte centimes merci d avance je le tests actuellement en Reel et J en suis content depuis 1 semaines

Philsa86
39
Philsa86 2025.12.13 19:11 
 

FANTASTIC EA!

tasom530
44
tasom530 2025.12.03 11:06 
 

By far the best and most intelligent bot I have ever experienced. A huge compliment to the creator for this sensational work. Thank you so much for making it available for free, Mr. Issam Kassas.

