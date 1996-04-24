Axiom Draw

Axiom Draw

Стартовые цены

Сейчас Axiom Draw доступен по следующим стартовым ценам:

  • Аренда на один месяц: $30

  • Бессрочная лицензия: $99

После следующих 30 покупок цена бессрочной лицензии повысится до $199.

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После покупки бессрочной лицензии Axiom Draw отправьте мне личное сообщение, чтобы бесплатно получить Smart Universal Expert Advisor.

Axiom Draw был создан для рынка 2026 года и оптимизирован для актуальных сборок торговой платформы.

Axiom Draw — это полноценная профессиональная система для рисования и аннотирования графиков, предназначенная для трейдеров, которые хотят анализировать, планировать, объяснять и пересматривать рыночные ситуации непосредственно на графике.

Вместо использования нескольких отдельных инструментов для рисования Axiom Draw предлагает одну организованную панель, включающую 38 выбираемых инструментов, 20 цветов, четыре размера линий, профессиональные маркеры, метки волн Эллиотта, свободное рисование, текст и подробную систему двухмерного измерения.

Продукт подходит дискреционным трейдерам, техническим аналитикам, специалистам по волновому анализу Эллиотта, преподавателям, создателям контента и всем, кто хочет сделать свои графики более чистыми, понятными и структурированными.

Для различных торговых задач

Технический анализ и планирование сделок

Рисуйте трендовые и горизонтальные линии, прямоугольники, заполненные зоны, стрелки и свободные аннотации непосредственно на графике.

Используйте их для обозначения:

  • Уровней поддержки и сопротивления

  • Зон спроса и предложения

  • Пробоев и разворотов

  • Областей входа и стоп-лосса

  • Зон ликвидности

  • Целевых уровней цены

  • Важных рыночных событий

Волновой анализ Эллиотта

Axiom Draw включает специальные круглые маркеры с цифрами от 0 до 9, позволяющие четко обозначать волновые структуры.

Маркеры поддерживают:

  • Любой выбранный цвет рисования

  • Прозрачные цвета

  • Общую настройку размера маркеров

  • Перемещение и изменение положения

  • Сохранение и восстановление сцен

Измерение движения цены

Расширенный инструмент 2D Measure позволяет измерять движения по вертикали, горизонтали и диагонали.

Он отображает:

  • Изменение цены в пунктах со знаком направления

  • Процентное изменение цены

  • Количество баров

  • Фактическое прошедшее время

  • Начальную цену

  • Конечную цену

  • Направление движения

Измерение использует стрелки на обоих концах и размещает информацию рядом с верхней точкой для более чистого отображения графика.

Объяснение графиков и ведение торгового журнала

Используйте инструменты Pencil и Text для объяснения идей, подготовки скриншотов, обучения торговым концепциям и документирования торговых решений.

Текстовый редактор включает:

  • Прозрачный фон редактирования

  • Контур цвета Electric Cyan

  • Видимый мигающий курсор

  • Текст-подсказку What do you have in mind...

  • Подтверждение клавишей Enter

  • Автоматическое сохранение текста при выборе другого инструмента

  • Автоматическую отмену, если содержательный текст не был введен

  • Защиту горячих клавиш во время ввода текста

Основные возможности

  • Профессиональная панель для рисования на графике

  • 38 выбираемых инструментов

  • 64 организованных элемента управления

  • Режимы панели Standard и Full

  • Минимизированные панели Standard и Full

  • Перемещаемая панель с автоматическим масштабированием

  • Панель всегда остается поверх графических объектов

  • Режим Chart/Select для перемещения существующих объектов

  • Отмена последнего действия

  • Ластик

  • Удаление всех объектов

  • Трендовая линия

  • Горизонтальная линия

  • Линия со стрелкой

  • Прямоугольник

  • Прозрачная заполненная зона

  • Свободное рисование карандашом

  • Расширенный текстовый инструмент

  • Расширенный инструмент 2D Measure

  • Четыре размера линий: 1 px, 2 px, 3 px и 4 px

  • 20 выбираемых цветов

  • Восемь основных ярких цветов

  • Восемь соответствующих прозрачных цветов

  • Четыре нейтральных цвета

  • Общая настройка размера маркеров

  • Настройка размера информационного текста измерения

  • Горячие клавиши для минимизации панели и переключения режимов

  • Сохранение сцен и профилей

  • Автоматическое восстановление рисунков

  • Выбор и перемещение объектов

  • Работа со всеми символами и таймфреймами

Торговые маркеры

Axiom Draw включает 16 торговых маркеров:

  • Галочка

  • Крест

  • Стрелка вверх

  • Стрелка вниз

  • Звезда

  • Флаг

  • Цель

  • Предупреждение

  • Вход

  • Стоп-лосс

  • Пробой

  • Новости

  • Поддержка

  • Сопротивление

  • Ликвидность

  • Разворот

Маркеры используют четкие символы Wingdings с фиксированными смысловыми цветами и общей настройкой размера.

Маркеры Эллиотта и эмоциональные маркеры

Система также включает:

  • Elliott 0

  • Elliott 1

  • Elliott 2

  • Elliott 3

  • Elliott 4

  • Elliott 5

  • Elliott 6

  • Elliott 7

  • Elliott 8

  • Elliott 9

  • Happy

  • Sad

Эти маркеры используют текущий выбранный трейдером цвет, включая прозрачные варианты.

Цветовая палитра

Основные цвета

  • Красный

  • Желтый

  • Зеленый

  • Синий

  • Оранжевый

  • Фиолетовый

  • Голубой

  • Пурпурный

Прозрачные цвета

  • Прозрачный красный

  • Прозрачный желтый

  • Прозрачный зеленый

  • Прозрачный синий

  • Прозрачный оранжевый

  • Прозрачный фиолетовый

  • Прозрачный голубой

  • Прозрачный пурпурный

Нейтральные цвета

  • Белый

  • Светло-серый

  • Коричневый

  • Черный

Рекомендуемые рынки

Axiom Draw можно использовать для:

  • Forex

  • Золота и других металлов

  • Индексов

  • Криптовалют

  • Акций

  • Фьючерсов

  • Любых символов, доступных на вашей торговой платформе

Поддерживаемые таймфреймы

Поддерживаются все стандартные таймфреймы — от краткосрочных графиков для скальпинга до долгосрочного месячного анализа.

Идеально подходит для

  • Трейдеров, использующих ценовое действие

  • Трейдеров по волнам Эллиотта

  • Трейдеров по зонам спроса и предложения

  • Анализа поддержки и сопротивления

  • Планирования сделок

  • Обучения рыночному анализу

  • Ведения торгового журнала

  • Подготовки скриншотов графиков

  • Объяснения торговых сигналов

  • Создания контента для социальных сетей

  • Торговых курсов и презентаций

Axiom Draw не генерирует торговые сигналы и не открывает сделки. Он предоставляет организованный и гибкий способ взаимодействия с графиком и превращения рыночных идей в понятные визуальные планы.


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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
Другие продукты этого автора
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.43 (37)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
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Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.33 (18)
Эксперты
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Universal Expert Adviser сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $399 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Smart Universal Expert Advisor — это премиальный инструмент автоматизации, созданный для превращения сигналов пользовательских индикаторов в автоматически
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.6 (121)
Индикаторы
Блоки ордеров спроса и предложения: Индикатор "Блоки ордеров спроса и предложения" - это сложный инструмент, основанный на концепциях умного денег, фундаментальных для технического анализа рынка Форекс. Он направлен на выявление зон спроса и предложения, ключевых областей, где институциональные трейдеры оставляют значительные следы. Зона предложения, указывающая на ордера на продажу, и зона спроса, указывающая на ордера на покупку, помогают трейдерам предвидеть потенциальные развороты или заме
FREE
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.64 (156)
Индикаторы
Индикатор Trend Catcher: Стратегия Trend Catcher с индикатором оповещения — это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он включает динамическую стратегию Trend Catcher, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального отображения направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в определении тренда, сигна
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.35 (48)
Индикаторы
Поиск уровней поддержки и сопротивления: Поиск уровней поддержки и сопротивления - это передовой инструмент, разработанный для улучшения технического анализа в торговле. С динамическими уровнями поддержки и сопротивления он адаптируется в реальном времени по мере раскрытия новых ключевых точек на графике, обеспечивая динамичный и отзывчивый анализ. Его уникальная возможность работы с несколькими временными рамками позволяет пользователям отображать уровни поддержки и сопротивления с разных вре
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.69 (51)
Утилиты
Инструмент торговой позиции и бэктестирования: Инструмент торговой позиции и бэктестирования, также известный как "Инструмент соотношения риска и вознаграждения", представляет собой всесторонний и инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашего технического анализа и торговых стратегий. Инструмент риска представляет собой всестороннее и удобное решение для эффективного управления рисками на рынке форекс. С возможностью предварительного просмотра торговых позиций, включая цену входа
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.77 (57)
Индикаторы
Индикатор Времени Торговых Сессий: Индикатор "Время Торговых Сессий" - это мощный инструмент технического анализа, разработанный для улучшения вашего понимания различных торговых сессий на рынке Форекс. Этот индикатор интегрируется без проблем и предоставляет важную информацию о времени открытия и закрытия основных сессий, включая Токио, Лондон и Нью-Йорк. С автоматической настройкой часового пояса он обслуживает трейдеров по всему миру, помогая им оптимизировать свои торговые графики для пери
FREE
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
3.83 (24)
Эксперты
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса. Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях. Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок. [Руководство пользователя | Рекоме
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
5 (4)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.57 (14)
Эксперты
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — советник нового поколения, созданный для захвата чистой силы ценового импульса. Он быстрый, дисциплинированный и разработан для трейдеров, которые требуют точности и адаптивности в любых рыночных условиях. Разработан на основе реальных тиковых данных (99.9%) и оптимизирован для EURUSD и XAUUSD. Momentum Hunter отслеживает ускорение цены и исполняет сделки с мгновенным откликом — без задержек, без перерисовки, без догадок. [Руководство пользователя | Рекоме
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (30)
Индикаторы
Блоки ордеров спроса и предложения: Индикатор "Блоки ордеров спроса и предложения" - это сложный инструмент, основанный на концепциях умного денег, фундаментальных для технического анализа рынка Форекс. Он направлен на выявление зон спроса и предложения, ключевых областей, где институциональные трейдеры оставляют значительные следы. Зона предложения, указывающая на ордера на продажу, и зона спроса, указывающая на ордера на покупку, помогают трейдерам предвидеть потенциальные развороты или заме
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.8 (15)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.69 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Catcher: Стратегия Trend Catcher с индикатором оповещения — это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он включает динамическую стратегию Trend Catcher, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального отображения направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в определении тренда, сигна
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Индикаторы
Индикатор Времени Торговых Сессий: Индикатор "Время Торговых Сессий" - это мощный инструмент технического анализа, разработанный для улучшения вашего понимания различных торговых сессий на рынке Форекс. Этот индикатор интегрируется без проблем и предоставляет важную информацию о времени открытия и закрытия основных сессий, включая Токио, Лондон и Нью-Йорк. С автоматической настройкой часового пояса он обслуживает трейдеров по всему миру, помогая им оптимизировать свои торговые графики для пери
FREE
Axiom Matrix MT4
Issam Kassas
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.83 (29)
Индикаторы
Поиск уровней поддержки и сопротивления: Поиск уровней поддержки и сопротивления - это передовой инструмент, разработанный для улучшения технического анализа в торговле. С динамическими уровнями поддержки и сопротивления он адаптируется в реальном времени по мере раскрытия новых ключевых точек на графике, обеспечивая динамичный и отзывчивый анализ. Его уникальная возможность работы с несколькими временными рамками позволяет пользователям отображать уровни поддержки и сопротивления с разных вре
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.92 (13)
Утилиты
Инструмент торговой позиции и бэктестирования: Инструмент торговой позиции и бэктестирования, также известный как "Инструмент соотношения риска и вознаграждения", представляет собой всесторонний и инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашего технического анализа и торговых стратегий. Инструмент риска представляет собой всестороннее и удобное решение для эффективного управления рисками на рынке форекс. С возможностью предварительного просмотра торговых позиций, включая цену входа
FREE
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Эксперты
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Universal Expert Adviser сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $399 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Smart Universal Expert Advisor — это премиальный инструмент автоматизации, созданный для превращения сигналов пользовательских индикаторов в автоматически
Axiom Draw MT4
Issam Kassas
Индикаторы
Axiom Draw Стартовые цены Сейчас Axiom Draw доступен по следующим стартовым ценам: Аренда на один месяц: $30 Бессрочная лицензия: $99 После следующих 30 покупок цена бессрочной лицензии повысится до $199. Специальное стартовое предложение После покупки бессрочной лицензии Axiom Draw отправьте мне личное сообщение, чтобы бесплатно получить Smart Universal Expert Advisor. Axiom Draw был создан для рынка 2026 года и оптимизирован для актуальных сборок торговой платформы. Axiom Draw — это полноценна
Axiom Stats MT4
Issam Kassas
Индикаторы
AXIOM STATS СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Stats доступен по стартовой цене $99. После первых 30 покупок цена увеличится до $199. После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус. Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа статистики торгового счёта и результатов торговли. Он считывает данные вашего торгового счёта и превращает их в полный визуальный разбор эффективности, статистики, сделок, рисков, стабильности, просадок и
Axiom Stats
Issam Kassas
Индикаторы
AXIOM STATS СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Stats доступен по стартовой цене $99. После первых 30 покупок цена увеличится до $199. После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкции и забрать эксклюзивный бесплатный бонус. Axiom Stats — это профессиональный индикатор для анализа статистики торгового счёта и результатов торговли. Он считывает данные вашего торгового счёта и превращает их в полный визуальный разбор эффективности, статистики, сделок, рисков, стабильности, просадок и
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